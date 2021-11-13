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"Лелос" vs "Ле Блё"
"Лелос" vs "Ле Блё"
Сборная Грузии по регби 14 ноября в тестовом матче встретится с национальной сборной Франции. 13.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-13T17:01+0400
2021-11-13T17:30+0400
спорт
грузия
колумнисты
регби
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Что означает "Осенняя Серия Наций"?"Осенняя Серия Наций" – такое название дали в World Rugby сезону международных матчей регбийных сборных, традиционно проводимых в Европе каждой осенью, а конкретно – в ноябре.Руководители всемирного регби совместно с главами "Шести Наций" решили, что прошлогодний эксперимент – "Осенний Кубок Наций" оправдал, и в условиях неотступающей пандемии COVID-19 регби планетарного масштаба по-прежнему вынужден экспериментировать.Как известно, год назад регбийные державы Южного полушария ехать в Европу отказались, ограничившись им самим же порядком надоевшим "междусобойчиком". Но ведь и Европе предстояло вариться в своем соку, поэтому англичане, шотландцы, валлийцы, ирландцы, французы и итальянцы после долгих раздумий и колебаний решили разнообразить Кубок Шести Наций добавлением к нему вплотную приблизившихся к элите японцев и фиджийцев. Однако "Сакуры" по тем же самым причинам предложение отклонили и великим регбийного мира сего пришлось снизойти до "Лелос". Вот так нежданно-негаданно грузинам посчастливилось сыграть беспрецедентно много тест-матчей с элитными регбийными сборными за 4 недели прошедшей осени.Короче говоря, грандам понравилось играть с командами извне. Пусть не на постоянной основе, но в любом случае грузины, проигравшие в 2021-м все четыре матча, по ходу турнира росли на глазах, причем на глазах у тех, кто решает глобальные регбийные вопросы.Поэтому именно эти люди и решили повторить прошлогоднее приключение, но не в виде единого турнира, а придав текущей регбийной осени форму серии, поскольку данное понятие давно применяется в этом консервативном виде спорта.Гранды признали Грузию?Итак, Англия, Шотландия, Уэльс, Ирландия, Франция и Италия совместно с южными грандами – Новой Зеландией, Австралией, Южной Африкой и Аргентиной пригласили в свою компанию уже проверенных боем грузин, фиджийцев и японцев.Таким образом, задуманное было названо "Осенней Серией Наций" и Грузии было выделено три матча. Первый – с Самоа, второй – с Францией и третий – с Фиджи, причем с островными сборными игры должны были состояться в Тбилиси, так истосковавшемся по большому регби, но, увы, пандемия опять перечеркнула все надежды, и матч с самоанцами был отменен, а встреча с фиджийцами состоится в небольшом испанском городке.Но главное осеннее испытание "Лелос" состоится там, где было запланировано – на бордосском стадионе "Матмут Атлантик". В воскресенье, 14 ноября, в 17:00 по тбилисскому времени начнется встреча сборных Франции и Грузии.Регбийные связи Франции и ГрузииФранция отнюдь не чужая для Грузии страна. Естественно, с регбийной точки зрения. Во-первых, организованно играть в регби в Грузии начали в 50-е годы прошлого века и любовь к этой прекрасной игре грузинам привил француз Жак Аспекян. Во-вторых, первым тренером-иностранцем независимой сборной Грузии был француз Клод Сорель, который прорубил окно во Францию для грузинских игроков. Это было в конце XX столетия."Мусье", как его прозвали в Грузии, сыграл огромную роль в развитии игры в нашей стране. Его личные связи помогли грузинским регбистам попасть во французские клубы. Во Франции регби по популярности на уровне футбола и мощные грузинские форварды тут оказались как нельзя кстати – многие из них, закончив карьеру, являются легендами местных клубов. Например, Давит Зиракашвили для "Клермона" или Мамука Горгодзе для "Монпелье".Дело дошло до того, что сегодня в двух элитных лигах играет более восьми десятков (!) регбистов из Грузии и в текущем внутреннем чемпионате очень многие из них играют весьма важную роль в своих клубах. Подтверждением этому можно привести тот факт, что в десяти турах Топ-14 всего пару раз случалось так, что в символической сборной уикэнда не было ни одного грузина.14 грузин из ФранцииИсходя из всего вышесказанного неудивительно, что из 23 игроков в заявке "Лелос" на воскресный матч – 14 представляют именно французские клубы, еще по одному регбисту из первенств Англии и России, а семеро остальных являются игроками первой грузинской профессиональной франшизы "Черный Лев".Ребята уже целую неделю находятся во Франции, отрабатывают те детали, на шлифовку которых времени никогда не остается. Леван Маисашвили, главный тренер грузинской сборной не скрывает своего удовлетворения от возможности поработать с командой на неделю дольше, чем обычно.В команду после годичного перерыва вернулись Григор Кердикошвили и Бека Горгадзе, получившие серьезные травмы на прошлогоднем "Осеннем Кубке Наций". Состав что ни на есть оптимальный. Большинство игроков обеих сборных прекрасно знают друг друга, знакомы с возможностями соперников, поэтому игра обещает быть очень интересной.В прошлое воскресенье французы с большим трудом обыграли сборную Аргентины и заслужили не слишком позитивную прессу за свою игру, поэтому в Бордо "Ле Блё" ("Синие") будут гореть желанием реабилитироваться в глазах болельщиков и специалистов.Тем не менее надо сказать, что на сегодняшний день сборная Франции считается одной из сильнейших в мире и является одним из главных фаворитов предстоящего Кубка мира, который в 2023 году состоится как раз во Франции.Что касается истории встреч, то Грузия и Франция играли между собой лишь раз – на Кубке мира 2007 года. Результат был разгромным для нас – 64:7. Но с тех пор утекло много воды, разница в классе значительно сократилась, и несмотря на то, что победы "Лелос" не ожидается ни при каком раскладе, но грузины не теряют надежды еще раз продемонстрировать регбийному миру, что давно переросли уровень чемпионата Европы…Напомним, игра состоится 14 ноября. Начало в 17:00Состав сборной Грузии на матч против сборной Франции:1. Бека Гигашвили (Тулон), 2. Шалва Мамукашвили (Черный Лев), 3. Гиорги Меликидзе (Стад Франсе), 4. Григор Кердикошвили (Ажен), 5. КонстантинэМикаутадзе (Байон), 6. Бека Сагинадзе (Лион), 7. Гиорги Цуцкиридзе (Орийак), 8. Бека Горгадзе (По), 9. Васил Лобжанидзе (Брив), 10. Тедо Абжандадзе (Брив), 11. Сандро Тодуа (Черный Лев), 12. Мераб Шарикадзе (Черный Лев,капитан), 13. Гиорги Квеселадзе (Глостер), 14. Акаки Табуцадзе (Черный Лев),15. Давит Ниниашвили (Лион).Запасные: 16. Гиорги Чкоидзе (Локомотив-Пенза), 17. Гурам Гогичашвили (Расинг-92), 18. Лука Джапаридзе (Брив), 19. Нодар Чеишвили (Черный Лев"), 20. Торнике Джалагониа(Биарриц), 21. Михеил Аланиа(Орийак), 22. Лаша Хмаладзе (Черный Лев), 23. Демур Тапладзе (Черный Лев).
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спорт, грузия, колумнисты, регби

"Лелос" vs "Ле Блё"

17:01 13.11.2021 (обновлено: 17:30 13.11.2021)
© Georgian Rugby UnionТренировка сборной Грузии по регби
Тренировка сборной Грузии по регби - Sputnik Грузия, 1920, 13.11.2021
© Georgian Rugby Union
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Спортивный журналист Слава Гаспаров - Sputnik Грузия
Слава Гаспаров
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Сборная Грузии по регби 14 ноября в тестовом матче встретится с национальной сборной Франции.

Что означает "Осенняя Серия Наций"?

"Осенняя Серия Наций" – такое название дали в World Rugby сезону международных матчей регбийных сборных, традиционно проводимых в Европе каждой осенью, а конкретно – в ноябре.
Руководители всемирного регби совместно с главами "Шести Наций" решили, что прошлогодний эксперимент – "Осенний Кубок Наций" оправдал, и в условиях неотступающей пандемии COVID-19 регби планетарного масштаба по-прежнему вынужден экспериментировать.
Как известно, год назад регбийные державы Южного полушария ехать в Европу отказались, ограничившись им самим же порядком надоевшим "междусобойчиком". Но ведь и Европе предстояло вариться в своем соку, поэтому англичане, шотландцы, валлийцы, ирландцы, французы и итальянцы после долгих раздумий и колебаний решили разнообразить Кубок Шести Наций добавлением к нему вплотную приблизившихся к элите японцев и фиджийцев. Однако "Сакуры" по тем же самым причинам предложение отклонили и великим регбийного мира сего пришлось снизойти до "Лелос". Вот так нежданно-негаданно грузинам посчастливилось сыграть беспрецедентно много тест-матчей с элитными регбийными сборными за 4 недели прошедшей осени.
© photo: Georgian Rugby / FBТренировка сборной Грузии по регби
Тренировка сборной Грузии по регби - Sputnik Грузия, 1920, 13.11.2021
Тренировка сборной Грузии по регби
© photo: Georgian Rugby / FB
Короче говоря, грандам понравилось играть с командами извне. Пусть не на постоянной основе, но в любом случае грузины, проигравшие в 2021-м все четыре матча, по ходу турнира росли на глазах, причем на глазах у тех, кто решает глобальные регбийные вопросы.
Поэтому именно эти люди и решили повторить прошлогоднее приключение, но не в виде единого турнира, а придав текущей регбийной осени форму серии, поскольку данное понятие давно применяется в этом консервативном виде спорта.

Гранды признали Грузию?

Итак, Англия, Шотландия, Уэльс, Ирландия, Франция и Италия совместно с южными грандами – Новой Зеландией, Австралией, Южной Африкой и Аргентиной пригласили в свою компанию уже проверенных боем грузин, фиджийцев и японцев.
Таким образом, задуманное было названо "Осенней Серией Наций" и Грузии было выделено три матча. Первый – с Самоа, второй – с Францией и третий – с Фиджи, причем с островными сборными игры должны были состояться в Тбилиси, так истосковавшемся по большому регби, но, увы, пандемия опять перечеркнула все надежды, и матч с самоанцами был отменен, а встреча с фиджийцами состоится в небольшом испанском городке.
© Georgian Rugby / FBМолодежная сборная Грузии по регби против Уругвая
Молодежная сборная Грузии по регби против Уругвая - Sputnik Грузия, 1920, 13.11.2021
Молодежная сборная Грузии по регби против Уругвая
© Georgian Rugby / FB
Но главное осеннее испытание "Лелос" состоится там, где было запланировано – на бордосском стадионе "Матмут Атлантик". В воскресенье, 14 ноября, в 17:00 по тбилисскому времени начнется встреча сборных Франции и Грузии.

Регбийные связи Франции и Грузии

Франция отнюдь не чужая для Грузии страна. Естественно, с регбийной точки зрения. Во-первых, организованно играть в регби в Грузии начали в 50-е годы прошлого века и любовь к этой прекрасной игре грузинам привил француз Жак Аспекян. Во-вторых, первым тренером-иностранцем независимой сборной Грузии был француз Клод Сорель, который прорубил окно во Францию для грузинских игроков. Это было в конце XX столетия.
"Мусье", как его прозвали в Грузии, сыграл огромную роль в развитии игры в нашей стране. Его личные связи помогли грузинским регбистам попасть во французские клубы. Во Франции регби по популярности на уровне футбола и мощные грузинские форварды тут оказались как нельзя кстати – многие из них, закончив карьеру, являются легендами местных клубов. Например, Давит Зиракашвили для "Клермона" или Мамука Горгодзе для "Монпелье".
© Sputnik / STRINGERМатч между сборными Грузии и Румынии по регби
Матч между сборными Грузии и Румынии по регби - Sputnik Грузия, 1920, 13.11.2021
Матч между сборными Грузии и Румынии по регби
© Sputnik / STRINGER
Дело дошло до того, что сегодня в двух элитных лигах играет более восьми десятков (!) регбистов из Грузии и в текущем внутреннем чемпионате очень многие из них играют весьма важную роль в своих клубах. Подтверждением этому можно привести тот факт, что в десяти турах Топ-14 всего пару раз случалось так, что в символической сборной уикэнда не было ни одного грузина.

14 грузин из Франции

Исходя из всего вышесказанного неудивительно, что из 23 игроков в заявке "Лелос" на воскресный матч – 14 представляют именно французские клубы, еще по одному регбисту из первенств Англии и России, а семеро остальных являются игроками первой грузинской профессиональной франшизы "Черный Лев".
Ребята уже целую неделю находятся во Франции, отрабатывают те детали, на шлифовку которых времени никогда не остается. Леван Маисашвили, главный тренер грузинской сборной не скрывает своего удовлетворения от возможности поработать с командой на неделю дольше, чем обычно.
В команду после годичного перерыва вернулись Григор Кердикошвили и Бека Горгадзе, получившие серьезные травмы на прошлогоднем "Осеннем Кубке Наций". Состав что ни на есть оптимальный. Большинство игроков обеих сборных прекрасно знают друг друга, знакомы с возможностями соперников, поэтому игра обещает быть очень интересной.
© photo: Georgian Rugby / FBРегби - матч сборных Грузии и Португалии
Регби - матч сборных Грузии и Португалии - Sputnik Грузия, 1920, 13.11.2021
Регби - матч сборных Грузии и Португалии
© photo: Georgian Rugby / FB
В прошлое воскресенье французы с большим трудом обыграли сборную Аргентины и заслужили не слишком позитивную прессу за свою игру, поэтому в Бордо "Ле Блё" ("Синие") будут гореть желанием реабилитироваться в глазах болельщиков и специалистов.
Тем не менее надо сказать, что на сегодняшний день сборная Франции считается одной из сильнейших в мире и является одним из главных фаворитов предстоящего Кубка мира, который в 2023 году состоится как раз во Франции.
Что касается истории встреч, то Грузия и Франция играли между собой лишь раз – на Кубке мира 2007 года. Результат был разгромным для нас – 64:7. Но с тех пор утекло много воды, разница в классе значительно сократилась, и несмотря на то, что победы "Лелос" не ожидается ни при каком раскладе, но грузины не теряют надежды еще раз продемонстрировать регбийному миру, что давно переросли уровень чемпионата Европы…
Напомним, игра состоится 14 ноября. Начало в 17:00

Состав сборной Грузии на матч против сборной Франции:

1. Бека Гигашвили (Тулон), 2. Шалва Мамукашвили (Черный Лев), 3. Гиорги Меликидзе (Стад Франсе), 4. Григор Кердикошвили (Ажен), 5. КонстантинэМикаутадзе (Байон), 6. Бека Сагинадзе (Лион), 7. Гиорги Цуцкиридзе (Орийак), 8. Бека Горгадзе (По), 9. Васил Лобжанидзе (Брив), 10. Тедо Абжандадзе (Брив), 11. Сандро Тодуа (Черный Лев), 12. Мераб Шарикадзе (Черный Лев,капитан), 13. Гиорги Квеселадзе (Глостер), 14. Акаки Табуцадзе (Черный Лев),15. Давит Ниниашвили (Лион).
Запасные: 16. Гиорги Чкоидзе (Локомотив-Пенза), 17. Гурам Гогичашвили (Расинг-92), 18. Лука Джапаридзе (Брив), 19. Нодар Чеишвили (Черный Лев"), 20. Торнике Джалагониа(Биарриц), 21. Михеил Аланиа(Орийак), 22. Лаша Хмаладзе (Черный Лев), 23. Демур Тапладзе (Черный Лев).
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