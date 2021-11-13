https://sputnik-georgia.ru/20211113/natsdvizhenie-podderzhivaet-malochislennaya-gruppa-inostrannykh-lobbistov-zayavil-v-mechte-262047621.html

"Нацдвижение" поддерживает малочисленная группа иностранных лоббистов, заявили в "Мечте"

"Нацдвижение" поддерживает малочисленная группа иностранных лоббистов, заявили в "Мечте"

В правящей партии еще раз подчеркнули, что Михаил Саакашвили должен полностью отбыть свое наказание 13.11.2021, Sputnik Грузия

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михаил саакашвили

единое нацдвижение

грузинская мечта

ираклий кобахидзе

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Большинство иностранных партнеров Грузии признает справедливость заключения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, а его освобождения просит лишь малочисленная группа иностранных лоббистов, говорится в письме председателя правящей партии Ираклия Кобахидзе на его странице в соцсети Facebook.Cаакашвили был задержан в Грузии 1 октября и помещен в тюрьму по приговорам по двум уголовным делам. Задержание экс-президента вызвало разное мнение среди иностранных партнеров Грузии.Он отмечает, что власти прислушиваются к критике иностранных партнеров, а те на основании предоставленной им информации меняют свое мнение."На основании предоставленной информации наши партнеры, настоящие друзья Грузии, часто меняли свою позицию. Но есть малочисленная группа иностранных политиков, которая упрямо не меняет позицию и прямолинейно продолжает лоббировать "Нацдвижение" безо всякой аргументации", – подчеркивается в письме.Также он назвал главную проблему политической системы Грузии."Одной из главных проблем грузинской политической системы является постоянная попытка политизации правосудия, в которую вместе с радикальной частью оппозиции и связанных с ней партийных СМИ или НПО, к сожалению, включены иностранные лоббисты радикальных сил, часть которых носит политический статус", – говорится в письме.Кобахидзе отметил, что самым ярким проявлением политизации правосудия был выход на свободу в 2021 году Ники Мелия, Гиги Угулава и Георгия Руруа.Саакашвили, в свою очередь, должен полностью отбыть свое наказание, заключил он.Саакашвили, объявивший голодовку 44 дня назад, в понедельник был переведен в глданскую тюремную больницу №18. Сам Саакашвили был против этого. Перевода Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику требовали также его адвокаты и личный врач.Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся в суде. Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, единое нацдвижение, грузинская мечта, ираклий кобахидзе, возвращение и арест саакашвили