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Невысокая бабушка показала свой гениальный способ залезть в большой джип – забавное видео
Невысокая бабушка показала свой гениальный способ залезть в большой джип – забавное видео
Этот способ довольно практичен и легко осуществим, поэтому точно пригодится всем 12.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-12T11:03+0400
2021-11-12T11:03+0400
2021-11-12T11:12+0400
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Как рассказал автор ролика, машина его 65-летней матери была в ремонте, поэтому автомобильный дилер выдал ей на время большой пикап Ford F-150. Однако женщине было трудно садиться в салон, поэтому она изобрела гениальный способ, как облегчить себе задачу.Женщина привязала к маленькому стульчику две веревки, поставила его у двери, поднялась на него и с легкостью забралась в джип. В конце она подняла стул за веревки и положила в салон."А как ты будешь вылезать? Покажи нам, как ты выйдешь из машины", – со смехом спрашивает ее дочь. Тогда бабушка сбрасывает стул вниз, держа его за веревки, ступает на него, а затем на землю.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , вирусные видео
Невысокая бабушка показала свой гениальный способ залезть в большой джип – забавное видео
11:03 12.11.2021 (обновлено: 11:12 12.11.2021)
Этот способ довольно практичен и легко осуществим, поэтому точно пригодится всем
Как рассказал автор ролика, машина его 65-летней матери была в ремонте, поэтому автомобильный дилер выдал ей на время большой пикап Ford F-150. Однако женщине было трудно садиться в салон, поэтому она изобрела гениальный способ, как облегчить себе задачу.
Женщина привязала к маленькому стульчику две веревки, поставила его у двери, поднялась на него и с легкостью забралась в джип. В конце она подняла стул за веревки и положила в салон.
"А как ты будешь вылезать? Покажи нам, как ты выйдешь из машины", – со смехом спрашивает ее дочь. Тогда бабушка сбрасывает стул вниз, держа его за веревки, ступает на него, а затем на землю.