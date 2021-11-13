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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

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https://sputnik-georgia.ru/20211113/vozlyublennaya-milliardera-dzheffa-bezosa-poflirtovala-s-di-kaprio-na-glazakh-muzha--video-262022793.html
Возлюбленная миллиардера Джеффа Безоса пофлиртовала с Ди Каприо на глазах мужа – ВИДЕО
Возлюбленная миллиардера Джеффа Безоса пофлиртовала с Ди Каприо на глазах мужа – ВИДЕО
Можно иметь кучу миллиардов, но обаяние Ди Каприо все равно будет творить чудеса. В Голливуде обсуждают один безобидный флирт 13.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-13T13:13+0400
2021-11-13T13:13+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
леонардо ди каприо
джефф безос
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Возлюбленная миллиардера Джеффа Безоса пофлиртовала с актером Леонардо Ди Каприо и это видео стало мемом в Сети.Пара вместе посетила гала-вечер Art+Film, который проходил в художественном музее LACMA в Лос-Анджелесе. На мероприятии также был всемирно известный актер Леонардо Ди Каприо, который подошел пообщаться с гостями. Интересно, что Леонардо Ди Каприо был соорганизатором мероприятия. Именно этот диалог Безоса и Лорен засняли папарацци и опубликовали в Сети. Видео стало вирусным благодаря Лорен. Во время разговора с Ди Каприо Лорен не отводила взгляд от актера. Забавно и то, что Безос в это время обнимал супругу и иногда отводил в сторону.Сам Ди Каприо общался с женщиной дружелюбно и сдержанно, как и с другими гостями вечера.Кадры того, что Лорен смотрит на актера, набрали более 20 миллионов просмотров и множество забавных комментариев: "Когда буквально владеешь миллиардами, но до Леонардо Ди Каприо тебе все равно далеко", "Найди кого-нибудь, кто будет смотреть на тебя так же, как девушка Джеффа Безоса на Леонардо Ди Каприо", "Она хотела родить его ребенка прямо здесь и сейчас".Реакция миллиардера оказалось еще смешнее самих мемов, Безос опубликовал фото в Twitter, где стоит возле знака с надписью: "Опасно! Крутой обрыв. Смертельное падение". Помимо этого, Безос подписал фото: "Лео, иди сюда, я хочу тебе кое-что показать".Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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леонардо ди каприо, джефф безос, зарубежные звезды

Возлюбленная миллиардера Джеффа Безоса пофлиртовала с Ди Каприо на глазах мужа – ВИДЕО

13:13 13.11.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкАктер Леонардо Ди Каприо
Актер Леонардо Ди Каприо - Sputnik Грузия, 1920, 13.11.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Можно иметь кучу миллиардов, но обаяние Ди Каприо все равно будет творить чудеса. В Голливуде обсуждают один безобидный флирт
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Возлюбленная миллиардера Джеффа Безоса пофлиртовала с актером Леонардо Ди Каприо и это видео стало мемом в Сети.
Пара вместе посетила гала-вечер Art+Film, который проходил в художественном музее LACMA в Лос-Анджелесе. На мероприятии также был всемирно известный актер Леонардо Ди Каприо, который подошел пообщаться с гостями. Интересно, что Леонардо Ди Каприо был соорганизатором мероприятия.
Именно этот диалог Безоса и Лорен засняли папарацци и опубликовали в Сети. Видео стало вирусным благодаря Лорен. Во время разговора с Ди Каприо Лорен не отводила взгляд от актера. Забавно и то, что Безос в это время обнимал супругу и иногда отводил в сторону.
Сам Ди Каприо общался с женщиной дружелюбно и сдержанно, как и с другими гостями вечера.
Кадры того, что Лорен смотрит на актера, набрали более 20 миллионов просмотров и множество забавных комментариев: "Когда буквально владеешь миллиардами, но до Леонардо Ди Каприо тебе все равно далеко", "Найди кого-нибудь, кто будет смотреть на тебя так же, как девушка Джеффа Безоса на Леонардо Ди Каприо", "Она хотела родить его ребенка прямо здесь и сейчас".
Реакция миллиардера оказалось еще смешнее самих мемов, Безос опубликовал фото в Twitter, где стоит возле знака с надписью: "Опасно! Крутой обрыв. Смертельное падение". Помимо этого, Безос подписал фото: "Лео, иди сюда, я хочу тебе кое-что показать".
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