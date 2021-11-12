https://sputnik-georgia.ru/20211112/tseny-na-medikamenty-ochen-povysheny--premer-gruzii-vzyalsya-za-farmatsevticheskiy-rynok-262010993.html
"Цены на медикаменты очень повышены"- премьер Грузии взялся за фармацевтический рынок
"Цены на медикаменты очень повышены"- премьер Грузии взялся за фармацевтический рынок
Правительства Грузии ищет пути для понижения цен на медикаменты 12.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-12T12:46+0400
2021-11-12T12:46+0400
2021-11-12T12:46+0400
общество
новости
грузия
ираклий гарибашвили
здравоохранение
здравоохранение в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260143384_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_25ee714e7aa92a75c6f4808d8e4765b4.jpg
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Цены на медикаменты в Грузии очень высокие и власти обязаны своевременно на это отреагировать, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Заявление об этом премьер сделал на заседании экономического совета, которое состоялось в администрации правительства в пятницу. Вместе с руководителями соответствующих ведомств премьер обсудил меры, которые необходимо предпринять для решения проблемы высоких цен на препараты.В формате заседания совета был рассмотрен промежуточный отчет мониторинга фармацевтического рынка, с которым председатель Национального агентства конкуренции Ираклий Леквинадзе ознакомил главу грузинского правительства несколько дней назад.Промежуточный отчет о фармацевтическом рынке содержит рекомендации, предполагающие усиление конкуренции на фармацевтическом рынке.Ранее Леквинадзе заявил, что фармацевтический рынок Грузии нуждается в законодательных изменениях, среди которых введение системы электронных рецептов и регулирование цен на лекарства. Глава Национального агентства конкуренции считает, что в конечном итоге изменения в законодательстве сделают рынок более конкурентоспособным, что, следовательно, должно отразиться на стоимости медикаментов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260143384_25:0:1085:795_1920x0_80_0_0_3f9e0dcea1eed9ccdc63bf7ab22210ff.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, ираклий гарибашвили, здравоохранение, здравоохранение в грузии
"Цены на медикаменты очень повышены"- премьер Грузии взялся за фармацевтический рынок
Правительства Грузии ищет пути для понижения цен на медикаменты
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Цены на медикаменты в Грузии очень высокие и власти обязаны своевременно на это отреагировать, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Заявление об этом премьер сделал на заседании экономического совета, которое состоялось в администрации правительства в пятницу. Вместе с руководителями соответствующих ведомств премьер обсудил меры, которые необходимо предпринять для решения проблемы высоких цен на препараты.
"Этот процесс развивался годами и требует надлежащего вмешательства с нашей стороны. Реально мы должны сделать так, как в европейских странах. Мы не выдумываем ничего нового, этот вопрос должен быть отрегулирован, потому что он беспокоит наше население. Цены на медикаменты очень повышены, и мы обязаны отреагировать на это, при том своевременно. Хочу, чтобы в данном формате мы обсудили и начали реагирование и действие", – отметил Гарибашвили.
В формате заседания совета был рассмотрен промежуточный отчет мониторинга фармацевтического рынка, с которым председатель Национального агентства конкуренции Ираклий Леквинадзе ознакомил главу грузинского правительства несколько дней назад.
Промежуточный отчет о фармацевтическом рынке содержит рекомендации, предполагающие усиление конкуренции на фармацевтическом рынке.
Ранее Леквинадзе заявил, что фармацевтический рынок Грузии нуждается в законодательных изменениях, среди которых введение системы электронных рецептов и регулирование цен на лекарства. Глава Национального агентства конкуренции считает, что в конечном итоге изменения в законодательстве сделают рынок более конкурентоспособным, что, следовательно, должно отразиться на стоимости медикаментов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.