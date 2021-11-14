Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211114/gruziyu-na-evrovidenii-2022-predstavit-neordinarnoe-trio-circus-mircus-262060657.html
Грузию на "Евровидении 2022" представит неординарное трио Circus Mircus
Грузию на "Евровидении 2022" представит неординарное трио Circus Mircus
Решение приняли совместно Художественный совет Первого канала и музыкальные продюсеры 14.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-14T21:08+0400
2021-11-14T21:08+0400
культура
новости
грузия
евровидение
1tv – первый канал. общественное телевидение грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0e/262060620_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_0894d09413ba61788ad96dcbc6a76e99.jpg
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Интернациональное музыкальное трио Circus Mircus будет представлять Грузию на песенном конкурсе "Евровидение 2022" будущей весной в Турине.Участника "Евровидения" от Грузии несколько дней назад на основе внутреннего отбора заявок выбрал Первый канал Общественного телевидения. Решение приняли совместно Художественный совет телеканала и музыкальные продюсеры.С момента своего основания группа выпустила десять музыкальных клипов в самых разных жанрах. Члены группы говорят, что Circus Mircus - это движение, которое объединяет десятки профессионалов из разных областей для создания беспрецедентного аудиовизуального опыта. Среди них известный дизайнер Ута Бекая.Италия принимала конкурс "Евровидения" дважды - Неаполь (1965 год) и Рим (1991 год). На этот раз право принимать "Евровидение" получил город Турин после победы итальянской группы Maneskin с песней Zitti e Buoni в мае 2021 года в Роттердаме.Полуфиналы пройдут 10 и 12 мая, а финал - 14 мая. В этом году в 66-м по счету международном песенном конкурсе примут участие конкурсанты из 41 страны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0e/262060620_317:0:1853:1152_1920x0_80_0_0_bd2edae21958c1b4f5941fb26edded7c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
культура, новости, грузия, евровидение, 1tv – первый канал. общественное телевидение грузии

Грузию на "Евровидении 2022" представит неординарное трио Circus Mircus

21:08 14.11.2021
© Circus MircusТрио Circus Mircus будет представлять Грузию на песенном конкурсе "Евровидение 2022"
Трио Circus Mircus будет представлять Грузию на песенном конкурсе Евровидение 2022 - Sputnik Грузия, 1920, 14.11.2021
© Circus Mircus
Подписаться на
Решение приняли совместно Художественный совет Первого канала и музыкальные продюсеры
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Интернациональное музыкальное трио Circus Mircus будет представлять Грузию на песенном конкурсе "Евровидение 2022" будущей весной в Турине.
Участника "Евровидения" от Грузии несколько дней назад на основе внутреннего отбора заявок выбрал Первый канал Общественного телевидения. Решение приняли совместно Художественный совет телеканала и музыкальные продюсеры.
С момента своего основания группа выпустила десять музыкальных клипов в самых разных жанрах. Члены группы говорят, что Circus Mircus - это движение, которое объединяет десятки профессионалов из разных областей для создания беспрецедентного аудиовизуального опыта. Среди них известный дизайнер Ута Бекая.
Италия принимала конкурс "Евровидения" дважды - Неаполь (1965 год) и Рим (1991 год). На этот раз право принимать "Евровидение" получил город Турин после победы итальянской группы Maneskin с песней Zitti e Buoni в мае 2021 года в Роттердаме.
Полуфиналы пройдут 10 и 12 мая, а финал - 14 мая. В этом году в 66-м по счету международном песенном конкурсе примут участие конкурсанты из 41 страны.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:43Тренер сборной Грузии по футболу: "мы хотим выиграть третий матч подряд"
22:13Саакашвили готов присутствовать на завтрашнем судебном процессе
21:51Главный врач тюремной больницы рассказала о состоянии Саакашвили
21:19Движение "Стыдно" в поддержку Саакашвили провело акцию у парламента - видео
21:08Грузию на "Евровидении 2022" представит неординарное трио Circus Mircus
20:31Акция в поддержку Саакашвили проходит в центре Тбилиси
20:00Грузинский оперный певец объявил о голодовке в поддержку Саакашвили
19:57Магическая Зендея, утонченная Аня Тейлор-Джой: лучшие образы CFDA Fashion Awards-2021
19:26Сборная Грузии по регби уступила Франции в тест-матче
18:28Оппозиция перекроет обе набережные в Тбилиси в понедельник
17:31Сборная Грузии по футболу продолжает подготовку к матчу против Узбекистана
17:01Сразу девять грузинских депутатов объявили голодовку в поддержку Саакашвили
16:29Осужденный Мамаладзе заразился коронавирусом и переведен в гражданскую клинику
16:01Психотерапевт широкого профиля, или Как найти себя в Грузии?
15:52Пункт обогрева и генератор: как выглядит пристанище для мигрантов - видео
15:33Грузинская оппозиция прибегла к крайним мерам - "Гирчи" обратилась к колдунье
15:02Скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри пропало с YouTube-канала Опры Уинфри
14:31Грузинка проиграла бой на турнире UFC и была доставлена в больницу
13:32Экспорт мандаринов из Грузии вырос в два раза
13:02COVID-статистика Грузии: количество смертей от коронавируса продолжает расти