https://sputnik-georgia.ru/20211114/pravitelstvo-gruzii-razrabatyvaet-plan-po-privlecheniyu-v-stranu-investorov-262046103.html

Правительство Грузии разрабатывает план по привлечению в страну инвесторов

Правительство Грузии разрабатывает план по привлечению в страну инвесторов

Помимо инвестиционных проектов в сфере управления, инвесторам предложат и индустриальные проекты 14.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. В Грузии появятся новые инвестиционные проекты в сфере логистики и индустрии, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.На данный момент в Грузии наблюдается сокращение объема инвестиций. Во втором квартале 2021 года, по предварительной оценке, он сократился на 2,6% по сравнению с тем же периодом 2020 года и составил 234,2 миллиона долларов. А объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м, по предварительной оценке, снизился на 52,9% по сравнению с уточненными данными за 2019 год и составил 616,9 миллиона долларов.Она отметила, что, помимо инвестиционных проектов в сфере управления, инвесторам предложат и индустриальные проекты."Это будут различные крупные проекты, начиная от машиностроения и заканчивая IT-технологиями", - добавила глава Минэкономики.Все проекты, предложенные инвесторам, будут осуществляться в рамках программы "Производи в Грузии".По его информации, параллельно правительство Грузии активно работает над улучшением инвестиционной среды в стране, чтобы привлечь новых инвесторов.Агентство "Производи в Грузии" объединяет все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны. Программа направлена на развитие микро- и малого бизнеса, утверждение современной культуры предпринимательства и создание новых рабочих мест.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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