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https://sputnik-georgia.ru/20211113/zurabishvili-vstretilas-s-prezidentom-islandii-262037390.html
Зурабишвили встретилась с президентом Исландии
Зурабишвили встретилась с президентом Исландии
Отмечается, что это первая в истории встреча президентов Грузии и Исландии 13.11.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с исландским коллегой Гвюдни Йоуханнессоном на форуме, посвященном 75-летию ЮНЕСКО, в рамках рабочего визита во Францию.Как сообщает пресс-служба президента, на встрече стороны обсудили экологические вопросы, связанные с изменением климата и биоразнообразием. Зурабишвили отметила, что для малых стран важно объединить усилия для преодоления глобальных вызовов.Президент Грузии подчеркнула важность защиты кавказских языков и еще раз рассказала о своей инициативе, которая связана с учреждением Международного дня кавказских языков.Беседа была сосредоточена на растущей проблеме дезинформации о пандемии и вакцинации, а также фейковых новостей. Президенты отметили, что правильный баланс необходим, с одной стороны, для защиты свободы выражения мнений, и с другой, для уменьшения вреда дезинформации.Президенты также обсудили вопрос углубления отношений в сфере туризма и важность обмена опытом в различных сферах туризма как с точки зрения массового, так и геотермального туризма.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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саломе зурабишвили , политика, новости, грузия, исландия, экология

Зурабишвили встретилась с президентом Исландии

11:32 13.11.2021 (обновлено: 11:36 13.11.2021)
© photo: Sputnik / StringerСаломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили - Sputnik Грузия, 1920, 13.11.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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Отмечается, что это первая в истории встреча президентов Грузии и Исландии
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с исландским коллегой Гвюдни Йоуханнессоном на форуме, посвященном 75-летию ЮНЕСКО, в рамках рабочего визита во Францию.
Как сообщает пресс-служба президента, на встрече стороны обсудили экологические вопросы, связанные с изменением климата и биоразнообразием. Зурабишвили отметила, что для малых стран важно объединить усилия для преодоления глобальных вызовов.
Президент Грузии подчеркнула важность защиты кавказских языков и еще раз рассказала о своей инициативе, которая связана с учреждением Международного дня кавказских языков.
Беседа была сосредоточена на растущей проблеме дезинформации о пандемии и вакцинации, а также фейковых новостей. Президенты отметили, что правильный баланс необходим, с одной стороны, для защиты свободы выражения мнений, и с другой, для уменьшения вреда дезинформации.
Президенты также обсудили вопрос углубления отношений в сфере туризма и важность обмена опытом в различных сферах туризма как с точки зрения массового, так и геотермального туризма.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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