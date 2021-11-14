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Правительство Грузии разрабатывает план по привлечению в страну инвесторов
Правительство Грузии разрабатывает план по привлечению в страну инвесторов
Помимо инвестиционных проектов в сфере управления, инвесторам предложат и индустриальные проекты 14.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-14T10:32+0400
2021-11-14T10:32+0400
2021-11-14T10:32+0400
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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. В Грузии появятся новые инвестиционные проекты в сфере логистики и индустрии, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.На данный момент в Грузии наблюдается сокращение объема инвестиций. Во втором квартале 2021 года, по предварительной оценке, он сократился на 2,6% по сравнению с тем же периодом 2020 года и составил 234,2 миллиона долларов. А объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м, по предварительной оценке, снизился на 52,9% по сравнению с уточненными данными за 2019 год и составил 616,9 миллиона долларов.Она отметила, что, помимо инвестиционных проектов в сфере управления, инвесторам предложат и индустриальные проекты."Это будут различные крупные проекты, начиная от машиностроения и заканчивая IT-технологиями", - добавила глава Минэкономики.Все проекты, предложенные инвесторам, будут осуществляться в рамках программы "Производи в Грузии".По его информации, параллельно правительство Грузии активно работает над улучшением инвестиционной среды в стране, чтобы привлечь новых инвесторов.Агентство "Производи в Грузии" объединяет все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны. Программа направлена на развитие микро- и малого бизнеса, утверждение современной культуры предпринимательства и создание новых рабочих мест.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, новости, грузия
Правительство Грузии разрабатывает план по привлечению в страну инвесторов
Помимо инвестиционных проектов в сфере управления, инвесторам предложат и индустриальные проекты
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. В Грузии появятся новые инвестиционные проекты в сфере логистики и индустрии, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.
На данный момент в Грузии наблюдается сокращение объема инвестиций. Во втором квартале 2021 года, по предварительной оценке, он сократился на 2,6% по сравнению с тем же периодом 2020 года и составил 234,2 миллиона долларов. А объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м, по предварительной оценке, снизился на 52,9% по сравнению с уточненными данными за 2019 год и составил 616,9 миллиона долларов.
"Мы подготовили весомый инвестиционный портфель, который представим инвесторам. В него вошли различные логистические проекты, такие как развитие портовой инфраструктуры, центров логистики, грузовых терминалов международных аэропортов и так далее", - сказала Турнава.
Она отметила, что, помимо инвестиционных проектов в сфере управления, инвесторам предложат и индустриальные проекты.
"Это будут различные крупные проекты, начиная от машиностроения и заканчивая IT-технологиями", - добавила глава Минэкономики.
Все проекты, предложенные инвесторам, будут осуществляться в рамках программы "Производи в Грузии".
"Всего разрабатывается 21 проект. На данный момент они находятся на разных этапах готовности", - сказал директор программы Михаил Хидурели.
По его информации, параллельно правительство Грузии активно работает над улучшением инвестиционной среды в стране, чтобы привлечь новых инвесторов.
Агентство "Производи в Грузии" объединяет все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны. Программа направлена на развитие микро- и малого бизнеса, утверждение современной культуры предпринимательства и создание новых рабочих мест.
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