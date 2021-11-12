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Первое предприятие по переработке грецких орехов открылось на востоке Грузии
Первое предприятие по переработке грецких орехов открылось на востоке Грузии
Инвестиции в предприятие, которое может выпускать до 500 тонн орехов в год, составили 2,5 миллиона лари 12.11.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Первое предприятие по переработке грецких орехов, созданное по современным стандартам, открылось в селе Марткопи Гардабанского муниципалитета (регион Квемо Картли), говорится в сообщении Минсельхоза Грузии.Инвестиции в предприятие составили 2,5 миллиона лари. 600 тысяч лари из них – это госгрант, а 1,5 миллиона – льготный агрокредит. На предприятие занято 15 местных жителей на постоянной основе, а в сезон их число будет увеличиваться в два раза.Завод "Анигози" закупает сырье у фермеров в Кахети, Шида Картли и Квемо Картли. В текущем году завод уже переработал 110 тонн орехов. Общая производственная мощность 500 тонн.Компания планирует реализовать продукцию на местном рынке, а со следующего года отправлять и на экспортные рынки."Перерабатывающие предприятия создаются при поддержке государства, что необходимо для получения качественного продукта, соответствующего современным стандартам, который не только будет ориентирован на импортозамещение на внутреннем рынке, но и будет конкурентоспособным на международных рынках", - заявил глава Минсельхоза Леван Давиташвили.Министр осмотрел завод в Марткопи и ознакомился с производственным процессом. По словам Давиташвили, у правительства довольно амбициозные, долгосрочные цели и задачи, чтобы сделать Грузию одним из самых важных экспортеров ореховых культур в мире.По словам директора предприятия Анны Кевхишвили, со следующего года будет расширен ареал регионов, поставляющих им сырье. Таким образом, объем перерабатываемой продукции вырастет втрое и, как следствие, увеличится экспортный потенциал. На предприятии планируется внедрить международный стандарт качества, что еще больше повысит конкурентоспособность грузинской продукции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, сельское хозяйство

Первое предприятие по переработке грецких орехов открылось на востоке Грузии

23:43 12.11.2021 (обновлено: 23:45 12.11.2021)
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIAПервое предприятие по переработке грецких орехов
Первое предприятие по переработке грецких орехов - Sputnik Грузия, 1920, 12.11.2021
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIA
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Инвестиции в предприятие, которое может выпускать до 500 тонн орехов в год, составили 2,5 миллиона лари
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Первое предприятие по переработке грецких орехов, созданное по современным стандартам, открылось в селе Марткопи Гардабанского муниципалитета (регион Квемо Картли), говорится в сообщении Минсельхоза Грузии.
Инвестиции в предприятие составили 2,5 миллиона лари. 600 тысяч лари из них – это госгрант, а 1,5 миллиона – льготный агрокредит. На предприятие занято 15 местных жителей на постоянной основе, а в сезон их число будет увеличиваться в два раза.
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIAПервое предприятие по переработке грецких орехов
Первое предприятие по переработке грецких орехов - Sputnik Грузия, 1920, 12.11.2021
Первое предприятие по переработке грецких орехов
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIA
Завод "Анигози" закупает сырье у фермеров в Кахети, Шида Картли и Квемо Картли. В текущем году завод уже переработал 110 тонн орехов. Общая производственная мощность 500 тонн.
Компания планирует реализовать продукцию на местном рынке, а со следующего года отправлять и на экспортные рынки.
"Перерабатывающие предприятия создаются при поддержке государства, что необходимо для получения качественного продукта, соответствующего современным стандартам, который не только будет ориентирован на импортозамещение на внутреннем рынке, но и будет конкурентоспособным на международных рынках", - заявил глава Минсельхоза Леван Давиташвили.
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIAПервое предприятие по переработке грецких орехов
Первое предприятие по переработке грецких орехов - Sputnik Грузия, 1920, 12.11.2021
Первое предприятие по переработке грецких орехов
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIA
Министр осмотрел завод в Марткопи и ознакомился с производственным процессом. По словам Давиташвили, у правительства довольно амбициозные, долгосрочные цели и задачи, чтобы сделать Грузию одним из самых важных экспортеров ореховых культур в мире.
"Наша политика в этом направлении последовательно, целенаправленно и успешно реализуется, примером чего является открытое в селе Марткопи новое предприятие современных стандартов", - подчеркнул Давиташвили.
По словам директора предприятия Анны Кевхишвили, со следующего года будет расширен ареал регионов, поставляющих им сырье. Таким образом, объем перерабатываемой продукции вырастет втрое и, как следствие, увеличится экспортный потенциал. На предприятии планируется внедрить международный стандарт качества, что еще больше повысит конкурентоспособность грузинской продукции.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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