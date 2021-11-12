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Уикенд по-тбилисски: куда пойти 12-14 ноября в столице Грузии?
Уикенд по-тбилисски: куда пойти 12-14 ноября в столице Грузии?
Да здравствует пятница! Да здравствуют выходные и афиша мероприятий Sputnik Грузия, которую мы еженедельно готовим для наших читателей 12.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-12T12:01+0400
2021-11-12T12:01+0400
грузия
новый год: как встречать, куда пойти
уикенд по-тбилисски
туризм
тбилиси
развлечения
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Здесь каждый сможет найти мероприятие по вкусу. К тому же в этот уикенд Тбилиси особенно щедр на интересные ивенты. Так что усаживайтесь поудобнее, вам предстоит распланировать свои насыщенные выходные.Отправиться на поиски "дома"Когда: 13 ноября, 18:30Где: Fotografia (ул. Р. Табукашвили, 21)Подробнее: https://www.facebook.com/events/1555479968141958/?active_tab=discussionФотограф и художник Дмитрий Гомберг представляет серию "По дороге домой" и приглашает отправиться в путешествие в поисках "своего дома". Уникальный проект объединит в одном пространстве мигрантов в Нью-Йорке, пастухов из Грузии и молодых людей из Украины.Пойти на техно-вечеринкуКогда: 13 ноябряГде: ТбилисиПодробнее: https://www.facebook.com/events/1945639325597846/?active_tab=discussionПочему бы не пойти на техно-вечеринку, на которой выступят ведущие техно-артисты Грузии – BOYD SCHIDT, MICHAILO, LY SAS и ĆYAN ID. Посетить мероприятие смогут лишь вакцинированные от коронавируса, лица, перенесшие COVID-19 в последние шесть месяцев, а также cдавшие тест в течение 48 часов. Информацию о локации вы получите в виде смс-сообщения при приобретении билета.Посмотреть на "Кроткую"Когда: 12 ноябряГде: Театр им. А. С. Грибоедова (пр. Ш. Руставели 2/4)Подробнее: www.biletebi.geСпециальный показ спектакля "Кроткая" по одноименной повести Ф. М. Достоевского состоится на сцене Грибоедовского театра. Представление пройдет в честь 200-летия со дня рождения русского классика. Режиссер постановки – Автандил Варсимашвили. В главных ролях – Валерий Харютченко и София Ломджария. Пойти на оперуКогда: 13 ноябряГде: Театр оперы и балета (пр. Ш. Руставели, 25)Подробнее: https://www.facebook.com/events/987454138780139/?active_tab=discussionСоветуем культурно обогатиться и пойти на премьеру оперы Джузеппе Верди "Сила судьбы". Режиссером постановки является сценограф, художник по костюмам Стефано Пода.Поиграть в японскую игру сёгиКогда: 14 ноября, 13:00Где: Фабрика (ул. Э. Ниношвили, 8)Подробнее: https://www.facebook.com/events/275570714335578/?active_tab=discussionЖелающие могут посетить турнир по игре сёги. Если кто не знает, сёги – это японская игра шахматного типа. Для участия в турнире нужно пройти регистрацию на месте. Лучших игроков наградят памятными подарками.Попрощаться с караваномКогда: 13 ноябряГде: площадь ОрбелианиПодробнее: https://www.facebook.com/events/652619079062055/?active_tab=discussionПока ноябрьские морозные и дождливые дни не наступили, предлагаем прогуляться по площади Орбелиани, где вас по-прежнему будет ждать вкусный фуд-маркет, лучшие грузинские продукты, детская зона, музыка и веселье.Избавиться от стрессаКогда: 13 ноябряГде: Drum school (пр. Д. Агмашенебели, 106)Подробнее: https://www.facebook.com/events/1037168336851516/?active_tab=discussionЭто то, что поможет вам в снятии стресса и получении положительных эмоций. Драм-терапия – групповое музыкальное интерактивное занятие с использованием различных ударных инструментов для всех, даже для тех, кто никогда ранее не занимался музыкой.Познакомиться с современным искусством ИталииКогда: до 22 ноябряГде: Музей "Карвасла" (ул. Сиони, 8)Подробнее: https://ambtbilisi.esteri.it/ambasciata_tbilisi/it/ambasciata/news/dall_ambasciata/2021/10/l-arte-contemporanea-italiana-in.htmlВыставка под названием "Шелковый путь. Современное искусство и деятели искусства из Италии" проходит в Тбилиси. Представленные 38 работ, восемь из которых хранятся в коллекции виллы Фарнезина, представляют современное итальянское искусство с 1960-х годов по настоящее время. Они сочетают в себе взгляды разных поколений итальянских художников. Послушать тбилисский рок-бэндКогда: 13 ноября, 22:00Где: ELEKTROWERK (ул. Монаха Габриэля Салоси, первый поворот)Подробнее: www.tkt.geОтправляйтесь на концерт тбилисской рок-группы Killages. Ребята основали коллектив в 2017 году как группу и исполняют электронный хип-хоп и альтернативный рок. Бэнд практически сразу получил большую популярность, а после победы в конкурсе Altervision Newcomers, музыканты принимают участие во всех масштабных фестивалях Грузии.Что в театре?12 ноября в Свободном театре – "Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?"12 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Не забывай меня"12 ноября Театре Руставели – "Однажды…Только…"13 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Рассказ олененка"13 ноября в Грибоедовском театре – "Игроки"13 ноября в Свободном театре – "Свидание на троих"13 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Давид Сараджишвили"13 ноября Театре Руставели – "Узаконенное беззаконье"13, 14 ноября Театре Туманишвили – "Зеленая карта"14 ноября в Грибоедовском театре – "Аленький цветочек"14 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Мышки и сыр"14 ноября в Свободном театре – "Кавказский меловой круг"14 ноября Театре Руставели – "Вано и Нико"14 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Одиночество"Что посмотреть в кино?"Последняя дуэль" (историческая драма)"Вечные" (остросюжетный, драма, приключения)"Прошлой ночью в Сохо" (детектив, ужасы, триллер)"Наивный" (драма, эротический)"Дюна" (драма, приключения, фантастика)"Веном 2" (фантастика, боевик, триллер)"После. Глава 3" (драма)"Не время умирать" (боевик, триллер, приключения).Мультфильмы:"Неисправимый Рон" (фантастика, комедия)"Семейка Аддамс: Горящий тур" (комедия, приключения)"Босс-молокосос 2" (комедия, приключения)"Космический джем: Новое поколение" (приключения, комедия).ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНЫХ ВЫХОДНЫХ!Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новый год: как встречать, куда пойти, уикенд по-тбилисски, туризм, тбилиси, развлечения

Уикенд по-тбилисски: куда пойти 12-14 ноября в столице Грузии?

12:01 12.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliУличные указатели в старом городе
Уличные указатели в старом городе - Sputnik Грузия, 1920, 12.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Да здравствует пятница! Да здравствуют выходные и афиша мероприятий Sputnik Грузия, которую мы еженедельно готовим для наших читателей
Здесь каждый сможет найти мероприятие по вкусу. К тому же в этот уикенд Тбилиси особенно щедр на интересные ивенты. Так что усаживайтесь поудобнее, вам предстоит распланировать свои насыщенные выходные.

Отправиться на поиски "дома"

© Facebook / FotografiaФотовыставка Дмитрия Гомберга "По дороге домой"
Фотовыставка Дмитрия Гомберга По дороге домой - Sputnik Грузия, 1920, 11.11.2021
Фотовыставка Дмитрия Гомберга "По дороге домой"
© Facebook / Fotografia
Когда: 13 ноября, 18:30
Где: Fotografia (ул. Р. Табукашвили, 21)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/1555479968141958/?active_tab=discussion
Фотограф и художник Дмитрий Гомберг представляет серию "По дороге домой" и приглашает отправиться в путешествие в поисках "своего дома". Уникальный проект объединит в одном пространстве мигрантов в Нью-Йорке, пастухов из Грузии и молодых людей из Украины.

Пойти на техно-вечеринку

© photo: Zitto DJ/ FBГрузинский диджей Zitto
Грузинский диджей Zitto - Sputnik Грузия, 1920, 11.11.2021
Грузинский диджей Zitto
© photo: Zitto DJ/ FB
Когда: 13 ноября
Где: Тбилиси
Подробнее: https://www.facebook.com/events/1945639325597846/?active_tab=discussion
Почему бы не пойти на техно-вечеринку, на которой выступят ведущие техно-артисты Грузии – BOYD SCHIDT, MICHAILO, LY SAS и ĆYAN ID. Посетить мероприятие смогут лишь вакцинированные от коронавируса, лица, перенесшие COVID-19 в последние шесть месяцев, а также cдавшие тест в течение 48 часов. Информацию о локации вы получите в виде смс-сообщения при приобретении билета.

Посмотреть на "Кроткую"

© Courtesy of Tbilisi Griboedov State Academic Russian Drama TheatreСпектакль "Кроткая" по Достоевскому на сцене Театра Грибоедова
Спектакль Кроткая по Достоевскому на сцене Театра Грибоедова - Sputnik Грузия, 1920, 11.11.2021
Спектакль "Кроткая" по Достоевскому на сцене Театра Грибоедова
© Courtesy of Tbilisi Griboedov State Academic Russian Drama Theatre
Когда: 12 ноября
Где: Театр им. А. С. Грибоедова (пр. Ш. Руставели 2/4)
Подробнее: www.biletebi.ge
Специальный показ спектакля "Кроткая" по одноименной повести Ф. М. Достоевского состоится на сцене Грибоедовского театра. Представление пройдет в честь 200-летия со дня рождения русского классика. Режиссер постановки – Автандил Варсимашвили. В главных ролях – Валерий Харютченко и София Ломджария.

Пойти на оперу

© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliТбилисский государственный театр оперы и балета им. Захария Палиашвили
Тбилисский государственный театр оперы и балета им. Захария Палиашвили - Sputnik Грузия, 1920, 11.11.2021
Тбилисский государственный театр оперы и балета им. Захария Палиашвили
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Когда: 13 ноября
Где: Театр оперы и балета (пр. Ш. Руставели, 25)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/987454138780139/?active_tab=discussion
Советуем культурно обогатиться и пойти на премьеру оперы Джузеппе Верди "Сила судьбы". Режиссером постановки является сценограф, художник по костюмам Стефано Пода.

Поиграть в японскую игру сёги

© Facebook / Georgian Shogi FederationСёги
Сёги - Sputnik Грузия, 1920, 11.11.2021
Сёги
© Facebook / Georgian Shogi Federation
Когда: 14 ноября, 13:00
Где: Фабрика (ул. Э. Ниношвили, 8)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/275570714335578/?active_tab=discussion
Желающие могут посетить турнир по игре сёги. Если кто не знает, сёги – это японская игра шахматного типа. Для участия в турнире нужно пройти регистрацию на месте. Лучших игроков наградят памятными подарками.

Попрощаться с караваном

© Sputnik / Alexander ImedashviliВид на центр Тбилиси. Городской пейзаж. Архитектура. Площадь Орбелиани после реставрации
Вид на центр Тбилиси. Городской пейзаж. Архитектура. Площадь Орбелиани после реставрации - Sputnik Грузия, 1920, 11.11.2021
Вид на центр Тбилиси. Городской пейзаж. Архитектура. Площадь Орбелиани после реставрации
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Когда: 13 ноября
Где: площадь Орбелиани
Подробнее: https://www.facebook.com/events/652619079062055/?active_tab=discussion
Пока ноябрьские морозные и дождливые дни не наступили, предлагаем прогуляться по площади Орбелиани, где вас по-прежнему будет ждать вкусный фуд-маркет, лучшие грузинские продукты, детская зона, музыка и веселье.

Избавиться от стресса

© photo: Tamashobana / FBДрамтерапия
Драмтерапия - Sputnik Грузия, 1920, 11.11.2021
Драмтерапия
© photo: Tamashobana / FB
Когда: 13 ноября
Где: Drum school (пр. Д. Агмашенебели, 106)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/1037168336851516/?active_tab=discussion
Это то, что поможет вам в снятии стресса и получении положительных эмоций. Драм-терапия – групповое музыкальное интерактивное занятие с использованием различных ударных инструментов для всех, даже для тех, кто никогда ранее не занимался музыкой.

Познакомиться с современным искусством Италии

© AFP / Tiziana FabiПосетитель фотографирует «Греческую обнаженную натуру» британского художника Дэмиена Херста в рамках выставки «Археология сейчас» в галерее Боргезе в Риме
Посетитель фотографирует «Греческую обнаженную натуру» британского художника Дэмиена Херста в рамках выставки «Археология сейчас» в галерее Боргезе в Риме - Sputnik Грузия, 1920, 11.11.2021
Посетитель фотографирует «Греческую обнаженную натуру» британского художника Дэмиена Херста в рамках выставки «Археология сейчас» в галерее Боргезе в Риме
© AFP / Tiziana Fabi
Когда: до 22 ноября
Где: Музей "Карвасла" (ул. Сиони, 8)
Подробнее: https://ambtbilisi.esteri.it/ambasciata_tbilisi/it/ambasciata/news/dall_ambasciata/2021/10/l-arte-contemporanea-italiana-in.html
Выставка под названием "Шелковый путь. Современное искусство и деятели искусства из Италии" проходит в Тбилиси. Представленные 38 работ, восемь из которых хранятся в коллекции виллы Фарнезина, представляют современное итальянское искусство с 1960-х годов по настоящее время. Они сочетают в себе взгляды разных поколений итальянских художников.

Послушать тбилисский рок-бэнд

© Facebook / KillagesГруппа Killages
Группа Killages - Sputnik Грузия, 1920, 11.11.2021
Группа Killages
© Facebook / Killages
Когда: 13 ноября, 22:00
Где: ELEKTROWERK (ул. Монаха Габриэля Салоси, первый поворот)
Подробнее: www.tkt.ge
Отправляйтесь на концерт тбилисской рок-группы Killages. Ребята основали коллектив в 2017 году как группу и исполняют электронный хип-хоп и альтернативный рок. Бэнд практически сразу получил большую популярность, а после победы в конкурсе Altervision Newcomers, музыканты принимают участие во всех масштабных фестивалях Грузии.

Что в театре?

12 ноября в Свободном театре – "Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?"
12 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Не забывай меня"
12 ноября Театре Руставели – "Однажды…Только…"
13 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Рассказ олененка"
© Courtesy of Tbilisi Griboedov State Academic Russian Drama TheatreСпектакль "Игроки". Театр Грибоедова. Актер Валерий Харютченко
Спектакль Игроки. Театр Грибоедова. Актер Валерий Харютченко - Sputnik Грузия, 1920, 11.11.2021
Спектакль "Игроки". Театр Грибоедова. Актер Валерий Харютченко
© Courtesy of Tbilisi Griboedov State Academic Russian Drama Theatre
13 ноября в Грибоедовском театре – "Игроки"
13 ноября в Свободном театре – "Свидание на троих"
13 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Давид Сараджишвили"
13 ноября Театре Руставели – "Узаконенное беззаконье"
13, 14 ноября Театре Туманишвили – "Зеленая карта"
© Courtesy of Tbilisi Griboedov State Academic Russian Drama TheatreСпектакль "Аленький цветочек" на сцене Театра им. А. С. Грибоедова
Спектакль Аленький цветочек на сцене Театра им. А. С. Грибоедова - Sputnik Грузия, 1920, 11.11.2021
Спектакль "Аленький цветочек" на сцене Театра им. А. С. Грибоедова
© Courtesy of Tbilisi Griboedov State Academic Russian Drama Theatre
14 ноября в Грибоедовском театре – "Аленький цветочек"
14 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Мышки и сыр"
14 ноября в Свободном театре – "Кавказский меловой круг"
14 ноября Театре Руставели – "Вано и Нико"
14 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Одиночество"

Что посмотреть в кино?

"Последняя дуэль" (историческая драма)
"Вечные" (остросюжетный, драма, приключения)
"Прошлой ночью в Сохо" (детектив, ужасы, триллер)
"Наивный" (драма, эротический)
"Дюна" (драма, приключения, фантастика)
"Веном 2" (фантастика, боевик, триллер)
"После. Глава 3" (драма)
"Не время умирать" (боевик, триллер, приключения).

Мультфильмы:

"Неисправимый Рон" (фантастика, комедия)
"Семейка Аддамс: Горящий тур" (комедия, приключения)
"Босс-молокосос 2" (комедия, приключения)
"Космический джем: Новое поколение" (приключения, комедия).
ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНЫХ ВЫХОДНЫХ!
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