https://sputnik-georgia.ru/20211113/pochemu-evroparlamentariya-ne-pustili-k-saakashvili--otvet-ministerstva-yustitsii-262045448.html
Почему европарламентария не пустили к Саакашвили – ответ Министерства юстиции
Почему европарламентария не пустили к Саакашвили – ответ Министерства юстиции
Министр юстиции отмечает, что Саакашвили пользуется всеми правами заключенного и о его здоровье заботится медицинский персонал тюрьмы 13.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-13T19:03+0400
2021-11-13T19:03+0400
2021-11-13T20:11+0400
новости
политика
грузия
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0c/262005312_935:302:4038:2048_1920x0_80_0_0_c30979ccbabaf92b0e4b1d3c32f4d52e.jpg
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. К экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили исходя из его состояния и для обеспечения его безопасности могут быть допущены только визитеры, учтенные законом Грузии, говорится в письме министра юстиции Рати Брегадзе к европарламентарию Анне Фотыге.Анна Фотыга накануне прибыла в Грузию, чтобы навестить экс-президента Грузии в тюремной клинике, однако получила отказ. После этого европарламентарий обвинила власти Грузии в "нехватке прозрачности и доброй воли".Министр юстиции отмечает, что Саакашвили пользуется всеми правами заключенного и о его здоровье заботится медицинский персонал тюрьмы и специальный консилиум врачей.При этом он отмечает, что экс-президент был переведен в тюремную клинику для минимизации рисков для его здоровья, а ЕСПЧ отказал ему в иске о переводе в гражданскую клинику.Саакашвили, объявивший голодовку 43 дня назад, в понедельник был переведен в глданскую тюремную больницу №18. Сам Саакашвили был против этого. Перевода Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику требовали также его адвокаты и личный врач.Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся в суде. Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0c/262005312_0:361:2250:2048_1920x0_80_0_0_26f9bf82031be52d624f0d8c26273bda.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, политика, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили
Почему европарламентария не пустили к Саакашвили – ответ Министерства юстиции
19:03 13.11.2021 (обновлено: 20:11 13.11.2021)
Министр юстиции отмечает, что Саакашвили пользуется всеми правами заключенного и о его здоровье заботится медицинский персонал тюрьмы
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. К экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили исходя из его состояния и для обеспечения его безопасности могут быть допущены только визитеры, учтенные законом Грузии, говорится в письме министра юстиции Рати Брегадзе к европарламентарию Анне Фотыге.
Анна Фотыга накануне прибыла в Грузию, чтобы навестить экс-президента Грузии в тюремной клинике, однако получила отказ. После этого европарламентарий обвинила власти Грузии в "нехватке прозрачности и доброй воли".
"Исходя из состояния здоровья Саакашвили, который отказывается от жизненно важного медицинского обслуживания, а так же с учетом обязательств пенитенциарной службы по обеспечению его здоровья и безопасности, к нему допускаются только учтенные Кодексом заключения визитеры", – говорится в письме Брегадзе к европарламентарию.
Министр юстиции отмечает, что Саакашвили пользуется всеми правами заключенного и о его здоровье заботится медицинский персонал тюрьмы и специальный консилиум врачей.
При этом он отмечает, что экс-президент был переведен в тюремную клинику для минимизации рисков для его здоровья, а ЕСПЧ отказал ему в иске о переводе в гражданскую клинику.
Саакашвили, объявивший голодовку 43 дня назад, в понедельник был переведен в глданскую тюремную больницу №18. Сам Саакашвили был против этого. Перевода Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику требовали также его адвокаты и личный врач.
Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся в суде. Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.