https://sputnik-georgia.ru/20211113/skolko-nevaktsinirovannykh-umirayut-ot-koronavirusa-v-gruzii-ofitsialnye-dannye-262042768.html

Сколько невакцинированных умирают от коронавируса в Грузии: официальные данные

Сколько невакцинированных умирают от коронавируса в Грузии: официальные данные

На сегодняшний день в Грузии полностью привиты от коронавируса 33,7% населения страны 13.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-13T16:31+0400

2021-11-13T16:31+0400

2021-11-13T17:32+0400

пятая волна

общество

новости

грузия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/01/260068586_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3399138135a7394e012583d3b0e76919.jpg

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Из всех скончавшихся от коронавируса в Грузии в период после начала вакцинации по сегодняшний день, 98,96% были невакцинированными, говорится в сообщении на странице Национального центра контроля заболеваний в соцсети Facebook.Всего от коронавируса в Грузии, по последним данным, скончались около 10,9 тысячи человек. До старта вакцинации в Грузии 15 марта от коронавируса скончались 3,65 тысячи человек.При этом, по данным Центра, невакцинированные составляют 95,92% от всех заболевших коронавирусом, и 94,4% – от всех госпитализированных.В Грузии на сегодняшний день зафикисирована уже пятая волна инфицирования коронавирусом. С начала пандемии коронавирус был выявлен у 780 391 человека. Основная часть заражений пришлось на четвертую волну, в которой доминирующим был индийский штамм.На сегодняшний день в Грузии полностью привиты от коронавируса 33,7% населения страны, 37,5% – сделали хотя бы одну дозу. Для выработки массового иммунитета необходима вакцинация минимум 60% населения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, коронавирус covid-19