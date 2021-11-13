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https://sputnik-georgia.ru/20211113/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-13-noyabrya-2021-262016280.html
Какой сегодня церковный праздник: 13 ноября 2021
Какой сегодня церковный праздник: 13 ноября 2021
По православному церковному календарю 13 ноября отмечают день памяти святых Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия, Аристовула, Епимаха, Мавры и других 13.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-13T01:00+0400
2021-11-13T01:00+0400
религия
справки
церковный праздник
религиозный праздник
календарь религиозных праздников
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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Апостолы от 70-тиПо церковному календарю 13 ноября поминают святых Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула – апостолов из числа 70-ти учеников Спасителя.Святого Стахия в сан епископа Византийского рукоположил апостол Андрей Первозванный – святитель 16 лет усердно проповедовал Христово Евангелие, обращая язычников к истинной вере.Андрей Первозванный также рукоположил cвятого Амплия в епископы в городе Диосполе, а cвятого Урвана – в Македонии. Апостолы за проповедь Евангелия были преданы иудеями и эллинами-язычниками мученической смерти.Святой Наркисс был епископом в Афинах, а cвятой Апеллий – в Ираклии. Святого Аристовула поставил епископом Британии апостол Павел. Он многих обратил в истинную веру, за что претерпел гонения со стороны язычников.Мученик ЕпимахПо церковному календарю 13 ноября поминают мученика Епимаха, пострадавшего за веру в III веке.Родом будущий cвятой был из Египта, который жил долгое время отшельником на горе Пелусийской. Святой Ефимах, когда начались гонения на христиан, пришел в Александрию, разрушил языческих идолов и открыто исповедал учение Христово.Святого подвергли жестоким пыткам, а затем казнили. Произошло это примерно в 250 году.Мавра КонстантинопольскаяПо церковному календарю 13 ноября поминают преподобную Мавру Константинопольскую, диаконису.Подвизалась будущая cвятая в Константинополе. Преподобная Мавра основала в Царьграде обитель, в которой диакониса и скончалась в V веке.Святые мученикиПо церковному календарю 13 ноября поминают 100 тысяч грузинских мучеников, убитых хорезмийцами в Тбилиси в 1227 году.На Грузию в 1227-м напал Джалал ад-Дин – Султан Хорезмский. Грузинское войско в первый день боя у Тбилиси доблестно отразило атаку врага. Но персы, жившие в Тбилиси, ночью открыв ворота, впустили врага в город.В истории Грузии, по свидетельству летописцев, это были страшнейшие дни, когда христиан жестоко истребляли – матерей убивали на глазах детей, насиловали женщин, убивали младенцев.Из Сионского храма по приказу Джалал ад-Дина вынесли иконы Богородицы и Спасителя, положили на середину моста через реку Мтквари (Куру) и, пригнав горожан к мосту, приказали им пройтись по ним, попирая святыни.Персы отсекали головы всем, кто отказывался отречься от веры и осквернить cвятые иконы – 100 тысяч грузин пожертвовали жизнью ради святынь.ИмениныПо церковному календарю 13 ноября именины отмечают Александр, Анатолий, Алексей, Артемий, Всеволод, Василий, Герман, Демьян, Иван, Иннокентий, Кузьма, Леонид, Николай, Никодим, Петр, Роман, Савва, Спиридон, Сергей, Степан, Федор, Трофим и Яков.Материал подготовлен на основе открытых источников
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религия , справки , церковный праздник, религиозный праздник, календарь религиозных праздников

Какой сегодня церковный праздник: 13 ноября 2021

01:00 13.11.2021
© Sputnik / Alexander ImedashviliАрмянская церковь Сурб Геворг и старый Тбилиси - район Кала убани
Армянская церковь Сурб Геворг и старый Тбилиси - район Кала убани - Sputnik Грузия, 1920, 13.11.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По православному церковному календарю 13 ноября отмечают день памяти святых Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия, Аристовула, Епимаха, Мавры и других
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Апостолы от 70-ти

По церковному календарю 13 ноября поминают святых Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула – апостолов из числа 70-ти учеников Спасителя.
Святого Стахия в сан епископа Византийского рукоположил апостол Андрей Первозванный – святитель 16 лет усердно проповедовал Христово Евангелие, обращая язычников к истинной вере.
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov / Перейти в фотобанкПатриаршее служение в Прощеное воскресенье
Патриаршее служение в Прощеное воскресенье - Sputnik Грузия, 1920, 12.11.2021
Патриаршее служение в Прощеное воскресенье
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov
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Андрей Первозванный также рукоположил cвятого Амплия в епископы в городе Диосполе, а cвятого Урвана – в Македонии. Апостолы за проповедь Евангелия были преданы иудеями и эллинами-язычниками мученической смерти.
Святой Наркисс был епископом в Афинах, а cвятой Апеллий – в Ираклии. Святого Аристовула поставил епископом Британии апостол Павел. Он многих обратил в истинную веру, за что претерпел гонения со стороны язычников.

Мученик Епимах

По церковному календарю 13 ноября поминают мученика Епимаха, пострадавшего за веру в III веке.
Родом будущий cвятой был из Египта, который жил долгое время отшельником на горе Пелусийской. Святой Ефимах, когда начались гонения на христиан, пришел в Александрию, разрушил языческих идолов и открыто исповедал учение Христово.
Святого подвергли жестоким пыткам, а затем казнили. Произошло это примерно в 250 году.

Мавра Константинопольская

По церковному календарю 13 ноября поминают преподобную Мавру Константинопольскую, диаконису.
Подвизалась будущая cвятая в Константинополе. Преподобная Мавра основала в Царьграде обитель, в которой диакониса и скончалась в V веке.

Святые мученики

По церковному календарю 13 ноября поминают 100 тысяч грузинских мучеников, убитых хорезмийцами в Тбилиси в 1227 году.
На Грузию в 1227-м напал Джалал ад-Дин – Султан Хорезмский. Грузинское войско в первый день боя у Тбилиси доблестно отразило атаку врага. Но персы, жившие в Тбилиси, ночью открыв ворота, впустили врага в город.
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov / Перейти в фотобанкМонахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя
Монахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя - Sputnik Грузия, 1920, 12.11.2021
Монахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov
/
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В истории Грузии, по свидетельству летописцев, это были страшнейшие дни, когда христиан жестоко истребляли – матерей убивали на глазах детей, насиловали женщин, убивали младенцев.
Из Сионского храма по приказу Джалал ад-Дина вынесли иконы Богородицы и Спасителя, положили на середину моста через реку Мтквари (Куру) и, пригнав горожан к мосту, приказали им пройтись по ним, попирая святыни.
Персы отсекали головы всем, кто отказывался отречься от веры и осквернить cвятые иконы – 100 тысяч грузин пожертвовали жизнью ради святынь.

Именины

По церковному календарю 13 ноября именины отмечают Александр, Анатолий, Алексей, Артемий, Всеволод, Василий, Герман, Демьян, Иван, Иннокентий, Кузьма, Леонид, Николай, Никодим, Петр, Роман, Савва, Спиридон, Сергей, Степан, Федор, Трофим и Яков.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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