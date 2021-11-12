https://sputnik-georgia.ru/20211112/uikend-po-tbilisski-kuda-poyti-12-14-noyabrya-v-stolitse-gruzii-261986619.html

Уикенд по-тбилисски: куда пойти 12-14 ноября в столице Грузии?

Уикенд по-тбилисски: куда пойти 12-14 ноября в столице Грузии?

Да здравствует пятница! Да здравствуют выходные и афиша мероприятий Sputnik Грузия, которую мы еженедельно готовим для наших читателей 12.11.2021, Sputnik Грузия

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Здесь каждый сможет найти мероприятие по вкусу. К тому же в этот уикенд Тбилиси особенно щедр на интересные ивенты. Так что усаживайтесь поудобнее, вам предстоит распланировать свои насыщенные выходные.Отправиться на поиски "дома"Когда: 13 ноября, 18:30Где: Fotografia (ул. Р. Табукашвили, 21)Подробнее: https://www.facebook.com/events/1555479968141958/?active_tab=discussionФотограф и художник Дмитрий Гомберг представляет серию "По дороге домой" и приглашает отправиться в путешествие в поисках "своего дома". Уникальный проект объединит в одном пространстве мигрантов в Нью-Йорке, пастухов из Грузии и молодых людей из Украины.Пойти на техно-вечеринкуКогда: 13 ноябряГде: ТбилисиПодробнее: https://www.facebook.com/events/1945639325597846/?active_tab=discussionПочему бы не пойти на техно-вечеринку, на которой выступят ведущие техно-артисты Грузии – BOYD SCHIDT, MICHAILO, LY SAS и ĆYAN ID. Посетить мероприятие смогут лишь вакцинированные от коронавируса, лица, перенесшие COVID-19 в последние шесть месяцев, а также cдавшие тест в течение 48 часов. Информацию о локации вы получите в виде смс-сообщения при приобретении билета.Посмотреть на "Кроткую"Когда: 12 ноябряГде: Театр им. А. С. Грибоедова (пр. Ш. Руставели 2/4)Подробнее: www.biletebi.geСпециальный показ спектакля "Кроткая" по одноименной повести Ф. М. Достоевского состоится на сцене Грибоедовского театра. Представление пройдет в честь 200-летия со дня рождения русского классика. Режиссер постановки – Автандил Варсимашвили. В главных ролях – Валерий Харютченко и София Ломджария. Пойти на оперуКогда: 13 ноябряГде: Театр оперы и балета (пр. Ш. Руставели, 25)Подробнее: https://www.facebook.com/events/987454138780139/?active_tab=discussionСоветуем культурно обогатиться и пойти на премьеру оперы Джузеппе Верди "Сила судьбы". Режиссером постановки является сценограф, художник по костюмам Стефано Пода.Поиграть в японскую игру сёгиКогда: 14 ноября, 13:00Где: Фабрика (ул. Э. Ниношвили, 8)Подробнее: https://www.facebook.com/events/275570714335578/?active_tab=discussionЖелающие могут посетить турнир по игре сёги. Если кто не знает, сёги – это японская игра шахматного типа. Для участия в турнире нужно пройти регистрацию на месте. Лучших игроков наградят памятными подарками.Попрощаться с караваномКогда: 13 ноябряГде: площадь ОрбелианиПодробнее: https://www.facebook.com/events/652619079062055/?active_tab=discussionПока ноябрьские морозные и дождливые дни не наступили, предлагаем прогуляться по площади Орбелиани, где вас по-прежнему будет ждать вкусный фуд-маркет, лучшие грузинские продукты, детская зона, музыка и веселье.Избавиться от стрессаКогда: 13 ноябряГде: Drum school (пр. Д. Агмашенебели, 106)Подробнее: https://www.facebook.com/events/1037168336851516/?active_tab=discussionЭто то, что поможет вам в снятии стресса и получении положительных эмоций. Драм-терапия – групповое музыкальное интерактивное занятие с использованием различных ударных инструментов для всех, даже для тех, кто никогда ранее не занимался музыкой.Познакомиться с современным искусством ИталииКогда: до 22 ноябряГде: Музей "Карвасла" (ул. Сиони, 8)Подробнее: https://ambtbilisi.esteri.it/ambasciata_tbilisi/it/ambasciata/news/dall_ambasciata/2021/10/l-arte-contemporanea-italiana-in.htmlВыставка под названием "Шелковый путь. Современное искусство и деятели искусства из Италии" проходит в Тбилиси. Представленные 38 работ, восемь из которых хранятся в коллекции виллы Фарнезина, представляют современное итальянское искусство с 1960-х годов по настоящее время. Они сочетают в себе взгляды разных поколений итальянских художников. Послушать тбилисский рок-бэндКогда: 13 ноября, 22:00Где: ELEKTROWERK (ул. Монаха Габриэля Салоси, первый поворот)Подробнее: www.tkt.geОтправляйтесь на концерт тбилисской рок-группы Killages. Ребята основали коллектив в 2017 году как группу и исполняют электронный хип-хоп и альтернативный рок. Бэнд практически сразу получил большую популярность, а после победы в конкурсе Altervision Newcomers, музыканты принимают участие во всех масштабных фестивалях Грузии.Что в театре?12 ноября в Свободном театре – "Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?"12 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Не забывай меня"12 ноября Театре Руставели – "Однажды…Только…"13 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Рассказ олененка"13 ноября в Грибоедовском театре – "Игроки"13 ноября в Свободном театре – "Свидание на троих"13 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Давид Сараджишвили"13 ноября Театре Руставели – "Узаконенное беззаконье"13, 14 ноября Театре Туманишвили – "Зеленая карта"14 ноября в Грибоедовском театре – "Аленький цветочек"14 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Мышки и сыр"14 ноября в Свободном театре – "Кавказский меловой круг"14 ноября Театре Руставели – "Вано и Нико"14 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Одиночество"Что посмотреть в кино?"Последняя дуэль" (историческая драма)"Вечные" (остросюжетный, драма, приключения)"Прошлой ночью в Сохо" (детектив, ужасы, триллер)"Наивный" (драма, эротический)"Дюна" (драма, приключения, фантастика)"Веном 2" (фантастика, боевик, триллер)"После. Глава 3" (драма)"Не время умирать" (боевик, триллер, приключения).Мультфильмы:"Неисправимый Рон" (фантастика, комедия)"Семейка Аддамс: Горящий тур" (комедия, приключения)"Босс-молокосос 2" (комедия, приключения)"Космический джем: Новое поколение" (приключения, комедия).ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНЫХ ВЫХОДНЫХ!Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новый год: как встречать, куда пойти, уикенд по-тбилисски, туризм, тбилиси, развлечения