https://sputnik-georgia.ru/20211112/tseny-na-kommunalnye-uslugi-v-stranakh-yuzhnogo-kavkaza-262029281.html
Цены на коммунальные услуги в странах Южного Кавказа
Цены на коммунальные услуги в странах Южного Кавказа
Как отличаются цены на коммунальные услуги в столицах Южного Кавказа - об этом вы узнаете в инфографике Sputnik Грузия 12.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-12T20:02+0400
2021-11-12T20:02+0400
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тарифы на воду
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Тариф на электроэнергию для жителей Тбилиси за 1 кВт.ч при расходе до 101 кВт.ч составляет 0,057$, от 101 до 301 кВт.ч — 0,07$, а свыше 301 — 0,084$. Что касается водоснабжения, то жители Тбилиси, у которых стоят счетчики, платят 0,30$ за кубометр воды. Остальные платят за воду в зависимости от количества человек, зарегистрированных на жилплощади. Для таких абонентов ежемесячный тариф составляет 1,43$ на одного человека. А вот за кубометр газа тбилисцы платят 0,17$.В Ереване действует дневной и ночной тарифы на электроэнергию. Дневной тариф — более 0,08$ за кВт.ч, ночной — 0,06$ за кВт.ч. За кубометр газа жители столицы Армении платят около 0,30$, а за кубометр воды — порядка 0,37$.В Баку с 1 ноября выросли тарифы на электроэнергию для абонентов с потреблением: до 200 кВт.ч — 0,05$/кВт.ч, от 200 до 300 кВт.ч — 0,053$/кВт.ч, свыше 300 кВт.ч — 0,076$/кВт.ч. Тарифы на газ также выросли с 1 ноября: лимит потребления в год 1200 кубометров — 0,071% за кубометр. От 1200 до 2500 кубометров — 0,12$ за кубометр. Свыше 2500 кубометров — 0,15% за кубометр. Водоснабжение обходится жителям Баку 0,40$ за кубометр.В инфографике Sputnik Грузия для сравнения представлены минимальные показатели.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, инфографика, азербайджан, армения, тарифы на газ, тарифы на электроэнергию, тарифы на воду, инфографика
Цены на коммунальные услуги в странах Южного Кавказа
Как отличаются цены на коммунальные услуги в столицах Южного Кавказа - об этом вы узнаете в инфографике Sputnik Грузия
Тариф на электроэнергию для жителей Тбилиси за 1 кВт.ч при расходе до 101 кВт.ч составляет 0,057$, от 101 до 301 кВт.ч — 0,07$, а свыше 301 — 0,084$. Что касается водоснабжения, то жители Тбилиси, у которых стоят счетчики, платят 0,30$ за кубометр воды. Остальные платят за воду в зависимости от количества человек, зарегистрированных на жилплощади. Для таких абонентов ежемесячный тариф составляет 1,43$ на одного человека. А вот за кубометр газа тбилисцы платят 0,17$.
В Ереване действует дневной и ночной тарифы на электроэнергию. Дневной тариф — более 0,08$ за кВт.ч, ночной — 0,06$ за кВт.ч. За кубометр газа жители столицы Армении платят около 0,30$, а за кубометр воды — порядка 0,37$.
В Баку с 1 ноября выросли тарифы на электроэнергию для абонентов с потреблением: до 200 кВт.ч — 0,05$/кВт.ч, от 200 до 300 кВт.ч — 0,053$/кВт.ч, свыше 300 кВт.ч — 0,076$/кВт.ч. Тарифы на газ также выросли с 1 ноября: лимит потребления в год 1200 кубометров — 0,071% за кубометр. От 1200 до 2500 кубометров — 0,12$ за кубометр. Свыше 2500 кубометров — 0,15% за кубометр. Водоснабжение обходится жителям Баку 0,40$ за кубометр.
В инфографике Sputnik Грузия
для сравнения представлены минимальные показатели.
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