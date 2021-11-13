https://sputnik-georgia.ru/20211113/tsik-gruzii-ostavil-itogi-vyborov-neizmennymi-otkloniv-vse-zhaloby-oppozitsii-262044741.html

ЦИК Грузии оставил итоги выборов неизменными, отклонив все жалобы оппозиции

ЦИК Грузии оставил итоги выборов неизменными, отклонив все жалобы оппозиции

До подведения итогов ЦИК рассмотрел жалобы оппозиции, которая требовала упразднения итогов выборов в 16 городах и районах 13.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-13T18:00+0400

2021-11-13T18:00+0400

2021-11-13T18:49+0400

местные выборы в грузии 2021

политика

новости

грузия

цик грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/02/261712166_0:71:1281:791_1920x0_80_0_0_b4162d789b6b98913d4c54ccfbde46bd.jpg

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии официально подвела итоги вторых туров выборов, оставив их неизменными по сравнению с предварительными итогами.Заседание ЦИК Грузии проходило на фоне акции протеста, на которой собрались несколько десятков человек. Они заявляли, что итоги выборов сфальсифицированы и выражали недоверие Центральной избирательной комиссии.Согласно официальным результатам, из 20 постов мэров по итогам выборов 19 кресел займут представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а одно – в районе Цаленджиха – представитель оппозиционной партии "Единое национальное движение".До подведения итогов ЦИК рассмотрел жалобы оппозиции, которая требовала упразднения итогов выборов в 16 городах и районах. По их мнению, в этих муниципалитетах выборы проходили с серьезными нарушениями и не отражают волю избирателей.ЦИК Грузии посчитал жалобы оппозиционных партий необоснованными. В ответ все члены ЦИК от оппозиции демонстративно покинули заседание до подведения официальных итогов."Это критическая ситуация, за которой должны последовать адекватные действия. Своим таким действием я считают покинуть заседание, так как у выборов есть проблема с легитимностью", – сказал заместитель председателя ЦИК от оппозиции Георгий Сиоридзе, до того как покинуть заседание.Второй тур местных выборов в Грузии прошел 30 октября в 20 городах и районах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, цик грузии