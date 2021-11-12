https://sputnik-georgia.ru/20211112/pervoe-predpriyatie-po-pererabotke-gretskikh-orekhov-otkrylos-na-vostoke-gruzii-262034643.html

Первое предприятие по переработке грецких орехов открылось на востоке Грузии

Первое предприятие по переработке грецких орехов открылось на востоке Грузии

Инвестиции в предприятие, которое может выпускать до 500 тонн орехов в год, составили 2,5 миллиона лари 12.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Первое предприятие по переработке грецких орехов, созданное по современным стандартам, открылось в селе Марткопи Гардабанского муниципалитета (регион Квемо Картли), говорится в сообщении Минсельхоза Грузии.Инвестиции в предприятие составили 2,5 миллиона лари. 600 тысяч лари из них – это госгрант, а 1,5 миллиона – льготный агрокредит. На предприятие занято 15 местных жителей на постоянной основе, а в сезон их число будет увеличиваться в два раза.Завод "Анигози" закупает сырье у фермеров в Кахети, Шида Картли и Квемо Картли. В текущем году завод уже переработал 110 тонн орехов. Общая производственная мощность 500 тонн.Компания планирует реализовать продукцию на местном рынке, а со следующего года отправлять и на экспортные рынки."Перерабатывающие предприятия создаются при поддержке государства, что необходимо для получения качественного продукта, соответствующего современным стандартам, который не только будет ориентирован на импортозамещение на внутреннем рынке, но и будет конкурентоспособным на международных рынках", - заявил глава Минсельхоза Леван Давиташвили.Министр осмотрел завод в Марткопи и ознакомился с производственным процессом. По словам Давиташвили, у правительства довольно амбициозные, долгосрочные цели и задачи, чтобы сделать Грузию одним из самых важных экспортеров ореховых культур в мире.По словам директора предприятия Анны Кевхишвили, со следующего года будет расширен ареал регионов, поставляющих им сырье. Таким образом, объем перерабатываемой продукции вырастет втрое и, как следствие, увеличится экспортный потенциал. На предприятии планируется внедрить международный стандарт качества, что еще больше повысит конкурентоспособность грузинской продукции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, сельское хозяйство