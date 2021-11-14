https://sputnik-georgia.ru/20211114/magicheskaya-zendeya-utonchennaya-anya-teylor-dzhoy-luchshie-obrazy-cfda-fashion-awards-2021-262058199.html

Магическая Зендея, утонченная Аня Тейлор-Джой: лучшие образы CFDA Fashion Awards-2021

Магическая Зендея, утонченная Аня Тейлор-Джой: лучшие образы CFDA Fashion Awards-2021

Одна из самых значимых премий в мире моды CFDA Fashion Awards прошла в Нью-Йорке. Смотрите в фотоленте Sputnik яркие образы звезд красной дорожки 14.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-14T19:57+0400

2021-11-14T19:57+0400

2021-11-14T20:06+0400

фотоленты

мультимедиа

мода

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0e/262057373_0:394:2048:1546_1920x0_80_0_0_109058f0f84c504bf32f69348629de13.jpg

Ежегодно Совет модных дизайнеров Америки проводит церемонию награждения (за исключением года пандемии), на которой отмечает персон преуспевших в мире моды и внедривших инновации в индустрию. В номинации "Американский дизайнер женской одежды" Совет модных дизайнеров Америки наградил основателя бренда Christopher John Rogers Кристофера Джона Роджерса, броские драпированные платья которого любят Рианна, Эшли Грэм и Мишель Обама. Ведущей церемонии в The Pool Room, в центре Манхэттена, стала Эмили Блант.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фотоленты, мультимедиа, мода, шоу-бизнес, фото