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Золушка спешит домой: дрифтующая карета с лошадью удивила соцсети – видео
Золушка спешит домой: дрифтующая карета с лошадью удивила соцсети – видео
Объяснить, что произошло на этой дороге, очень трудно. Однако догадки пользователей Сети точно намного веселее истины 12.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-12T17:41+0400
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На кадрах видно, как водитель едет по двухполосной дороге посреди ночи, как внезапно из-за поворота, пересекая двойную сплошную линию, вылетает карета, запряженная лошадью. Ее красиво заносит по дороге. Так, что искры летят во все стороны от колес. Стоит отдать должное водителю этого транспорта – "поворотник" у него включен был, хоть и толку от этого мало. Во-первых, потому что повернул он в другую сторону, во-вторых, потому что никто бы не успел сориентироваться."Когда ты золушка и до полуночи осталось 5 минут", – написал один из пользователей Сети."Приквел к форсажу напрашивается, с прадедом Доминика Торетто и конями", – пошутил другой комментатор.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , видео с животными, смешные видео, вирусные видео

Золушка спешит домой: дрифтующая карета с лошадью удивила соцсети – видео

17:41 12.11.2021 (обновлено: 17:58 12.11.2021)
© photo: Sputnik / Grigory Sisoev / Перейти в фотобанкТуристы катаются в карете на площади Испании в Севилье
Туристы катаются в карете на площади Испании в Севилье - Sputnik Грузия, 1920, 12.11.2021
© photo: Sputnik / Grigory Sisoev
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Объяснить, что произошло на этой дороге, очень трудно. Однако догадки пользователей Сети точно намного веселее истины
@viralhog Fast & Furious: Amish Edition! 🤣👨‍🌾🎇#viralhog#amish#fastandfurious#sparks ♬ original sound - ViralHog
На кадрах видно, как водитель едет по двухполосной дороге посреди ночи, как внезапно из-за поворота, пересекая двойную сплошную линию, вылетает карета, запряженная лошадью. Ее красиво заносит по дороге. Так, что искры летят во все стороны от колес. Стоит отдать должное водителю этого транспорта – "поворотник" у него включен был, хоть и толку от этого мало. Во-первых, потому что повернул он в другую сторону, во-вторых, потому что никто бы не успел сориентироваться.
"Когда ты золушка и до полуночи осталось 5 минут", – написал один из пользователей Сети.
"Приквел к форсажу напрашивается, с прадедом Доминика Торетто и конями", – пошутил другой комментатор.
Смотрите на видео также:
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