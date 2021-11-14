https://sputnik-georgia.ru/20211114/gruziyu-na-evrovidenii-2022-predstavit-neordinarnoe-trio-circus-mircus-262060657.html
Грузию на "Евровидении 2022" представит неординарное трио Circus Mircus
Грузию на "Евровидении 2022" представит неординарное трио Circus Mircus
Решение приняли совместно Художественный совет Первого канала и музыкальные продюсеры 14.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-14T21:08+0400
2021-11-14T21:08+0400
2021-11-14T21:08+0400
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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Интернациональное музыкальное трио Circus Mircus будет представлять Грузию на песенном конкурсе "Евровидение 2022" будущей весной в Турине.Участника "Евровидения" от Грузии несколько дней назад на основе внутреннего отбора заявок выбрал Первый канал Общественного телевидения. Решение приняли совместно Художественный совет телеканала и музыкальные продюсеры.С момента своего основания группа выпустила десять музыкальных клипов в самых разных жанрах. Члены группы говорят, что Circus Mircus - это движение, которое объединяет десятки профессионалов из разных областей для создания беспрецедентного аудиовизуального опыта. Среди них известный дизайнер Ута Бекая.Италия принимала конкурс "Евровидения" дважды - Неаполь (1965 год) и Рим (1991 год). На этот раз право принимать "Евровидение" получил город Турин после победы итальянской группы Maneskin с песней Zitti e Buoni в мае 2021 года в Роттердаме.Полуфиналы пройдут 10 и 12 мая, а финал - 14 мая. В этом году в 66-м по счету международном песенном конкурсе примут участие конкурсанты из 41 страны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
культура, новости, грузия, евровидение, 1tv – первый канал. общественное телевидение грузии
Грузию на "Евровидении 2022" представит неординарное трио Circus Mircus
Решение приняли совместно Художественный совет Первого канала и музыкальные продюсеры
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Интернациональное музыкальное трио Circus Mircus будет представлять Грузию на песенном конкурсе "Евровидение 2022" будущей весной в Турине.
Участника "Евровидения" от Грузии несколько дней назад на основе внутреннего отбора заявок выбрал Первый канал Общественного телевидения. Решение приняли совместно Художественный совет телеканала и музыкальные продюсеры.
С момента своего основания группа выпустила десять музыкальных клипов в самых разных жанрах. Члены группы говорят, что Circus Mircus - это движение, которое объединяет десятки профессионалов из разных областей для создания беспрецедентного аудиовизуального опыта. Среди них известный дизайнер Ута Бекая.
Италия принимала конкурс "Евровидения" дважды - Неаполь (1965 год) и Рим (1991 год). На этот раз право принимать "Евровидение" получил город Турин после победы итальянской группы Maneskin с песней Zitti e Buoni в мае 2021 года в Роттердаме.
Полуфиналы пройдут 10 и 12 мая, а финал - 14 мая. В этом году в 66-м по счету международном песенном конкурсе примут участие конкурсанты из 41 страны.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.