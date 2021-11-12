https://sputnik-georgia.ru/20211112/tseny-na-medikamenty-ochen-povysheny--premer-gruzii-vzyalsya-za-farmatsevticheskiy-rynok-262010993.html

"Цены на медикаменты очень повышены"- премьер Грузии взялся за фармацевтический рынок

"Цены на медикаменты очень повышены"- премьер Грузии взялся за фармацевтический рынок

Правительства Грузии ищет пути для понижения цен на медикаменты 12.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-12T12:46+0400

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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Цены на медикаменты в Грузии очень высокие и власти обязаны своевременно на это отреагировать, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Заявление об этом премьер сделал на заседании экономического совета, которое состоялось в администрации правительства в пятницу. Вместе с руководителями соответствующих ведомств премьер обсудил меры, которые необходимо предпринять для решения проблемы высоких цен на препараты.В формате заседания совета был рассмотрен промежуточный отчет мониторинга фармацевтического рынка, с которым председатель Национального агентства конкуренции Ираклий Леквинадзе ознакомил главу грузинского правительства несколько дней назад.Промежуточный отчет о фармацевтическом рынке содержит рекомендации, предполагающие усиление конкуренции на фармацевтическом рынке.Ранее Леквинадзе заявил, что фармацевтический рынок Грузии нуждается в законодательных изменениях, среди которых введение системы электронных рецептов и регулирование цен на лекарства. Глава Национального агентства конкуренции считает, что в конечном итоге изменения в законодательстве сделают рынок более конкурентоспособным, что, следовательно, должно отразиться на стоимости медикаментов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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