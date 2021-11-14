https://sputnik-georgia.ru/20211114/opredelen-uchastnik-konkursa-detskoe-evrovidenie-2021ot-gruzii-262051841.html

Определен участник конкурса "Детское Евровидение-2021"от Грузии

Определен участник конкурса "Детское Евровидение-2021"от Грузии

Детский конкурс песни "Евровидение - 2021", в котором принимают участие 19 стран, состоится 19 декабря в Париже 14.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Победителем четвертого сезона детского вокального конкурса "Ранина" стал 10-летний Николоз Каджая, и, согласно правилам, он представит Грузию на престижном музыкальном конкурсе "Детское Евровидение - 2021" в Париже.Уже четвертый год подряд конкурсант от Грузии отбирается для участия в детском конкурсе песни "Евровидение" через проект Первого канала "Ранина". Профессиональное жюри выбирает лучших из лучших после нескольких конкурсных туров.Детский конкурс песни "Евровидение - 2021", в котором принимают участие 19 стран, состоится 19 декабря в Париже на сцене музыкального комплекса La Seine Musicale. Традиционно прямую трансляцию из Франции будет вести Первый канал.Что известно о юном победителе?За победу в финале шоу "Ранина" с Николозом боролись Барбара Махатадзе и Гега Шония. Они заняли второе и третье место соответственно.10-летний Николоз Каджая с ранних лет увлекается музыкой и вокалом. В 2020 году поступил во Вторую центральную музыкальную школу имени Евгения Микеладзе в Тбилиси на отделение фортепиано. Помимо музыки, Николоз увлечен скульптурой и живописью. До "Ранина" он принял участие в нескольких телешоу и концертах.Названы место и дата проведения конкурса "Детское Евровидение - 2021" >>Грузия участвует в детском Евровидении с 2007 года. Участники из Грузии трижды (в 2008, 2011 и 2016 годах) становились победителями "Детского Евровидения". В прошлом году на конкурсе Грузию представляла десятилетняя Сандра Гаделия. Она заняла шестое место.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, новости, грузия, детское евровидение, 1tv – первый канал. общественное телевидение грузии