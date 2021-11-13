https://sputnik-georgia.ru/20211113/neobychnye-doma-i-graffiti-kak-vyglyadit-samyy-yarkiy-rayon-limy---foto-262034397.html

Необычные дома и граффити: как выглядит самый яркий район Лимы – фото

Необычные дома и граффити: как выглядит самый яркий район Лимы – фото

Главная достопримечательность столицы Перу – это яркие дома и необычные граффити холма Сан-Кристобаль. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки уличного... 13.11.2021, Sputnik Грузия

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Столица Чили обладает одними из самых живописных окрестностей во всем мире. Город расположился между вершинами горных систем Береговая Кордильера и Анды. В центре города есть несколько возвышенностей, которые сейчас служат в качестве смотровых площадок.Одна из таких возвышенностей – холм Сан-Кристобаль. С высоты 300 метров отлично просматриваются главные достопримечательности Сантьяго – его жилые районы, сложная паутина улиц и высотные здания. Холм Сан-Кристобаль стал активно использоваться в начале XIX века. Сначала здесь была построена обсерватория, а затем и канатная дорога к вершине. Фуникулер действовал с 1980 года по 2009-й, а затем находился на реконструкции почти 10 лет.

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фотоленты, мультимедиа, перу, новости в фотографиях