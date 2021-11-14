Акция в поддержку Саакашвили проходит в центре
20:31 14.11.2021 (обновлено: 20:37 14.11.2021)
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста сторонников оппозиции и движения "Сирцвилиа" у здания парламента Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Организаторы акции также требуют проведения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Акция в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, организованная движением "Сирцхвилиа" (Стыдно), проходит перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели воскресным вечером.
На акции пока собрались несколько сотен человек. Движение автотранспорта на проспекте Руставели свободное.
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста сторонников оппозиции и движения "Сирцвилиа" у здания парламента Грузии
Акция протеста сторонников оппозиции и движения "Сирцвилиа" у здания парламента Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Двумя основными требованиями сегодняшней акции является проведение досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе и перевод третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в многопрофильную гражданскую клинику.
По словам одного из организаторов акции Нодара Рухадзе, у парламента собрались члены и активисты политических партий, неправительственных организаций, актеры, певцы, которые попытаются донести до власти свой протест и требования.
"Сегодняшним митингом гражданское общество и политические партии призывают к досрочным, полностью пропорциональным выборам. На этих выборах мы также хорошо увидели, что "Грузинская мечта" использовала административный ресурс, СГБ и все механизмы для воздействия на свободную волю граждан", - сказал Рухадзе.
По его словам, ситуация, которая складывается вокруг Михаила Саакашвили, показывает, что государство не заботится о жизни граждан.
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста сторонников оппозиции и движения "Сирцвилиа" у здания парламента Грузии
Акция протеста сторонников оппозиции и движения "Сирцвилиа" у здания парламента Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся в суде. Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.
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