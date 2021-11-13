https://sputnik-georgia.ru/20211113/pochemu-evroparlamentariya-ne-pustili-k-saakashvili--otvet-ministerstva-yustitsii-262045448.html

Почему европарламентария не пустили к Саакашвили – ответ Министерства юстиции

Почему европарламентария не пустили к Саакашвили – ответ Министерства юстиции

Министр юстиции отмечает, что Саакашвили пользуется всеми правами заключенного и о его здоровье заботится медицинский персонал тюрьмы 13.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-13T19:03+0400

2021-11-13T19:03+0400

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михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. К экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили исходя из его состояния и для обеспечения его безопасности могут быть допущены только визитеры, учтенные законом Грузии, говорится в письме министра юстиции Рати Брегадзе к европарламентарию Анне Фотыге.Анна Фотыга накануне прибыла в Грузию, чтобы навестить экс-президента Грузии в тюремной клинике, однако получила отказ. После этого европарламентарий обвинила власти Грузии в "нехватке прозрачности и доброй воли".Министр юстиции отмечает, что Саакашвили пользуется всеми правами заключенного и о его здоровье заботится медицинский персонал тюрьмы и специальный консилиум врачей.При этом он отмечает, что экс-президент был переведен в тюремную клинику для минимизации рисков для его здоровья, а ЕСПЧ отказал ему в иске о переводе в гражданскую клинику.Саакашвили, объявивший голодовку 43 дня назад, в понедельник был переведен в глданскую тюремную больницу №18. Сам Саакашвили был против этого. Перевода Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику требовали также его адвокаты и личный врач.Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся в суде. Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, политика, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили