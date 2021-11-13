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Необычные дома и граффити: как выглядит самый яркий район Лимы – фото
Необычные дома и граффити: как выглядит самый яркий район Лимы – фото
Главная достопримечательность столицы Перу – это яркие дома и необычные граффити холма Сан-Кристобаль. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки уличного... 13.11.2021, Sputnik Грузия
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Столица Чили обладает одними из самых живописных окрестностей во всем мире. Город расположился между вершинами горных систем Береговая Кордильера и Анды. В центре города есть несколько возвышенностей, которые сейчас служат в качестве смотровых площадок.Одна из таких возвышенностей  – холм Сан-Кристобаль. С высоты 300 метров отлично просматриваются главные достопримечательности Сантьяго – его жилые районы, сложная паутина улиц и высотные здания. Холм Сан-Кристобаль стал активно использоваться в начале XIX века. Сначала здесь была построена обсерватория, а затем и канатная дорога к вершине. Фуникулер действовал с 1980 года по 2009-й, а затем находился на реконструкции почти 10 лет.
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Необычные дома и граффити: как выглядит самый яркий район Лимы – фото

10:33 13.11.2021 (обновлено: 11:05 13.11.2021)
© REUTERS / Sebastian CastanedaВид на район San Cristobal в Лиме
Вид на район San Cristobal в Лиме - Sputnik Грузия, 1920, 13.11.2021
© REUTERS / Sebastian Castaneda
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Главная достопримечательность столицы Перу – это яркие дома и необычные граффити холма Сан-Кристобаль. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки уличного арт-искусства
Столица Чили обладает одними из самых живописных окрестностей во всем мире. Город расположился между вершинами горных систем Береговая Кордильера и Анды. В центре города есть несколько возвышенностей, которые сейчас служат в качестве смотровых площадок.
Одна из таких возвышенностей  – холм Сан-Кристобаль. С высоты 300 метров отлично просматриваются главные достопримечательности Сантьяго – его жилые районы, сложная паутина улиц и высотные здания.
Холм Сан-Кристобаль стал активно использоваться в начале XIX века. Сначала здесь была построена обсерватория, а затем и канатная дорога к вершине. Фуникулер действовал с 1980 года по 2009-й, а затем находился на реконструкции почти 10 лет.
© REUTERS / Sebastian Castaneda

Яркие домики и граффити холма Сан-Кристобаль в Лиме видны из любой части перуанской столицы

Яркие домики и граффити холма Сан-Кристобаль в Лиме видны из любой части перуанской столицы - Sputnik Грузия
1/8
© REUTERS / Sebastian Castaneda

Яркие домики и граффити холма Сан-Кристобаль в Лиме видны из любой части перуанской столицы

© REUTERS / Sebastian Castaneda

Разноцветные стены домов выделяются на фоне бедных районов, расположенных ближе к подножью холма

Разноцветные стены домов выделяются на фоне бедных районов, расположенных ближе к подножью холма - Sputnik Грузия
2/8
© REUTERS / Sebastian Castaneda

Разноцветные стены домов выделяются на фоне бедных районов, расположенных ближе к подножью холма

© REUTERS / Sebastian Castaneda

На вершине холма расположены крест Святого Христофора и храм

На вершине холма расположены крест Святого Христофора и храм - Sputnik Грузия
3/8
© REUTERS / Sebastian Castaneda

На вершине холма расположены крест Святого Христофора и храм

© REUTERS / Sebastian Castaneda

Тематика граффити на стенах домов самая разнообразная, но много христианской символики

Тематика граффити на стенах домов самая разнообразная, но много христианской символики - Sputnik Грузия
4/8
© REUTERS / Sebastian Castaneda

Тематика граффити на стенах домов самая разнообразная, но много христианской символики

© REUTERS / Sebastian Castaneda

По крутым склонам холма Сан-Кристобаль можно подняться пешком, но ходят здесь и туристические автобусы и фуникулер до вершины

По крутым склонам холма Сан-Кристобаль можно подняться пешком, но ходят здесь и туристические автобусы и фуникулер до вершины - Sputnik Грузия
5/8
© REUTERS / Sebastian Castaneda

По крутым склонам холма Сан-Кристобаль можно подняться пешком, но ходят здесь и туристические автобусы и фуникулер до вершины

© REUTERS / Sebastian Castaneda

Муралы на стенах домов изображают портреты, фантастические сцены и христианские символы

Муралы на стенах домов изображают портреты, фантастические сцены и христианские символы - Sputnik Грузия
6/8
© REUTERS / Sebastian Castaneda

Муралы на стенах домов изображают портреты, фантастические сцены и христианские символы

© REUTERS / Sebastian Castaneda

Рабочие раскрашивают лестницу под цвет ярких стен соседних домов

Рабочие раскрашивают лестницу под цвет ярких стен соседних домов - Sputnik Грузия
7/8
© REUTERS / Sebastian Castaneda

Рабочие раскрашивают лестницу под цвет ярких стен соседних домов

© REUTERS / Sebastian Castaneda

Холм Сан-Кристобаль — одна из главных туристических достопримечательностей Лимы

Холм Сан-Кристобаль — одна из главных туристических достопримечательностей Лимы - Sputnik Грузия
8/8
© REUTERS / Sebastian Castaneda

Холм Сан-Кристобаль — одна из главных туристических достопримечательностей Лимы

1/8
© REUTERS / Sebastian Castaneda

Яркие домики и граффити холма Сан-Кристобаль в Лиме видны из любой части перуанской столицы

2/8
© REUTERS / Sebastian Castaneda

Разноцветные стены домов выделяются на фоне бедных районов, расположенных ближе к подножью холма

3/8
© REUTERS / Sebastian Castaneda

На вершине холма расположены крест Святого Христофора и храм

4/8
© REUTERS / Sebastian Castaneda

Тематика граффити на стенах домов самая разнообразная, но много христианской символики

5/8
© REUTERS / Sebastian Castaneda

По крутым склонам холма Сан-Кристобаль можно подняться пешком, но ходят здесь и туристические автобусы и фуникулер до вершины

6/8
© REUTERS / Sebastian Castaneda

Муралы на стенах домов изображают портреты, фантастические сцены и христианские символы

7/8
© REUTERS / Sebastian Castaneda

Рабочие раскрашивают лестницу под цвет ярких стен соседних домов

8/8
© REUTERS / Sebastian Castaneda

Холм Сан-Кристобаль — одна из главных туристических достопримечательностей Лимы

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