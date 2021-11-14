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https://sputnik-georgia.ru/20211114/gruzinka-proigrala-boy-na-turnire-ufc-i-byla-dostavlena-v-bolnitsu-262053602.html
Грузинка проиграла бой на турнире UFC и была доставлена в больницу
Грузинка проиграла бой на турнире UFC и была доставлена в больницу
После боя Джоджуа была отправлена в госпиталь для освидетельствования полученных травм 14.11.2021, Sputnik Грузия
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бои без правил
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ТБИЛИСИ, 14 ноя – Sputnik. Грузинская спортсменка Лиана Джоджуа, по прозвищу "Волчица", уступила американке Кортни Кейси на турнире UFC (Ultimate Fighting Championship), проходящем в эти дни в Лас-Вегасе.Бой продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласным решением отдали победу американской спортсменке – 30:27, 30:27, 30:27."Простите, что разочаровала, не знаю, почему-то я чувствовала бой по-другому, а на деле вышло, как вы видели. Я разочарована сама в себе и в том, что не выполнила полностью установку на бой. Это испытание, и его нужно пройти. Мы не опускаем руки и идем дальше", - написала "Волчица" на своей странице в Facebook.Необходимо также отметить, что после боя Джоджуа была отправлена в госпиталь для освидетельствования полученных травм.Для Джоджуа бой против Кейси был четвертым под эгидой UFC. Грузинка одержала одну победу и потерпела три поражения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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спорт, новости, грузия, бои без правил, лиана джоджуа

Грузинка проиграла бой на турнире UFC и была доставлена в больницу

14:31 14.11.2021 (обновлено: 14:35 14.11.2021)
© Facebook / Liana JojuaЛиана Джоджуа
Лиана Джоджуа - Sputnik Грузия, 1920, 14.11.2021
© Facebook / Liana Jojua
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После боя Джоджуа была отправлена в госпиталь для освидетельствования полученных травм
ТБИЛИСИ, 14 ноя – Sputnik. Грузинская спортсменка Лиана Джоджуа, по прозвищу "Волчица", уступила американке Кортни Кейси на турнире UFC (Ultimate Fighting Championship), проходящем в эти дни в Лас-Вегасе.
Бой продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласным решением отдали победу американской спортсменке – 30:27, 30:27, 30:27.
"Простите, что разочаровала, не знаю, почему-то я чувствовала бой по-другому, а на деле вышло, как вы видели. Я разочарована сама в себе и в том, что не выполнила полностью установку на бой. Это испытание, и его нужно пройти. Мы не опускаем руки и идем дальше", - написала "Волчица" на своей странице в Facebook.
Необходимо также отметить, что после боя Джоджуа была отправлена в госпиталь для освидетельствования полученных травм.
Для Джоджуа бой против Кейси был четвертым под эгидой UFC. Грузинка одержала одну победу и потерпела три поражения.
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