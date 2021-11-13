https://sputnik-georgia.ru/20211113/v-tsentre-tbilisi-proshel-miting-v-podderzhku-saakashvili-262048148.html

В центре Тбилиси прошел митинг в поддержку Саакашвили

В центре Тбилиси прошел митинг в поддержку Саакашвили

На акции анонсировали ряд акций протеста на воскресенье, одну из которых вечером организует молодежное движение "Стыдно" 13.11.2021, Sputnik Грузия

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новости

грузия

михаил саакашвили

акция протеста

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Несколько тысяч сторонников оппозиции собрались у здания парламента в центре Тбилиси на очередную акцию протеста с неизменными требованиями.Оппозиция объявила о начале "протестного движения" 8 ноября. Ее основные требования: перевод экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, его освобождение и объявление досрочных парламентских выборов.Протестующие перекрыли на несколько часов центральный проспект города, заняв всю площадь перед парламентом.Он анонсировал ряд акций протеста днем в воскресенье и призвал митингующих вечером прийти на акцию, организованную молодежным движением "Стыдно".Саакашвили, объявивший голодовку 44 дня назад, в понедельник был переведен в глданскую тюремную больницу №18. Сам Саакашвили был против этого. Перевода Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику требовали также его адвокаты и личный врач.Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся в суде. Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, михаил саакашвили, акция протеста, возвращение и арест саакашвили