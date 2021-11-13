https://sputnik-georgia.ru/20211113/evroparlamentariyu-otkazali-vo-vstreche-s-saakashvili-262040754.html
Европарламентарию отказали во встрече с Саакашвили
Европарламентарию отказали во встрече с Саакашвили
В ответ на это депутат от Европарламента обвинила власти Грузии в нехватке прозрачности и доброй воли 13.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-13T14:01+0400
2021-11-13T14:01+0400
2021-11-13T16:16+0400
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михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Европарламентарий Анна Фотыга раскритиковала власти Грузии после того, как тюремная администрация отказала ей во встрече с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.Анна Фотыга прибыла в Грузию накануне, чтобы ознакомиться с ситуацией в стране и встретиться с находящимся в тюремной клинике экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который осужден на шесть лет.Саакашвили, объявивший голодовку 43 дня назад, в понедельник был переведен в глданскую тюремную больницу №18. Сам Саакашвили был против этого. Перевода Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику требовали также его адвокаты и личный врач.Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся в суде. Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили
Европарламентарию отказали во встрече с Саакашвили
14:01 13.11.2021 (обновлено: 16:16 13.11.2021)
В ответ на это депутат от Европарламента обвинила власти Грузии в нехватке прозрачности и доброй воли
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Европарламентарий Анна Фотыга раскритиковала власти Грузии после того, как тюремная администрация отказала ей во встрече с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.
Анна Фотыга прибыла в Грузию накануне, чтобы ознакомиться с ситуацией в стране и встретиться с находящимся в тюремной клинике экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который осужден на шесть лет.
"Мне отказали посетить Михаила Саакашвили в тюрьме. Сожалею о нехватке прозрачности и доброй воли со стороны правительства Грузии и повторяю, что пока еще есть шанс урегулировать ситуацию", – написала Фотыга в своем аккаунте в Twitter.
Саакашвили, объявивший голодовку 43 дня назад, в понедельник был переведен в глданскую тюремную больницу №18. Сам Саакашвили был против этого. Перевода Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику требовали также его адвокаты и личный врач.
Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся в суде. Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.
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