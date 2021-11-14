https://sputnik-georgia.ru/20211114/aktsiya-v-podderzhku-saakashvili-prokhodit-v-tsentre-262060241.html

Акция в поддержку Саакашвили проходит в центре

Акция в поддержку Саакашвили проходит в центре

Организаторы акции также требуют проведения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе 14.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Акция в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, организованная движением "Сирцхвилиа" (Стыдно), проходит перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели воскресным вечером.На акции пока собрались несколько сотен человек. Движение автотранспорта на проспекте Руставели свободное.Двумя основными требованиями сегодняшней акции является проведение досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе и перевод третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в многопрофильную гражданскую клинику.По словам одного из организаторов акции Нодара Рухадзе, у парламента собрались члены и активисты политических партий, неправительственных организаций, актеры, певцы, которые попытаются донести до власти свой протест и требования.По его словам, ситуация, которая складывается вокруг Михаила Саакашвили, показывает, что государство не заботится о жизни граждан.Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся в суде. Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, акции протеста, оппозиция, возвращение и арест саакашвили