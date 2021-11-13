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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
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ЦИК Грузии оставил итоги выборов неизменными, отклонив все жалобы оппозиции
ЦИК Грузии оставил итоги выборов неизменными, отклонив все жалобы оппозиции
До подведения итогов ЦИК рассмотрел жалобы оппозиции, которая требовала упразднения итогов выборов в 16 городах и районах 13.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-13T18:00+0400
2021-11-13T18:49+0400
местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии официально подвела итоги вторых туров выборов, оставив их неизменными по сравнению с предварительными итогами.Заседание ЦИК Грузии проходило на фоне акции протеста, на которой собрались несколько десятков человек. Они заявляли, что итоги выборов сфальсифицированы и выражали недоверие Центральной избирательной комиссии.Согласно официальным результатам, из 20 постов мэров по итогам выборов 19 кресел займут представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а одно – в районе Цаленджиха – представитель оппозиционной партии "Единое национальное движение".До подведения итогов ЦИК рассмотрел жалобы оппозиции, которая требовала упразднения итогов выборов в 16 городах и районах. По их мнению, в этих муниципалитетах выборы проходили с серьезными нарушениями и не отражают волю избирателей.ЦИК Грузии посчитал жалобы оппозиционных партий необоснованными. В ответ все члены ЦИК от оппозиции демонстративно покинули заседание до подведения официальных итогов."Это критическая ситуация, за которой должны последовать адекватные действия. Своим таким действием я считают покинуть заседание, так как у выборов есть проблема с легитимностью", – сказал заместитель председателя ЦИК от оппозиции Георгий Сиоридзе, до того как покинуть заседание.Второй тур местных выборов в Грузии прошел 30 октября в 20 городах и районах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, цик грузии

ЦИК Грузии оставил итоги выборов неизменными, отклонив все жалобы оппозиции

18:00 13.11.2021 (обновлено: 18:49 13.11.2021)
© photo: Sputnik / Alex ShlamovМестные выборы - пересчет бюллетеней в тбилисском Дворце спорта
Местные выборы - пересчет бюллетеней в тбилисском Дворце спорта - Sputnik Грузия, 1920, 13.11.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
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До подведения итогов ЦИК рассмотрел жалобы оппозиции, которая требовала упразднения итогов выборов в 16 городах и районах
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии официально подвела итоги вторых туров выборов, оставив их неизменными по сравнению с предварительными итогами.
Заседание ЦИК Грузии проходило на фоне акции протеста, на которой собрались несколько десятков человек. Они заявляли, что итоги выборов сфальсифицированы и выражали недоверие Центральной избирательной комиссии.
Согласно официальным результатам, из 20 постов мэров по итогам выборов 19 кресел займут представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а одно – в районе Цаленджиха – представитель оппозиционной партии "Единое национальное движение".
До подведения итогов ЦИК рассмотрел жалобы оппозиции, которая требовала упразднения итогов выборов в 16 городах и районах. По их мнению, в этих муниципалитетах выборы проходили с серьезными нарушениями и не отражают волю избирателей.
ЦИК Грузии посчитал жалобы оппозиционных партий необоснованными. В ответ все члены ЦИК от оппозиции демонстративно покинули заседание до подведения официальных итогов.
"Это критическая ситуация, за которой должны последовать адекватные действия. Своим таким действием я считают покинуть заседание, так как у выборов есть проблема с легитимностью", – сказал заместитель председателя ЦИК от оппозиции Георгий Сиоридзе, до того как покинуть заседание.
Второй тур местных выборов в Грузии прошел 30 октября в 20 городах и районах.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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