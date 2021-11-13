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Этнические меньшинства в Грузии могут получить возможность вернуть исторические фамилии

Этнические меньшинства в Грузии могут получить возможность вернуть исторические фамилии

По вопросу восстановления своей исторической фамилии можно будет обратиться лишь один раз 13.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Парламент Грузии в ближайшее время приступит к рассмотрению нового закона "О праве изменения фамилии несоответствующей исторически-культурным традициям", который позволит этническим меньшинствам в Грузии восстановить исторические фамилии.Инициаторами законопроекта являются представители фракции парламентского большинства "Грузинская мечта"."После принятия законопроекта для представителей этнических меньшинств появится эффективный механизм получения аутентичной фамилии, которые они потеряли из-за исторических процессов", – отмечают авторы законопроекта.Согласно представленному в парламент законопроекту, для возвращения этническим меньшинствам их исторических фамилий при Министерстве юстиции будет создана специальная комиссия, которая изучит вопрос и представит министру юстиции список тех наций, чьи фамилии исторически были искажены.Также комиссия разработает методологию восстановления исторических фамилий.По вопросу восстановления своей исторической фамилии можно будет обратиться лишь один раз. Желающий должен будет соответствовать ряду критериев: быть гражданином Грузии, рожденным в Грузии до 1993 года, и представить документы, подтверждающие его этническую принадлежность.Чтобы этот законопроект стал законом, его сначала должны одобрить комитеты, а после принять депутаты в трех чтениях.

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