https://sputnik-georgia.ru/20211113/advokat-prosit-narodnogo-zaschitnika-sozdat-novyy-konsilium-dlya-saakashvili-pod-ee-egidoy-262048664.html
Адвокат Саакашвили просит Народного защитника создать новый консилиум врачей под ее эгидой
Адвокат Саакашвили просит Народного защитника создать новый консилиум врачей под ее эгидой
Адвокат подчеркнул, что Саакашвили и его защита доверяют назначенному Минздравом консилиуму, но опасаются смены его членов 13.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-13T22:43+0400
2021-11-13T22:43+0400
2021-11-13T23:05+0400
новости
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михаил саакашвили
ника гварамия
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Ника Гварамия попросил Народного защитника Нино Ломджария создать консилиум под ее эгидой.Саакашвили, объявивший голодовку 44 дня назад, в понедельник был переведен в глданскую тюремную больницу №18. Сам он был против этого. За его здоровьем помимо врачей тюремной клиники следит назначенный Минздравом Грузии специальный консилиум."Я обращаюсь к Народному защитнику Нино Ломджария с просьбой на основе паритета создать консилиум под ее эгидой", – сказал Гварамия.Предложенный им консилиум состоит из семи человек, помимо личного врача Николоза Кипшидзе. Среди них эксперт-психиатр Георгий Берулава, психолог Кахабер Микадзе, невролог Отар Тоидзе, эндокринолог Лали Джавахишвили, гематолог Марина Абашидзе, анестезиолог-реаниматолог Леван Бесселия. По словам Гварамия, руководить консилиумом должна врач Мариам Джишкариани."Я прошу включить в консилиум восемь человек, представленных с нашей стороны, и призываю министерство здравоохранения и министерство юстиции представить своих восьмерых человек на основании паритета", – сказал адвокат.Гварамия подчеркнул, что Саакашвили и его защита доверяют назначенному Минздравом консилиуму, но опасаются смены его членов.Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся в суде. Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, михаил саакашвили, ника гварамия, возвращение и арест саакашвили
Адвокат Саакашвили просит Народного защитника создать новый консилиум врачей под ее эгидой
22:43 13.11.2021 (обновлено: 23:05 13.11.2021)
Адвокат подчеркнул, что Саакашвили и его защита доверяют назначенному Минздравом консилиуму, но опасаются смены его членов
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Ника Гварамия попросил Народного защитника Нино Ломджария создать консилиум под ее эгидой.
Саакашвили, объявивший голодовку 44 дня назад, в понедельник был переведен в глданскую тюремную больницу №18. Сам он был против этого. За его здоровьем помимо врачей тюремной клиники следит назначенный Минздравом Грузии специальный консилиум.
"Я обращаюсь к Народному защитнику Нино Ломджария с просьбой на основе паритета создать консилиум под ее эгидой", – сказал Гварамия.
Предложенный им консилиум состоит из семи человек, помимо личного врача Николоза Кипшидзе. Среди них эксперт-психиатр Георгий Берулава, психолог Кахабер Микадзе, невролог Отар Тоидзе, эндокринолог Лали Джавахишвили, гематолог Марина Абашидзе, анестезиолог-реаниматолог Леван Бесселия. По словам Гварамия, руководить консилиумом должна врач Мариам Джишкариани.
"Я прошу включить в консилиум восемь человек, представленных с нашей стороны, и призываю министерство здравоохранения и министерство юстиции представить своих восьмерых человек на основании паритета", – сказал адвокат.
Гварамия подчеркнул, что Саакашвили и его защита доверяют назначенному Минздравом консилиуму, но опасаются смены его членов.
Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся в суде. Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.
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