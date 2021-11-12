https://sputnik-georgia.ru/20211112/trener-sbornoy-gruzii-po-futbolu-my-obygrali-silnuyu-komandu-262009453.html

Главный тренер сборной Грузии по футболу: мы обыграли сильную команду

Главный тренер сборной Грузии по футболу: мы обыграли сильную команду

Команда Швеции укомплектована сильными игроками, поэтому эта победа очень порадовала сборную Грузии, отметил тренер 12.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 ноя – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль не скрывал радости после достаточно сенсационной победы его подопечных над Швецией 2:0 в отборочном матче ЧМ-2022, который состоялся в Батуми."Я бы сказал, что поражение в первом матче (0:1 – прим. ред.), который состоялся в марте, мы не заслуживали, а шведам немного повезло. Сборная Швеции уже достаточно долго играет в одном стиле. Он меняется тогда, когда на поле выходит Златан Ибрагимович. Я не говорю, что наша сборная сильнее чем их, нет. Их команда укомплектована сильными игроками, поэтому эта победа нас очень порадовала", – приводит слова Саньоля пресс-служба ФФГ.Французский специалист коснулся и темы стабильности в национальной сборной:"Стабильность необходима для того, чтобы бороться за высокие цели. У футболистов не должно быть травм. В марте с этим было все в порядке, в сентябре – нет. Очень надеюсь, что в будущем всегда смогу рассчитывать на оптимальный состав", – отметил Саньоль.Оба мяча в ворота сборной Швеции забил Хвича Кварацхелия, поэтому Саньоль уделил особое внимание полузащитнику казанского "Рубина"."В последнее время Хвича был не в форме. При этом он знает, что с нашей стороны всегда может рассчитывать на поддержку. Да и в Грузии любят смотреть на его игру. Лично я посоветовал бы меньше говорить о его трансферах и дать ему возможность просто играть. Потом все произойдет естественным путем. Если он так продолжит играть и дальше, то обязательно окажется в большом клубе", – подчеркнул главный тренер сборной Грузии.Стоит также отметить, что Саньоль не мог руководить своими подопечными непосредственно со скамейки запасных, так как был дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек. Француз находился на трибунах, а роль главного тренера исполнял Зураб Хизанишвили.Для сборной Грузии матч против Швеции был заключительным в отборочном цикле ЧМ-2022. В восьми играх подопечные Вилли Саньоля набрали семь очков и гарантировали себе четвертое место в группе "В", обойдя Косово.Что касается сборной Швеции, то скандинавы, проиграв в Батуми, значительно осложнили себе жизнь в борьбе за первое место в группе. До начала матча они опережали Испанию на два очка, но в своей игре "фурия роха" с минимальным счетом обыграла Грецию (1:0) и обошла Швецию в турнирной таблице. Теперь судьба прямой путевки на ЧМ-2022 решится 14 ноября в Севилье в очном противостоянии Испании и Швеции.Нынешний календарный год сборная Грузии завершит товарищеским матчем против Узбекистана, который состоится 15 ноября в Гори.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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