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В центре Тбилиси прошел митинг в поддержку Саакашвили
В центре Тбилиси прошел митинг в поддержку Саакашвили
На акции анонсировали ряд акций протеста на воскресенье, одну из которых вечером организует молодежное движение "Стыдно" 13.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-13T22:17+0400
2021-11-13T22:17+0400
2021-11-13T22:18+0400
новости
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михаил саакашвили
акция протеста
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Несколько тысяч сторонников оппозиции собрались у здания парламента в центре Тбилиси на очередную акцию протеста с неизменными требованиями.Оппозиция объявила о начале "протестного движения" 8 ноября. Ее основные требования: перевод экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, его освобождение и объявление досрочных парламентских выборов.Протестующие перекрыли на несколько часов центральный проспект города, заняв всю площадь перед парламентом.Он анонсировал ряд акций протеста днем в воскресенье и призвал митингующих вечером прийти на акцию, организованную молодежным движением "Стыдно".Саакашвили, объявивший голодовку 44 дня назад, в понедельник был переведен в глданскую тюремную больницу №18. Сам Саакашвили был против этого. Перевода Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику требовали также его адвокаты и личный врач.Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся в суде. Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, михаил саакашвили, акция протеста, возвращение и арест саакашвили
В центре Тбилиси прошел митинг в поддержку Саакашвили
22:17 13.11.2021 (обновлено: 22:18 13.11.2021)
На акции анонсировали ряд акций протеста на воскресенье, одну из которых вечером организует молодежное движение "Стыдно"
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Несколько тысяч сторонников оппозиции собрались у здания парламента в центре Тбилиси на очередную акцию протеста с неизменными требованиями.
Оппозиция объявила о начале "протестного движения" 8 ноября. Ее основные требования: перевод экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, его освобождение и объявление досрочных парламентских выборов.
Протестующие перекрыли на несколько часов центральный проспект города, заняв всю площадь перед парламентом.
"Вышедшие на улицу граждане Грузии являются единственным выходом из создавшегося экзистенциального кризиса. Сейчас время беспрерывных акций", - сказал лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия.
Он анонсировал ряд акций протеста днем в воскресенье и призвал митингующих вечером прийти на акцию, организованную молодежным движением "Стыдно".
Саакашвили, объявивший голодовку 44 дня назад, в понедельник был переведен в глданскую тюремную больницу №18. Сам Саакашвили был против этого. Перевода Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику требовали также его адвокаты и личный врач.
Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся в суде. Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.
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