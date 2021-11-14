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Магическая Зендея, утонченная Аня Тейлор-Джой: лучшие образы CFDA Fashion Awards-2021
Магическая Зендея, утонченная Аня Тейлор-Джой: лучшие образы CFDA Fashion Awards-2021
Одна из самых значимых премий в мире моды CFDA Fashion Awards прошла в Нью-Йорке. Смотрите в фотоленте Sputnik яркие образы звезд красной дорожки 14.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-14T19:57+0400
2021-11-14T19:57+0400
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Ежегодно Совет модных дизайнеров Америки проводит церемонию награждения (за исключением года пандемии), на которой отмечает персон преуспевших в мире моды и внедривших инновации в индустрию. В номинации "Американский дизайнер женской одежды" Совет модных дизайнеров Америки наградил основателя бренда Christopher John Rogers Кристофера Джона Роджерса, броские драпированные платья которого любят Рианна, Эшли Грэм и Мишель Обама. Ведущей церемонии в The Pool Room, в центре Манхэттена, стала Эмили Блант.
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фотоленты, мультимедиа, мода, шоу-бизнес, фото
Магическая Зендея, утонченная Аня Тейлор-Джой: лучшие образы CFDA Fashion Awards-2021 19:57 14.11.2021 (обновлено: 20:06 14.11.2021)
Одна из самых значимых премий в мире моды CFDA Fashion Awards прошла в Нью-Йорке. Смотрите в фотоленте Sputnik яркие образы звезд красной дорожки
Ежегодно Совет модных дизайнеров Америки проводит церемонию награждения (за исключением года пандемии), на которой отмечает персон преуспевших в мире моды и внедривших инновации в индустрию.
В номинации "Американский дизайнер женской одежды" Совет модных дизайнеров Америки наградил основателя бренда Christopher John Rogers Кристофера Джона Роджерса, броские драпированные платья которого любят Рианна, Эшли Грэм и Мишель Обама.
Ведущей церемонии в The Pool Room, в центре Манхэттена, стала Эмили Блант.
© REUTERS / CAITLIN OCHS
Аня Тейлор-Джой получила премию "Лицо года". Звезда сериала "Ход королевы" появилась в фиолетовом блейзере и коктейльном платье Oscar de la Renta, в украшениях Tiffany & Co
Аня Тейлор-Джой получила премию "Лицо года". Звезда сериала "Ход королевы" появилась в фиолетовом блейзере и коктейльном платье Oscar de la Renta, в украшениях Tiffany & Co
Сиара в облегающем полупрозрачном платье миди
© REUTERS / CAITLIN OCHS
Звезда нашумевшего сериала "Игра в кальмара", корейская модель Чон Хо Ён все чаще попадает в списки самых красивых и стильных селебрити
Звезда нашумевшего сериала "Игра в кальмара", корейская модель Чон Хо Ён все чаще попадает в списки самых красивых и стильных селебрити
© REUTERS / CAITLIN OCHS
25летняя Зендея стала самой молодой в истории премии обладательницей награды CFDA Fashion Awards. Актриса появилась на вечере в ярком топе и юбке-карандаш с пышной баской на бедре от Веры Вонг
25летняя Зендея стала самой молодой в истории премии обладательницей награды CFDA Fashion Awards. Актриса появилась на вечере в ярком топе и юбке-карандаш с пышной баской на бедре от Веры Вонг
Ведущей церемонии в The Pool Room, в центре Манхэттена, стала Эмили Блант
Эмили Ратаковски в образе от Miu Miu продемонстрировала свой стальной пресс
© REUTERS / CAITLIN OCHS
Кара Делевинь вышла на дорожку в пиджаке под смокинг, мини-юбке. Дополняло образ многослойное золотое ожерелье
Кара Делевинь вышла на дорожку в пиджаке под смокинг, мини-юбке. Дополняло образ многослойное золотое ожерелье
© REUTERS / CAITLIN OCHS
Дрю Бэрримор выглядела стала красавицей бала в желтом платье от Christian Siriano с объемными рукавами и многоярусной юбкой с рюшами, украшенной драгоценностями Lorraine Schwartz
Дрю Бэрримор выглядела стала красавицей бала в желтом платье от Christian Siriano с объемными рукавами и многоярусной юбкой с рюшами, украшенной драгоценностями Lorraine Schwartz
Ребекка Дайан в наряде от Khaite была просто сногсшибательна
Анна Винтур выбрала красное кружевное платье с коричневым пальто