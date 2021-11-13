Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211113/pochemu-evroparlamentariya-ne-pustili-k-saakashvili--otvet-ministerstva-yustitsii-262045448.html
Почему европарламентария не пустили к Саакашвили – ответ Министерства юстиции
Почему европарламентария не пустили к Саакашвили – ответ Министерства юстиции
Министр юстиции отмечает, что Саакашвили пользуется всеми правами заключенного и о его здоровье заботится медицинский персонал тюрьмы 13.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-13T19:03+0400
2021-11-13T20:11+0400
новости
политика
грузия
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0c/262005312_935:302:4038:2048_1920x0_80_0_0_c30979ccbabaf92b0e4b1d3c32f4d52e.jpg
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. К экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили исходя из его состояния и для обеспечения его безопасности могут быть допущены только визитеры, учтенные законом Грузии, говорится в письме министра юстиции Рати Брегадзе к европарламентарию Анне Фотыге.Анна Фотыга накануне прибыла в Грузию, чтобы навестить экс-президента Грузии в тюремной клинике, однако получила отказ. После этого европарламентарий обвинила власти Грузии в "нехватке прозрачности и доброй воли".Министр юстиции отмечает, что Саакашвили пользуется всеми правами заключенного и о его здоровье заботится медицинский персонал тюрьмы и специальный консилиум врачей.При этом он отмечает, что экс-президент был переведен в тюремную клинику для минимизации рисков для его здоровья, а ЕСПЧ отказал ему в иске о переводе в гражданскую клинику.Саакашвили, объявивший голодовку 43 дня назад, в понедельник был переведен в глданскую тюремную больницу №18. Сам Саакашвили был против этого. Перевода Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику требовали также его адвокаты и личный врач.Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся в суде. Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0c/262005312_0:361:2250:2048_1920x0_80_0_0_26f9bf82031be52d624f0d8c26273bda.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, политика, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили

Почему европарламентария не пустили к Саакашвили – ответ Министерства юстиции

19:03 13.11.2021 (обновлено: 20:11 13.11.2021)
© photo: Sputnik / StringerРуставская тюрьма. Вышка охраны и полицейские
Руставская тюрьма. Вышка охраны и полицейские - Sputnik Грузия, 1920, 13.11.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
Министр юстиции отмечает, что Саакашвили пользуется всеми правами заключенного и о его здоровье заботится медицинский персонал тюрьмы
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. К экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили исходя из его состояния и для обеспечения его безопасности могут быть допущены только визитеры, учтенные законом Грузии, говорится в письме министра юстиции Рати Брегадзе к европарламентарию Анне Фотыге.
Анна Фотыга накануне прибыла в Грузию, чтобы навестить экс-президента Грузии в тюремной клинике, однако получила отказ. После этого европарламентарий обвинила власти Грузии в "нехватке прозрачности и доброй воли".

"Исходя из состояния здоровья Саакашвили, который отказывается от жизненно важного медицинского обслуживания, а так же с учетом обязательств пенитенциарной службы по обеспечению его здоровья и безопасности, к нему допускаются только учтенные Кодексом заключения визитеры", – говорится в письме Брегадзе к европарламентарию.

Министр юстиции отмечает, что Саакашвили пользуется всеми правами заключенного и о его здоровье заботится медицинский персонал тюрьмы и специальный консилиум врачей.
При этом он отмечает, что экс-президент был переведен в тюремную клинику для минимизации рисков для его здоровья, а ЕСПЧ отказал ему в иске о переводе в гражданскую клинику.
Саакашвили, объявивший голодовку 43 дня назад, в понедельник был переведен в глданскую тюремную больницу №18. Сам Саакашвили был против этого. Перевода Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику требовали также его адвокаты и личный врач.
Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся в суде. Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:00Эрдоган принял участие в церемонии начала монтажа последней части моста через Дарданеллы
19:31Католикос-Патриарх всея Грузии принял мать Саакашвили
19:03Почему европарламентария не пустили к Саакашвили – ответ Министерства юстиции
18:00ЦИК Грузии оставил итоги выборов неизменными, отклонив все жалобы оппозиции
17:32Женщина получила ограничительный ордер за избиение своего мужа на востоке Грузии
16:31Сколько невакцинированных умирают от коронавируса в Грузии: официальные данные
16:04Ученые рассказали, к чему приводит страх перед вакцинацией
15:31Первый за 40 лет альбом ABBA возглавил британский хит-парад
15:01Этнические меньшинства в Грузии могут получить возможность вернуть исторические фамилии
14:31В Германии призвали граждан отказаться от масштабного празднования Рождества и Нового года
14:01Европарламентарию отказали во встрече с Саакашвили
13:34Президент Грузии выступила с инициативой учреждения Международного дня кавказских языков
13:01России не дают расслабиться, но страна и не собирается, заявил Путин
12:31Ковид-статистика Грузии: данные о коронавирусе за последние сутки
12:02В Японии выявили вторую за сезон вспышку птичьего гриппа
11:32Зурабишвили встретилась с президентом Исландии
10:53Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 565
10:33Необычные дома и граффити: как выглядит самый яркий район Лимы – фото
10:32Названы сроки начала поиска нефти на черноморском шельфе Грузии
10:10People: актер Пол Радд стал самым сексуальным мужчиной – ФОТО