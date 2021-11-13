https://sputnik-georgia.ru/20211113/zurabishvili-vstretilas-s-prezidentom-islandii-262037390.html

Зурабишвили встретилась с президентом Исландии

Зурабишвили встретилась с президентом Исландии

Отмечается, что это первая в истории встреча президентов Грузии и Исландии 13.11.2021, Sputnik Грузия

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саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с исландским коллегой Гвюдни Йоуханнессоном на форуме, посвященном 75-летию ЮНЕСКО, в рамках рабочего визита во Францию.Как сообщает пресс-служба президента, на встрече стороны обсудили экологические вопросы, связанные с изменением климата и биоразнообразием. Зурабишвили отметила, что для малых стран важно объединить усилия для преодоления глобальных вызовов.Президент Грузии подчеркнула важность защиты кавказских языков и еще раз рассказала о своей инициативе, которая связана с учреждением Международного дня кавказских языков.Беседа была сосредоточена на растущей проблеме дезинформации о пандемии и вакцинации, а также фейковых новостей. Президенты отметили, что правильный баланс необходим, с одной стороны, для защиты свободы выражения мнений, и с другой, для уменьшения вреда дезинформации.Президенты также обсудили вопрос углубления отношений в сфере туризма и важность обмена опытом в различных сферах туризма как с точки зрения массового, так и геотермального туризма.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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саломе зурабишвили , политика, новости, грузия, исландия, экология