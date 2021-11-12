https://sputnik-georgia.ru/20211112/zenit---olimpiakos-prognoz-na-match-basketbolnoy-evroligi-262001920.html

"Зенит" - "Олимпиакос": прогноз на матч баскетбольной Евролиги

"Зенит" - "Олимпиакос": прогноз на матч баскетбольной Евролиги

прогноз на предстоящий матч баскетбольной Евролиги между клубами "Зенит" и "Олимпиакос"

2021-11-12T09:36+0400

2021-11-12T09:36+0400

2021-11-12T09:36+0400

баскетбол

евролига

прогноз на баскетбольный матч

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В рамках IX тура баскетбольной Евролиги питерский "Зенит" на своем паркете примет греческий "Олимпиакос". Оба клуба находятся в заветной восьмерке, с той лишь разницей, что греки идут на втором месте, а российский клуб – на седьмом.К предстоящей игре "Зенит" подходит имея в своем активе четыре победы подряд – по две в Евролиге и Единой Лиге ВТБ. В Евролиге подопечные Хавьера Паскуаля "разорвали" дома "Басконию" (83:54), а на выезде сотворили мини-сенсацию, уверенно обыграв стамбульский "Анадолу Эфес" (90:79).Хочется отметить, что российский клуб по-прежнему очень неплохо действует в обороне. Только в одном матче из восьми "Зенит" позволил забросить сопернику больше 80 очков. Это произошло в проигранной "Барселоне" встрече (58:84). Если вынести эту игру за скобки, то в среднем за матч "Зенит" пропускает не больше 69-70 очков.Что касается "Олимпиакоса", то в Петербург команда приедет после пяти подряд побед во всех турнирах. В этих матчах греки показали отличную результативность, набирая в среднем 82,5 очка за игру. Особенно хорошо защитник Тайлер Дорси, который стабильно кладет больше 10 очков за игру.В предстоящем противостоянии букмекеры небольшое преимущество отдают хозяевам паркета. На победу "Зенита" можно поставить с коэффициентом 1,75 (против 2,05 у "Олимпиакоса"). Как видите, это будет встреча почти равных соперников.Делать прогноз на исход матча я не стану – чаша весов может качнуться в любую сторону. Мне больше по душе ставка на "тотал" греческой команды. Как я уже говорил, в пяти последних матчах "Олимпиакос" набирал 82.5 очка, а "Зенит", в свою очередь, не пропускает больше 69-70 очков. Думаю, гости остановятся где-то посередине и наберут порядка 73-75 очков.Ставка: "Олимпиакос" наберет больше 72.5 очков за 1,7.

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2021

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баскетбол, евролига, прогноз на баскетбольный матч