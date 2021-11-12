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В Грузии в 2021 году соберут в два с половиной раза больше оливок
В Грузии в 2021 году соберут в два с половиной раза больше оливок
Грузия, которая не так давно начала производство оливок, уже является членом Международного оливкового совета 12.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-12T08:01+0400
2021-11-12T08:01+0400
2021-11-12T08:01+0400
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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Урожай оливок в Грузии в этом году в два с половиной раза больше, чем в прошлом, сообщает Первый канал со ссылкой на Оливковую ассоциацию Грузии.По данным ассоциации, на данном этапе уже собрано 200 тонн оливок, процесс сбора будет продолжаться до конца ноября.В Грузии налаживают производство оливок>>Наряду с местным потреблением, грузинские оливки экспортируются в Великобританию и страны СНГ.В Грузии 24-26 ноября состоится 114-я сессия Международного оливкового совета и будет отмечен Международный день оливок по инициативе самого совета и министерства сельского хозяйства Грузии. В ходе мероприятий будут обсуждаться проблемы и возможности оливкового сектора. Основные игроки оливкового бизнеса обговорят план совместных действий по развитию отрасли.Грузию посетят представители 43 стран, в том числе министры сельского хозяйства стран-участниц Международного оливкового совета.Первое предприятие по переработке оливок оснащенное современными технологиями открылось в Грузии в кахетинском селе Сакобо в 2016 году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия
В Грузии в 2021 году соберут в два с половиной раза больше оливок
Грузия, которая не так давно начала производство оливок, уже является членом Международного оливкового совета
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik.
Урожай оливок в Грузии в этом году в два с половиной раза больше, чем в прошлом, сообщает Первый канал
со ссылкой на Оливковую ассоциацию Грузии.
По данным ассоциации, на данном этапе уже собрано 200 тонн оливок, процесс сбора будет продолжаться до конца ноября.
Наряду с местным потреблением, грузинские оливки экспортируются в Великобританию и страны СНГ.
"Объем будет увеличиваться, потому что сбор урожая еще не закончился. Обычно он заканчивается в конце ноября, а может продлиться до середины декабря. Грузинское оливковое масло вполне конкурентно с маслами других ведущих стран-производителей", – заявляют в ассоциации.
В Грузии 24-26 ноября состоится 114-я сессия Международного оливкового совета и будет отмечен Международный день оливок по инициативе самого совета и министерства сельского хозяйства Грузии. В ходе мероприятий будут обсуждаться проблемы и возможности оливкового сектора. Основные игроки оливкового бизнеса обговорят план совместных действий по развитию отрасли.
Грузию посетят представители 43 стран, в том числе министры сельского хозяйства стран-участниц Международного оливкового совета.
Первое предприятие по переработке оливок оснащенное современными технологиями открылось в Грузии в кахетинском селе Сакобо в 2016 году.
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