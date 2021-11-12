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"Цены на медикаменты очень повышены"- премьер Грузии взялся за фармацевтический рынок
"Цены на медикаменты очень повышены"- премьер Грузии взялся за фармацевтический рынок
Правительства Грузии ищет пути для понижения цен на медикаменты 12.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-12T12:46+0400
2021-11-12T12:46+0400
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ираклий гарибашвили
здравоохранение
здравоохранение в грузии
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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Цены на медикаменты в Грузии очень высокие и власти обязаны своевременно на это отреагировать, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Заявление об этом премьер сделал на заседании экономического совета, которое состоялось в администрации правительства в пятницу. Вместе с руководителями соответствующих ведомств премьер обсудил меры, которые необходимо предпринять для решения проблемы высоких цен на препараты.В формате заседания совета был рассмотрен промежуточный отчет мониторинга фармацевтического рынка, с которым председатель Национального агентства конкуренции Ираклий Леквинадзе ознакомил главу грузинского правительства несколько дней назад.Промежуточный отчет о фармацевтическом рынке содержит рекомендации, предполагающие усиление конкуренции на фармацевтическом рынке.Ранее Леквинадзе заявил, что фармацевтический рынок Грузии нуждается в законодательных изменениях, среди которых введение системы электронных рецептов и регулирование цен на лекарства. Глава Национального агентства конкуренции считает, что в конечном итоге изменения в законодательстве сделают рынок более конкурентоспособным, что, следовательно, должно отразиться на стоимости медикаментов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, ираклий гарибашвили, здравоохранение, здравоохранение в грузии

"Цены на медикаменты очень повышены"- премьер Грузии взялся за фармацевтический рынок

12:46 12.11.2021
© Government of GeorgiaИраклий Гарибашвили с супругой участвует в голосовании. Местные выборы в Грузии 2 октября
Ираклий Гарибашвили с супругой участвует в голосовании. Местные выборы в Грузии 2 октября - Sputnik Грузия, 1920, 12.11.2021
© Government of Georgia
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Правительства Грузии ищет пути для понижения цен на медикаменты
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Цены на медикаменты в Грузии очень высокие и власти обязаны своевременно на это отреагировать, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Заявление об этом премьер сделал на заседании экономического совета, которое состоялось в администрации правительства в пятницу. Вместе с руководителями соответствующих ведомств премьер обсудил меры, которые необходимо предпринять для решения проблемы высоких цен на препараты.

"Этот процесс развивался годами и требует надлежащего вмешательства с нашей стороны. Реально мы должны сделать так, как в европейских странах. Мы не выдумываем ничего нового, этот вопрос должен быть отрегулирован, потому что он беспокоит наше население. Цены на медикаменты очень повышены, и мы обязаны отреагировать на это, при том своевременно. Хочу, чтобы в данном формате мы обсудили и начали реагирование и действие", – отметил Гарибашвили.

В формате заседания совета был рассмотрен промежуточный отчет мониторинга фармацевтического рынка, с которым председатель Национального агентства конкуренции Ираклий Леквинадзе ознакомил главу грузинского правительства несколько дней назад.
Промежуточный отчет о фармацевтическом рынке содержит рекомендации, предполагающие усиление конкуренции на фармацевтическом рынке.
Ранее Леквинадзе заявил, что фармацевтический рынок Грузии нуждается в законодательных изменениях, среди которых введение системы электронных рецептов и регулирование цен на лекарства. Глава Национального агентства конкуренции считает, что в конечном итоге изменения в законодательстве сделают рынок более конкурентоспособным, что, следовательно, должно отразиться на стоимости медикаментов.
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