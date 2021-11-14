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Магическая Зендея, утонченная Аня Тейлор-Джой: лучшие образы CFDA Fashion Awards-2021
Магическая Зендея, утонченная Аня Тейлор-Джой: лучшие образы CFDA Fashion Awards-2021
Одна из самых значимых премий в мире моды CFDA Fashion Awards прошла в Нью-Йорке. Смотрите в фотоленте Sputnik яркие образы звезд красной дорожки 14.11.2021, Sputnik Грузия
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Ежегодно Совет модных дизайнеров Америки проводит церемонию награждения (за исключением года пандемии), на которой отмечает персон преуспевших в мире моды и внедривших инновации в индустрию. В номинации "Американский дизайнер женской одежды" Совет модных дизайнеров Америки наградил основателя бренда Christopher John Rogers Кристофера Джона Роджерса, броские драпированные платья которого любят Рианна, Эшли Грэм и Мишель Обама. Ведущей церемонии в The Pool Room, в центре Манхэттена, стала Эмили Блант.
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фотоленты, мультимедиа, мода, шоу-бизнес, фото

Магическая Зендея, утонченная Аня Тейлор-Джой: лучшие образы CFDA Fashion Awards-2021

19:57 14.11.2021 (обновлено: 20:06 14.11.2021)
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Одна из самых значимых премий в мире моды CFDA Fashion Awards прошла в Нью-Йорке. Смотрите в фотоленте Sputnik яркие образы звезд красной дорожки
Ежегодно Совет модных дизайнеров Америки проводит церемонию награждения (за исключением года пандемии), на которой отмечает персон преуспевших в мире моды и внедривших инновации в индустрию.
В номинации "Американский дизайнер женской одежды" Совет модных дизайнеров Америки наградил основателя бренда Christopher John Rogers Кристофера Джона Роджерса, броские драпированные платья которого любят Рианна, Эшли Грэм и Мишель Обама.
Ведущей церемонии в The Pool Room, в центре Манхэттена, стала Эмили Блант.
© REUTERS / CAITLIN OCHS

Аня Тейлор-Джой получила премию "Лицо года". Звезда сериала "Ход королевы" появилась в фиолетовом блейзере и коктейльном платье Oscar de la Renta, в украшениях Tiffany & Co

Аня Тейлор-Джой получила премию &quot;Лицо года&quot;. Звезда сериала &quot;Ход королевы&quot; появилась в фиолетовом блейзере и коктейльном платье Oscar de la Renta, в украшениях Tiffany &amp; Co - Sputnik Грузия
1/10
© REUTERS / CAITLIN OCHS

Аня Тейлор-Джой получила премию "Лицо года". Звезда сериала "Ход королевы" появилась в фиолетовом блейзере и коктейльном платье Oscar de la Renta, в украшениях Tiffany & Co

© REUTERS / CAITLIN OCHS

Сиара в облегающем полупрозрачном платье миди

Сиара в облегающем полупрозрачном платье миди - Sputnik Грузия
2/10
© REUTERS / CAITLIN OCHS

Сиара в облегающем полупрозрачном платье миди

© REUTERS / CAITLIN OCHS

Звезда нашумевшего сериала "Игра в кальмара", корейская модель Чон Хо Ён все чаще попадает в списки самых красивых и стильных селебрити

Звезда нашумевшего сериала &quot;Игра в кальмара&quot;, корейская модель Чон Хо Ён все чаще попадает в списки самых красивых и стильных селебрити - Sputnik Грузия
3/10
© REUTERS / CAITLIN OCHS

Звезда нашумевшего сериала "Игра в кальмара", корейская модель Чон Хо Ён все чаще попадает в списки самых красивых и стильных селебрити

© REUTERS / CAITLIN OCHS

25летняя Зендея стала самой молодой в истории премии обладательницей награды CFDA Fashion Awards. Актриса появилась на вечере в ярком топе и юбке-карандаш с пышной баской на бедре от Веры Вонг

25летняя Зендея стала самой молодой в истории премии обладательницей награды CFDA Fashion Awards. Актриса появилась на вечере в ярком топе и юбке-карандаш с пышной баской на бедре от Веры Вонг - Sputnik Грузия
4/10
© REUTERS / CAITLIN OCHS

25летняя Зендея стала самой молодой в истории премии обладательницей награды CFDA Fashion Awards. Актриса появилась на вечере в ярком топе и юбке-карандаш с пышной баской на бедре от Веры Вонг

© REUTERS / CAITLIN OCHS

Ведущей церемонии в The Pool Room, в центре Манхэттена, стала Эмили Блант

Ведущей церемонии в The Pool Room, в центре Манхэттена, стала Эмили Блант - Sputnik Грузия
5/10
© REUTERS / CAITLIN OCHS

Ведущей церемонии в The Pool Room, в центре Манхэттена, стала Эмили Блант

© REUTERS / CAITLIN OCHS

Эмили Ратаковски в образе от Miu Miu продемонстрировала свой стальной пресс

Эмили Ратаковски в образе от Miu Miu продемонстрировала свой стальной пресс - Sputnik Грузия
6/10
© REUTERS / CAITLIN OCHS

Эмили Ратаковски в образе от Miu Miu продемонстрировала свой стальной пресс

© REUTERS / CAITLIN OCHS

Кара Делевинь вышла на дорожку в пиджаке под смокинг, мини-юбке. Дополняло образ многослойное золотое ожерелье

 Кара Делевинь вышла на дорожку в пиджаке под смокинг, мини-юбке. Дополняло образ многослойное золотое ожерелье - Sputnik Грузия
7/10
© REUTERS / CAITLIN OCHS

Кара Делевинь вышла на дорожку в пиджаке под смокинг, мини-юбке. Дополняло образ многослойное золотое ожерелье

© REUTERS / CAITLIN OCHS

Дрю Бэрримор выглядела стала красавицей бала в желтом платье от Christian Siriano с объемными рукавами и многоярусной юбкой с рюшами, украшенной драгоценностями Lorraine Schwartz

Дрю Бэрримор выглядела стала красавицей бала в желтом платье от Christian Siriano с объемными рукавами и многоярусной юбкой с рюшами, украшенной драгоценностями Lorraine Schwartz - Sputnik Грузия
8/10
© REUTERS / CAITLIN OCHS

Дрю Бэрримор выглядела стала красавицей бала в желтом платье от Christian Siriano с объемными рукавами и многоярусной юбкой с рюшами, украшенной драгоценностями Lorraine Schwartz

© REUTERS / CAITLIN OCHS

Ребекка Дайан в наряде от Khaite была просто сногсшибательна

Ребекка Дайан в наряде от Khaite была просто сногсшибательна - Sputnik Грузия
9/10
© REUTERS / CAITLIN OCHS

Ребекка Дайан в наряде от Khaite была просто сногсшибательна

© REUTERS / CAITLIN OCHS

Анна Винтур выбрала красное кружевное платье с коричневым пальто

Анна Винтур выбрала красное кружевное платье с коричневым пальто - Sputnik Грузия
10/10
© REUTERS / CAITLIN OCHS

Анна Винтур выбрала красное кружевное платье с коричневым пальто

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