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Сколько невакцинированных умирают от коронавируса в Грузии: официальные данные
Сколько невакцинированных умирают от коронавируса в Грузии: официальные данные
На сегодняшний день в Грузии полностью привиты от коронавируса 33,7% населения страны 13.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-13T16:31+0400
2021-11-13T17:32+0400
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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Из всех скончавшихся от коронавируса в Грузии в период после начала вакцинации по сегодняшний день, 98,96% были невакцинированными, говорится в сообщении на странице Национального центра контроля заболеваний в соцсети Facebook.Всего от коронавируса в Грузии, по последним данным, скончались около 10,9 тысячи человек. До старта вакцинации в Грузии 15 марта от коронавируса скончались 3,65 тысячи человек.При этом, по данным Центра, невакцинированные составляют 95,92% от всех заболевших коронавирусом, и 94,4% – от всех госпитализированных.В Грузии на сегодняшний день зафикисирована уже пятая волна инфицирования коронавирусом. С начала пандемии коронавирус был выявлен у 780 391 человека. Основная часть заражений пришлось на четвертую волну, в которой доминирующим был индийский штамм.На сегодняшний день в Грузии полностью привиты от коронавируса 33,7% населения страны, 37,5% – сделали хотя бы одну дозу. Для выработки массового иммунитета необходима вакцинация минимум 60% населения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Сколько невакцинированных умирают от коронавируса в Грузии: официальные данные

16:31 13.11.2021 (обновлено: 17:32 13.11.2021)
© AP Photo / Brian IngangaЭпидемия коронавируса. Отделение реанимации в больнице
Эпидемия коронавируса. Отделение реанимации в больнице - Sputnik Грузия, 1920, 13.11.2021
© AP Photo / Brian Inganga
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На сегодняшний день в Грузии полностью привиты от коронавируса 33,7% населения страны
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Из всех скончавшихся от коронавируса в Грузии в период после начала вакцинации по сегодняшний день, 98,96% были невакцинированными, говорится в сообщении на странице Национального центра контроля заболеваний в соцсети Facebook.
Всего от коронавируса в Грузии, по последним данным, скончались около 10,9 тысячи человек. До старта вакцинации в Грузии 15 марта от коронавируса скончались 3,65 тысячи человек.
При этом, по данным Центра, невакцинированные составляют 95,92% от всех заболевших коронавирусом, и 94,4% – от всех госпитализированных.
В Грузии на сегодняшний день зафикисирована уже пятая волна инфицирования коронавирусом. С начала пандемии коронавирус был выявлен у 780 391 человека. Основная часть заражений пришлось на четвертую волну, в которой доминирующим был индийский штамм.
На сегодняшний день в Грузии полностью привиты от коронавируса 33,7% населения страны, 37,5% – сделали хотя бы одну дозу. Для выработки массового иммунитета необходима вакцинация минимум 60% населения.
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