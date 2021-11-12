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Золушка спешит домой: дрифтующая карета с лошадью удивила соцсети – видео
Золушка спешит домой: дрифтующая карета с лошадью удивила соцсети – видео
Объяснить, что произошло на этой дороге, очень трудно. Однако догадки пользователей Сети точно намного веселее истины 12.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-12T17:41+0400
2021-11-12T17:41+0400
2021-11-12T17:58+0400
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На кадрах видно, как водитель едет по двухполосной дороге посреди ночи, как внезапно из-за поворота, пересекая двойную сплошную линию, вылетает карета, запряженная лошадью. Ее красиво заносит по дороге. Так, что искры летят во все стороны от колес. Стоит отдать должное водителю этого транспорта – "поворотник" у него включен был, хоть и толку от этого мало. Во-первых, потому что повернул он в другую сторону, во-вторых, потому что никто бы не успел сориентироваться."Когда ты золушка и до полуночи осталось 5 минут", – написал один из пользователей Сети."Приквел к форсажу напрашивается, с прадедом Доминика Торетто и конями", – пошутил другой комментатор.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , видео с животными, смешные видео, вирусные видео
Золушка спешит домой: дрифтующая карета с лошадью удивила соцсети – видео
17:41 12.11.2021 (обновлено: 17:58 12.11.2021)
Объяснить, что произошло на этой дороге, очень трудно. Однако догадки пользователей Сети точно намного веселее истины
На кадрах видно, как водитель едет по двухполосной дороге посреди ночи, как внезапно из-за поворота, пересекая двойную сплошную линию, вылетает карета, запряженная лошадью. Ее красиво заносит по дороге. Так, что искры летят во все стороны от колес. Стоит отдать должное водителю этого транспорта – "поворотник" у него включен был, хоть и толку от этого мало. Во-первых, потому что повернул он в другую сторону, во-вторых, потому что никто бы не успел сориентироваться.
"Когда ты золушка и до полуночи осталось 5 минут", – написал один из пользователей Сети.
"Приквел к форсажу напрашивается, с прадедом Доминика Торетто и конями", – пошутил другой комментатор.
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