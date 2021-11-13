https://sputnik-georgia.ru/20211113/zhenschina-poluchila-ogranichitelnyy-order-za-izbienie-svoego-muzha-na-vostoke-gruzii-262044409.html

Женщина получила ограничительный ордер за избиение своего мужа на востоке Грузии

Женщина получила ограничительный ордер за избиение своего мужа на востоке Грузии

По ее словам, она готова расправиться с любым, кто позволит в отношении нее то, что нельзя 13.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-13T17:32+0400

2021-11-13T17:32+0400

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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Жительница города Рустави получила ограничительный ордер за избиение своего мужа, сообщает телеканал "Рустави 2".По данным телеканала, у женщины был конфликт со своей матерью, в который вмешался муж, и она его побила. После мужчина обратился в полицию, и полиция запретила жене приближаться к супругу.Сама женщина факта насилия не отрицает.Это не первый случай, когда женщина в Грузии получает ограничительный ордер из-за семейного насилия. Всего с 1 января по 30 сентября полиция за семейное насилие выписала ограничительные ордера для 1,1 тысячи женщин.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, новости, грузия, рустави, rustavi2 – рустави 2 грузинское онлайн тв