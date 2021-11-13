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Женщина получила ограничительный ордер за избиение своего мужа на востоке Грузии
Женщина получила ограничительный ордер за избиение своего мужа на востоке Грузии
По ее словам, она готова расправиться с любым, кто позволит в отношении нее то, что нельзя 13.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-13T17:32+0400
2021-11-13T17:32+0400
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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Жительница города Рустави получила ограничительный ордер за избиение своего мужа, сообщает телеканал "Рустави 2".По данным телеканала, у женщины был конфликт со своей матерью, в который вмешался муж, и она его побила. После мужчина обратился в полицию, и полиция запретила жене приближаться к супругу.Сама женщина факта насилия не отрицает.Это не первый случай, когда женщина в Грузии получает ограничительный ордер из-за семейного насилия. Всего с 1 января по 30 сентября полиция за семейное насилие выписала ограничительные ордера для 1,1 тысячи женщин.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, рустави, rustavi2 – рустави 2 грузинское онлайн тв
Женщина получила ограничительный ордер за избиение своего мужа на востоке Грузии
17:32 13.11.2021 (обновлено: 18:46 13.11.2021)
По ее словам, она готова расправиться с любым, кто позволит в отношении нее то, что нельзя
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik.
Жительница города Рустави получила ограничительный ордер за избиение своего мужа, сообщает телеканал "Рустави 2"
.
По данным телеканала, у женщины был конфликт со своей матерью, в который вмешался муж, и она его побила. После мужчина обратился в полицию, и полиция запретила жене приближаться к супругу.
Сама женщина факта насилия не отрицает.
"Да, я с ним физически расправилась. И не раз. Если в отношении меня позволяют то, что нельзя, я расправлюсь с любым, будь то женщина, мужчина или мальчик", – сказала женщина телеканалам. Ее имя не называется из-за особенности дела о насилии.
Это не первый случай, когда женщина в Грузии получает ограничительный ордер из-за семейного насилия. Всего с 1 января по 30 сентября полиция за семейное насилие выписала ограничительные ордера для 1,1 тысячи женщин.
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