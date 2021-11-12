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Выплаты гражданами Грузии налога на имущество составили 75 миллионов лари
Выплаты гражданами Грузии налога на имущество составили 75 миллионов лари
Срок заполнения декларации истек 1 ноября, а срок уплаты налога на имущество истекает 15 ноября 12.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-12T19:41+0400
2021-11-12T19:41+0400
2021-11-12T19:41+0400
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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. По последним данным, декларации по налогу на имущество представили 301 826 человек, общая начисленная сумма составила 75,2 миллиона лари, говорится в сообщении Службы доходов министерства финансов Грузии.Ведомство напоминает, что 15 ноября истекает срок уплаты налога на имущество, задекларированного физическими лицами.Срок заполнения декларации истек 1 ноября.Ведомство отмечает, что повышение скорости добровольного исполнения налоговых обязательств налогоплательщиками является приоритетом налоговой службы, поэтому агентство осуществляет постоянный мониторинг налогоплательщиков с обязательствами.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, служба доходов министерства финансов грузии, налоги
Выплаты гражданами Грузии налога на имущество составили 75 миллионов лари
Срок заполнения декларации истек 1 ноября, а срок уплаты налога на имущество истекает 15 ноября
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik.
По последним данным, декларации по налогу на имущество представили 301 826 человек, общая начисленная сумма составила 75,2 миллиона лари, говорится в сообщении
Службы доходов министерства финансов Грузии.
Ведомство напоминает, что 15 ноября истекает срок уплаты налога на имущество, задекларированного физическими лицами.
Срок заполнения декларации истек 1 ноября.
Ведомство отмечает, что повышение скорости добровольного исполнения налоговых обязательств налогоплательщиками является приоритетом налоговой службы, поэтому агентство осуществляет постоянный мониторинг налогоплательщиков с обязательствами.
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