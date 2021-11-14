Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211114/aktsiya-v-podderzhku-saakashvili-prokhodit-v-tsentre-262060241.html
Акция в поддержку Саакашвили проходит в центре
Акция в поддержку Саакашвили проходит в центре
Организаторы акции также требуют проведения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе 14.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-14T20:31+0400
2021-11-14T20:37+0400
политика
новости
грузия
акции протеста
оппозиция
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0e/262059357_0:201:1280:921_1920x0_80_0_0_8591d39c38c285a25007770fb589aed6.jpg
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Акция в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, организованная движением "Сирцхвилиа" (Стыдно), проходит перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели воскресным вечером.На акции пока собрались несколько сотен человек. Движение автотранспорта на проспекте Руставели свободное.Двумя основными требованиями сегодняшней акции является проведение досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе и перевод третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в многопрофильную гражданскую клинику.По словам одного из организаторов акции Нодара Рухадзе, у парламента собрались члены и активисты политических партий, неправительственных организаций, актеры, певцы, которые попытаются донести до власти свой протест и требования.По его словам, ситуация, которая складывается вокруг Михаила Саакашвили, показывает, что государство не заботится о жизни граждан.Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся в суде. Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0e/262059357_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b2e37a20c0820f164455775929c7dcae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, новости, грузия, акции протеста, оппозиция, возвращение и арест саакашвили

Акция в поддержку Саакашвили проходит в центре

20:31 14.11.2021 (обновлено: 20:37 14.11.2021)
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста сторонников оппозиции и движения "Сирцвилиа" у здания парламента Грузии
Акция протеста сторонников оппозиции и движения Сирцвилиа у здания парламента Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 14.11.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
Организаторы акции также требуют проведения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Акция в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, организованная движением "Сирцхвилиа" (Стыдно), проходит перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели воскресным вечером.
На акции пока собрались несколько сотен человек. Движение автотранспорта на проспекте Руставели свободное.
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста сторонников оппозиции и движения "Сирцвилиа" у здания парламента Грузии
Акция протеста сторонников оппозиции и движения Сирцвилиа у здания парламента Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 14.11.2021
Акция протеста сторонников оппозиции и движения "Сирцвилиа" у здания парламента Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Двумя основными требованиями сегодняшней акции является проведение досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе и перевод третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в многопрофильную гражданскую клинику.
По словам одного из организаторов акции Нодара Рухадзе, у парламента собрались члены и активисты политических партий, неправительственных организаций, актеры, певцы, которые попытаются донести до власти свой протест и требования.
"Сегодняшним митингом гражданское общество и политические партии призывают к досрочным, полностью пропорциональным выборам. На этих выборах мы также хорошо увидели, что "Грузинская мечта" использовала административный ресурс, СГБ и все механизмы для воздействия на свободную волю граждан", - сказал Рухадзе.
По его словам, ситуация, которая складывается вокруг Михаила Саакашвили, показывает, что государство не заботится о жизни граждан.
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста сторонников оппозиции и движения "Сирцвилиа" у здания парламента Грузии
Акция протеста сторонников оппозиции и движения Сирцвилиа у здания парламента Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 14.11.2021
Акция протеста сторонников оппозиции и движения "Сирцвилиа" у здания парламента Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся в суде. Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:31Акция в поддержку Саакашвили проходит в центре
20:00Грузинский оперный певец объявил о голодовке в поддержку Саакашвили
19:57Магическая Зендея, утонченная Аня Тейлор-Джой: лучшие образы CFDA Fashion Awards-2021
19:26Сборная Грузии по регби уступила Франции в тест-матче
18:28Оппозиция перекроет обе набережные в Тбилиси в понедельник
17:31Сборная Грузии по футболу продолжает подготовку к матчу против Узбекистана
17:01Сразу девять грузинских депутатов объявили голодовку в поддержку Саакашвили
16:29Осужденный Мамаладзе заразился коронавирусом и переведен в гражданскую клинику
16:01Психотерапевт широкого профиля, или Как найти себя в Грузии?
15:52Пункт обогрева и генератор: как выглядит пристанище для мигрантов - видео
15:33Грузинская оппозиция прибегла к крайним мерам - "Гирчи" обратилась к колдунье
15:02Скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри пропало с YouTube-канала Опры Уинфри
14:31Грузинка проиграла бой на турнире UFC и была доставлена в больницу
13:32Экспорт мандаринов из Грузии вырос в два раза
13:02COVID-статистика Грузии: количество смертей от коронавируса продолжает расти
12:31Три спасателя пострадали при тушении пожара в жилом доме в Батуми
12:00Определен участник конкурса "Детское Евровидение-2021"от Грузии
11:38Землетрясение зафиксировано на востоке Грузии
11:20Число выявленных в Грузии случаев коронавируса выросло за сутки на 3,7 тысячи
11:08В Гродно открылся Старый замок после реконструкции - видео