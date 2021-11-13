https://sputnik-georgia.ru/20211113/prezident-gruzii-vystupila-s-initsiativoy-uchrezhdeniya-mezhdunarodnogo-dnya-kavkazskikh-yazykov-262040425.html
Президент Грузии выступила с инициативой учреждения Международного дня кавказских языков
Президент Грузии выступила с инициативой учреждения Международного дня кавказских языков
По ее словам, языки кавказской семьи, кроме грузинского, находятся в списке языков, находящихся под угрозой исчезновения 13.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-13T13:34+0400
2021-11-13T13:34+0400
2021-11-13T13:50+0400
новости
юнеско
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к ЮНЕСКО с инициативой об учреждении Международного дня кавказских языков.В рамках рабочего визита во Францию Зурабишвили приняла участие в форуме, посвященном 75-летию ЮНЕСКО, на котором собрались первые лица разных стран мира и рассказали о важности и роли организации в решении современных мировых проблем.По словам президента Грузии, с момента основания ЮНЕСКО прошло 75 лет, за которые было сделано все для сближения всех людей и защиты наследия человечества, чтобы в мирном мире каждый мог посвятить себя всем человеческим богатствам. Однако мир по-прежнему сталкивается с новыми и более серьезными проблемами, отметила она.В заключение президент обратилась к ЮНЕСКО с инициативой учреждения Международного дня кавказских языков.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, юнеско, саломе зурабишвили
Президент Грузии выступила с инициативой учреждения Международного дня кавказских языков
13:34 13.11.2021 (обновлено: 13:50 13.11.2021)
По ее словам, языки кавказской семьи, кроме грузинского, находятся в списке языков, находящихся под угрозой исчезновения
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась
к ЮНЕСКО с инициативой об учреждении Международного дня кавказских языков.
В рамках рабочего визита во Францию Зурабишвили приняла участие в форуме, посвященном 75-летию ЮНЕСКО, на котором собрались первые лица разных стран мира и рассказали о важности и роли организации в решении современных мировых проблем.
По словам президента Грузии, с момента основания ЮНЕСКО прошло 75 лет, за которые было сделано все для сближения всех людей и защиты наследия человечества, чтобы в мирном мире каждый мог посвятить себя всем человеческим богатствам. Однако мир по-прежнему сталкивается с новыми и более серьезными проблемами, отметила она.
"Документ, недавно принятый ЮНЕСКО для решения проблемы распространения языка вражды в социальных сетях, является первым и наиболее важным шагом, который мы должны поддержать и поделиться со всеми нашими странами. Мы должны объединиться, чтобы победить язык ненависти. Нам нужно объединиться, чтобы сохранить языки, которые помогают нам понимать друг друга и сами являются объектами исчезновения. В заключение хочу обратить ваше внимание на кавказскую языковую семью, которая является самой маленькой языковой семьей на евразийском континенте, хотя в нее входят десятки языков. Языки кавказской семьи, кроме грузинского, находятся в списке языков, находящихся под угрозой исчезновения", – сказала Зурабишвили.
В заключение президент обратилась к ЮНЕСКО с инициативой учреждения Международного дня кавказских языков.