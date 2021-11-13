https://sputnik-georgia.ru/20211113/natsdvizhenie-podderzhivaet-malochislennaya-gruppa-inostrannykh-lobbistov-zayavil-v-mechte-262047621.html
"Нацдвижение" поддерживает малочисленная группа иностранных лоббистов, заявили в "Мечте"
"Нацдвижение" поддерживает малочисленная группа иностранных лоббистов, заявили в "Мечте"
В правящей партии еще раз подчеркнули, что Михаил Саакашвили должен полностью отбыть свое наказание 13.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-13T21:34+0400
2021-11-13T21:34+0400
2021-11-13T22:18+0400
политика
новости
грузия
михаил саакашвили
единое нацдвижение
грузинская мечта
ираклий кобахидзе
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Большинство иностранных партнеров Грузии признает справедливость заключения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, а его освобождения просит лишь малочисленная группа иностранных лоббистов, говорится в письме председателя правящей партии Ираклия Кобахидзе на его странице в соцсети Facebook.Cаакашвили был задержан в Грузии 1 октября и помещен в тюрьму по приговорам по двум уголовным делам. Задержание экс-президента вызвало разное мнение среди иностранных партнеров Грузии.Он отмечает, что власти прислушиваются к критике иностранных партнеров, а те на основании предоставленной им информации меняют свое мнение."На основании предоставленной информации наши партнеры, настоящие друзья Грузии, часто меняли свою позицию. Но есть малочисленная группа иностранных политиков, которая упрямо не меняет позицию и прямолинейно продолжает лоббировать "Нацдвижение" безо всякой аргументации", – подчеркивается в письме.Также он назвал главную проблему политической системы Грузии."Одной из главных проблем грузинской политической системы является постоянная попытка политизации правосудия, в которую вместе с радикальной частью оппозиции и связанных с ней партийных СМИ или НПО, к сожалению, включены иностранные лоббисты радикальных сил, часть которых носит политический статус", – говорится в письме.Кобахидзе отметил, что самым ярким проявлением политизации правосудия был выход на свободу в 2021 году Ники Мелия, Гиги Угулава и Георгия Руруа.Саакашвили, в свою очередь, должен полностью отбыть свое наказание, заключил он.Саакашвили, объявивший голодовку 44 дня назад, в понедельник был переведен в глданскую тюремную больницу №18. Сам Саакашвили был против этого. Перевода Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику требовали также его адвокаты и личный врач.Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся в суде. Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, единое нацдвижение, грузинская мечта, ираклий кобахидзе, возвращение и арест саакашвили
"Нацдвижение" поддерживает малочисленная группа иностранных лоббистов, заявили в "Мечте"
21:34 13.11.2021 (обновлено: 22:18 13.11.2021)
В правящей партии еще раз подчеркнули, что Михаил Саакашвили должен полностью отбыть свое наказание
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik.
Большинство иностранных партнеров Грузии признает справедливость заключения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, а его освобождения просит лишь малочисленная группа иностранных лоббистов, говорится в письме председателя правящей партии Ираклия Кобахидзе на его странице в соцсети Facebook
.
Cаакашвили был задержан в Грузии 1 октября и помещен в тюрьму по приговорам по двум уголовным делам. Задержание экс-президента вызвало разное мнение среди иностранных партнеров Грузии.
"Большинство наших иностранных партнеров соответствующе оценивают текущие события в Грузии, и у них объективное отношение, с одной стороны, к государственности и властям страны, с другой стороны – к Михаилу Саакашвили и "Национальному движению". Большинство из них признает, что Саакашвили справедливо отбывает наказание", – говорится в письме.
Он отмечает, что власти прислушиваются к критике иностранных партнеров, а те на основании предоставленной им информации меняют свое мнение.
"На основании предоставленной информации наши партнеры, настоящие друзья Грузии, часто меняли свою позицию. Но есть малочисленная группа иностранных политиков, которая упрямо не меняет позицию и прямолинейно продолжает лоббировать "Нацдвижение" безо всякой аргументации", – подчеркивается в письме.
Также он назвал главную проблему политической системы Грузии.
"Одной из главных проблем грузинской политической системы является постоянная попытка политизации правосудия, в которую вместе с радикальной частью оппозиции и связанных с ней партийных СМИ или НПО, к сожалению, включены иностранные лоббисты радикальных сил, часть которых носит политический статус", – говорится в письме.
Кобахидзе отметил, что самым ярким проявлением политизации правосудия был выход на свободу в 2021 году Ники Мелия, Гиги Угулава и Георгия Руруа.
Саакашвили, в свою очередь, должен полностью отбыть свое наказание, заключил он.
Саакашвили, объявивший голодовку 44 дня назад, в понедельник был переведен в глданскую тюремную больницу №18. Сам Саакашвили был против этого. Перевода Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику требовали также его адвокаты и личный врач.
Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся в суде. Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.
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