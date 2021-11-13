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Католикос-Патриарх всея Грузии принял мать Саакашвили

Католикос-Патриарх всея Грузии принял мать Саакашвили

По ее словам, на встрече, где кроме Католикос-Патриарха присутствовали другие священнослужители, они говорили о ценности жизни 13.11.2021, Sputnik Грузия

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2021-11-13T19:31+0400

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михаил саакашвили

католикос-патриарх всея грузии илия ii

патриархия грузии

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II встретился с матерью экс-президента Михаила Саакашвили Гиули Аласания по ее просьбе.Встреча прошла в патриархии Грузии. Пресс-служба патриархии не делала комментария для СМИ, однако сама Аласания раскрыла детали разговора.По ее словам, на встрече, где кроме Католикос-Патриарха присутствовали другие священнослужители, они говорили о ценности жизни.Саакашвили, объявивший голодовку 43 дня назад, в понедельник был переведен в глданскую тюремную больницу №18. Сам Саакашвили был против этого. Перевода Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику требовали также его адвокаты и личный врач.Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся в суде. Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, михаил саакашвили, католикос-патриарх всея грузии илия ii, патриархия грузии, возвращение и арест саакашвили