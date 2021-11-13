https://sputnik-georgia.ru/20211113/novyy-miting-oppozitsii-u-parlamenta-gruzii-v-podderzhku-saakashvili---video-262047057.html

Новый митинг оппозиции у парламента Грузии в поддержку Саакашвили – видео

Новый митинг оппозиции у парламента Грузии в поддержку Саакашвили – видео

Представители ряда оппозиционных партий и "Единого Нацдвижения" в субботу провели новый митинг у здания парламента Грузии на проспекте Руставели. Как проходила... 13.11.2021, Sputnik Грузия

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видео

мультимедиа

акции протеста

видео-новости из грузии

возвращение и арест саакашвили

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На акции в поддержку Михаила Саакашвили с требованием его перевода в гражданскую клинику и освобождения из тюрьмы, у здания парламента Грузии собралось несколько сотен человек. Теперь акции оппозиции проходят регулярно, каждый день и зачастую одновременно в разных частях города. Но в субботу состоялась только одна акция.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Оппозиционные партии 8 ноября объявили о начале протестного движения на многотысячном митинге на Площади Свободы и объявили свои три требования: перевод экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, его освобождение и проведение внеочередных досрочных выборов. С тех пор оппозиция ежедневно проводит акции протеста у различных ведомств.

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