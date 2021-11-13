https://sputnik-georgia.ru/20211113/severnaya-makedoniya--islandiya-prognoz-na-otborochnyy-match-chm-2022-po-futbolu-262044592.html

Северная Македония - Исландия: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу

Северная Македония - Исландия: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Северной Македонии и Исландии 13.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-13T18:31+0400

2021-11-13T18:31+0400

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Этим летом сборная Северной Македонии впервые в своей истории сыграла на чемпионате Европы по футболу. Сейчас у "красных львов" есть отличная возможность попробовать свои силы на ЧМ 2022 года в Катаре.Для того, чтобы сделать первый шаг к этой цели в заключительном домашнем матче отбора на ЧМ, необходимо обыграть Исландию. В таком случае македонцы гарантировано займут второе место в группе "J" и получат право участия в стыковых матчах. Это уже будет второй шаг.К матчу в Скопье северомакедонцы подходят в отличном настроении. Несколько дней назад подопечные Благое Милиевски одержали важнейшую победу, обыграв в Ереване сборную Армении со счетом 5:0. Правда "красным львам" немного повезло. Румыния не смогла у себя дома обыграть Исландию (0:0) и пропустила македонцев на вторую строчку в группе. Так что сейчас все зависит только от Северной Македонии.Что касается сборной Исландии, то квалификацию ЧМ-2022 "викинги" проводят далеко не лучшим образом. Островитяне одержали всего две победы и обе над скромным Лихтенштейном. Составить серьезную конкуренцию Армении, Румынии и Северной Македонии в борьбе за второе место подопечные Арнара Видарссона не смогли.Кстати, в том, что Румыния не смогла обыграть исландцев, вина самих хозяев. Они владели мячом 61 процент времени, нанесли семь ударов в створ ворот соперника и подали 11 угловых, но так и не смогли забить.Учитывая все вышесказанное, в предстоящей игре букмекеры отдают явное предпочтение македонцам. На их победу выставлен коэффициент 1,58 (против 5,9 у Исландии).Как проводит решающий матчи Северная Македония, грузинские болельщики знают не понаслышке. В ноябре 2020 года "красные львы" в Тбилиси (!) обыграли Грузию 1:0 и пробились на ЕВРО-2020. Ситуация схожа с нынешней. Мне кажется, взять победу хозяев поля будет самым правильным решением.Ставка: Северная Македония победит за 1,58.

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