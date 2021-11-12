Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211112/zenit---olimpiakos-prognoz-na-match-basketbolnoy-evroligi-262001920.html
"Зенит" - "Олимпиакос": прогноз на матч баскетбольной Евролиги
"Зенит" - "Олимпиакос": прогноз на матч баскетбольной Евролиги
прогноз на предстоящий матч баскетбольной Евролиги между клубами "Зенит" и "Олимпиакос"
2021-11-12T09:36+0400
2021-11-12T09:36+0400
баскетбол
евролига
прогноз на баскетбольный матч
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1a/261516141_0:0:2971:1671_1920x0_80_0_0_68d16049266df5ca24c67213f623d96d.jpg
В рамках IX тура баскетбольной Евролиги питерский "Зенит" на своем паркете примет греческий "Олимпиакос". Оба клуба находятся в заветной восьмерке, с той лишь разницей, что греки идут на втором месте, а российский клуб – на седьмом.К предстоящей игре "Зенит" подходит имея в своем активе четыре победы подряд – по две в Евролиге и Единой Лиге ВТБ. В Евролиге подопечные Хавьера Паскуаля "разорвали" дома "Басконию" (83:54), а на выезде сотворили мини-сенсацию, уверенно обыграв стамбульский "Анадолу Эфес" (90:79).Хочется отметить, что российский клуб по-прежнему очень неплохо действует в обороне. Только в одном матче из восьми "Зенит" позволил забросить сопернику больше 80 очков. Это произошло в проигранной "Барселоне" встрече (58:84). Если вынести эту игру за скобки, то в среднем за матч "Зенит" пропускает не больше 69-70 очков.Что касается "Олимпиакоса", то в Петербург команда приедет после пяти подряд побед во всех турнирах. В этих матчах греки показали отличную результативность, набирая в среднем 82,5 очка за игру. Особенно хорошо защитник Тайлер Дорси, который стабильно кладет больше 10 очков за игру.В предстоящем противостоянии букмекеры небольшое преимущество отдают хозяевам паркета. На победу "Зенита" можно поставить с коэффициентом 1,75 (против 2,05 у "Олимпиакоса"). Как видите, это будет встреча почти равных соперников.Делать прогноз на исход матча я не стану – чаша весов может качнуться в любую сторону. Мне больше по душе ставка на "тотал" греческой команды. Как я уже говорил, в пяти последних матчах "Олимпиакос" набирал 82.5 очка, а "Зенит", в свою очередь, не пропускает больше 69-70 очков. Думаю, гости остановятся где-то посередине и наберут порядка 73-75 очков.Ставка: "Олимпиакос" наберет больше 72.5 очков за 1,7.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Нодар Майсурадзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22949/06/229490639_0:11:292:304_100x100_80_0_0_62d00a3cae474c3abeac55cb86ed8f82.jpg
Нодар Майсурадзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22949/06/229490639_0:11:292:304_100x100_80_0_0_62d00a3cae474c3abeac55cb86ed8f82.jpg
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1a/261516141_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_b636205989550abe9085e4d2c4d89271.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
баскетбол, евролига, прогноз на баскетбольный матч

"Зенит" - "Олимпиакос": прогноз на матч баскетбольной Евролиги

09:36 12.11.2021
© photo: Sputnik / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкБаскетбол. Евролига. Матч "Зенит" - "Бавария"
Баскетбол. Евролига. Матч Зенит - Бавария - Sputnik Грузия, 1920, 12.11.2021
© photo: Sputnik / Александр Гальперин
/
Перейти в фотобанк
Нодар Майсурадзе - Sputnik Грузия
Нодар Майсурадзе
спортивный журналист
Все материалы
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч баскетбольной Евролиги между клубами "Зенит" и "Олимпиакос"
В рамках IX тура баскетбольной Евролиги питерский "Зенит" на своем паркете примет греческий "Олимпиакос". Оба клуба находятся в заветной восьмерке, с той лишь разницей, что греки идут на втором месте, а российский клуб – на седьмом.
К предстоящей игре "Зенит" подходит имея в своем активе четыре победы подряд – по две в Евролиге и Единой Лиге ВТБ. В Евролиге подопечные Хавьера Паскуаля "разорвали" дома "Басконию" (83:54), а на выезде сотворили мини-сенсацию, уверенно обыграв стамбульский "Анадолу Эфес" (90:79).
Хочется отметить, что российский клуб по-прежнему очень неплохо действует в обороне. Только в одном матче из восьми "Зенит" позволил забросить сопернику больше 80 очков. Это произошло в проигранной "Барселоне" встрече (58:84). Если вынести эту игру за скобки, то в среднем за матч "Зенит" пропускает не больше 69-70 очков.
© photo: Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБаскетбол. Евролига. Матч "Химки" – "Олимпиакос"
Баскетбол. Евролига. Матч Химки – Олимпиакос - Sputnik Грузия, 1920, 11.11.2021
Баскетбол. Евролига. Матч "Химки" – "Олимпиакос"
© photo: Sputnik / Григорий Сысоев
/
Перейти в фотобанк
Что касается "Олимпиакоса", то в Петербург команда приедет после пяти подряд побед во всех турнирах. В этих матчах греки показали отличную результативность, набирая в среднем 82,5 очка за игру. Особенно хорошо защитник Тайлер Дорси, который стабильно кладет больше 10 очков за игру.
В предстоящем противостоянии букмекеры небольшое преимущество отдают хозяевам паркета. На победу "Зенита" можно поставить с коэффициентом 1,75 (против 2,05 у "Олимпиакоса"). Как видите, это будет встреча почти равных соперников.
Делать прогноз на исход матча я не стану – чаша весов может качнуться в любую сторону. Мне больше по душе ставка на "тотал" греческой команды. Как я уже говорил, в пяти последних матчах "Олимпиакос" набирал 82.5 очка, а "Зенит", в свою очередь, не пропускает больше 69-70 очков. Думаю, гости остановятся где-то посередине и наберут порядка 73-75 очков.
Ставка: "Олимпиакос" наберет больше 72.5 очков за 1,7.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:16Глава Минюста Грузии ответил на условие Саакашвили
09:20Курс лари на пятницу – 3,1492 GEL/$1
09:01Азиатский банк выделил Грузии средства на развитие инфраструктуры
08:31Международная конференция Anima Tbilisi впервые пройдет в Грузии
08:01В Грузии в 2021 году соберут в два с половиной раза больше оливок
07:25Возобновлено регулярное авиасообщение между Кутаиси и Местиа
07:01Доходы от телевизионной и радиорекламы в Грузии выросли
ВчераСборная Грузии по футболу сенсационно обыграла Швецию в Батуми
ВчераПрезидент Грузии отправилась на Парижский форум мира
ВчераПосол Грузии в Киеве вновь вызван в МИД Украины из-за Саакашвили
ВчераГрузия и Кипр создадут совместный морской комитет
ВчераОппозиционный депутат отказалась прекращать голодовку, несмотря на просьбу Саакашвили
ВчераООН поможет реформировать Минэкономики Грузии
ВчераЕС продлил санкции за буровые работы Турции вблизи Кипра
ВчераШествие ЕНД с требованием освободить Саакашвили к зданию СГБ Грузии - видео
ВчераИнвесторы из Кремниевой долины поделятся своим опытом с грузинскими стартапами
ВчераОппозиция объявила об очередной акции протеста в Тбилиси
ВчераКогда Саакашвили прекратит голодовку: экс-президент назвал условие
ВчераКак сохранить государственный язык? Эксперты о проблемах грузинского языка сегодня
ВчераНародный защитник осудила обнародование кадров этапирования Саакашвили