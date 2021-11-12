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В тбилисском метро на рельсы упал человек
В тбилисском метро на рельсы упал человек
Поезда не ходят от станции "Дидубе" до конечной - "Театра Ахметели", и обратно 12.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-12T19:24+0400
2021-11-12T19:24+0400
2021-11-12T19:51+0400
происшествия
новости
грузия
тбилисский метрополитен
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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Тбилисское метро частично прекратило работу после того, как на рельсы упал человек, сообщили в Тбилисской транспортной компании Sputnik Грузия.Инцидент произошел на станции "Дидубе". Поезда не ходят от станции "Дидубе" до конечной - "Театра Ахметели", и обратно.Поезда продолжают движение в обычном режиме от станции "Вокзальная площадь" до "Варкетили" и обратно.На месте происшествия работают службы транспортной компании. Информации о состоянии пострадавшего нет.На сегодняшний день Тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, тбилисский метрополитен
В тбилисском метро на рельсы упал человек
19:24 12.11.2021 (обновлено: 19:51 12.11.2021)
Поезда не ходят от станции "Дидубе" до конечной - "Театра Ахметели", и обратно
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik.
Тбилисское метро частично прекратило работу после того, как на рельсы упал человек, сообщили в Тбилисской транспортной компании Sputnik Грузия
.
Инцидент произошел на станции "Дидубе".
Поезда не ходят от станции "Дидубе" до конечной - "Театра Ахметели", и обратно.
Поезда продолжают движение в обычном режиме от станции "Вокзальная площадь" до "Варкетили" и обратно.
На месте происшествия работают службы транспортной компании. Информации о состоянии пострадавшего нет.
На сегодняшний день Тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.
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