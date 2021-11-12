https://sputnik-georgia.ru/20211112/v-gruzii-v-2021-godu-soberut-v-dva-s-polovinoy-raza-bolshe-olivok-261979783.html

В Грузии в 2021 году соберут в два с половиной раза больше оливок

В Грузии в 2021 году соберут в два с половиной раза больше оливок

Грузия, которая не так давно начала производство оливок, уже является членом Международного оливкового совета 12.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-12T08:01+0400

2021-11-12T08:01+0400

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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Урожай оливок в Грузии в этом году в два с половиной раза больше, чем в прошлом, сообщает Первый канал со ссылкой на Оливковую ассоциацию Грузии.По данным ассоциации, на данном этапе уже собрано 200 тонн оливок, процесс сбора будет продолжаться до конца ноября.В Грузии налаживают производство оливок>>Наряду с местным потреблением, грузинские оливки экспортируются в Великобританию и страны СНГ.В Грузии 24-26 ноября состоится 114-я сессия Международного оливкового совета и будет отмечен Международный день оливок по инициативе самого совета и министерства сельского хозяйства Грузии. В ходе мероприятий будут обсуждаться проблемы и возможности оливкового сектора. Основные игроки оливкового бизнеса обговорят план совместных действий по развитию отрасли.Грузию посетят представители 43 стран, в том числе министры сельского хозяйства стран-участниц Международного оливкового совета.Первое предприятие по переработке оливок оснащенное современными технологиями открылось в Грузии в кахетинском селе Сакобо в 2016 году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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