https://sputnik-georgia.ru/20211114/dvizhenie-stydno-v-podderzhku-saakashvili-provelo-aktsiyu-u-parlamenta---video-262060824.html

Движение "Стыдно" в поддержку Саакашвили провело акцию у парламента - видео

Движение "Стыдно" в поддержку Саакашвили провело акцию у парламента - видео

Ни дня без акции. В Тбилиси перед парламентом Грузии в воскресенье вечером состоялась акция протеста движения "Сирцхвилиа" (Стыдно). Смотрите в видео Sputnik... 14.11.2021, Sputnik Грузия

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мультимедиа

единое нацдвижение

акции протеста

видео-новости из грузии

возвращение и арест саакашвили

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У участников акции было два основных требования: перевод Михаила Саакашвили, который продолжает акцию голодовки, в многопрофильную гражданскую клинику и проведение внеочередных парламентских выборов. На акции собралось несколько сотен человек.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!По словам одного из организаторов акции Нодара Рухадзе, у парламента собрались члены и активисты политических партий, неправительственных организаций, актеры, певцы, которые пытаются донести до власти свой протест и требования.Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября 2021 года. На родине он заочно был приговорен действующими властями страны к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся в суде. Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным. Михаил Саакашвили в знак протеста объявил голодовку, которая продолжается уже 44-й день. Ряд политиков и общественных деятелей в его поддержку тоже заявили о начале акции голодовки.

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видео, мультимедиа, единое нацдвижение, акции протеста, видео-новости из грузии, возвращение и арест саакашвили, видео