https://sputnik-georgia.ru/20211113/prezident-gruzii-vystupila-s-initsiativoy-uchrezhdeniya-mezhdunarodnogo-dnya-kavkazskikh-yazykov-262040425.html

Президент Грузии выступила с инициативой учреждения Международного дня кавказских языков

Президент Грузии выступила с инициативой учреждения Международного дня кавказских языков

По ее словам, языки кавказской семьи, кроме грузинского, находятся в списке языков, находящихся под угрозой исчезновения 13.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-13T13:34+0400

2021-11-13T13:34+0400

2021-11-13T13:50+0400

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юнеско

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к ЮНЕСКО с инициативой об учреждении Международного дня кавказских языков.В рамках рабочего визита во Францию Зурабишвили приняла участие в форуме, посвященном 75-летию ЮНЕСКО, на котором собрались первые лица разных стран мира и рассказали о важности и роли организации в решении современных мировых проблем.По словам президента Грузии, с момента основания ЮНЕСКО прошло 75 лет, за которые было сделано все для сближения всех людей и защиты наследия человечества, чтобы в мирном мире каждый мог посвятить себя всем человеческим богатствам. Однако мир по-прежнему сталкивается с новыми и более серьезными проблемами, отметила она.В заключение президент обратилась к ЮНЕСКО с инициативой учреждения Международного дня кавказских языков.

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2021

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новости, юнеско, саломе зурабишвили