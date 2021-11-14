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Пункт обогрева и генератор: как выглядит пристанище для мигрантов - видео
Пункт обогрева и генератор: как выглядит пристанище для мигрантов - видео
Уже неделю на белорусско-польской границе напряженно: мигранты обустраивают временные жилища и периодически пытаются прорваться через колючую проволоку на... 14.11.2021, Sputnik Грузия
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Стихийный лагерь мигрантов появился на границе Беларуси с Польшей в минувший понедельник, 8 ноября. Тысячи мигрантов не теряют решимости перебраться на польскую территорию и оттуда продолжить свой путь в Германию.К воскресенью количество собравшихся в лагере оценивается более чем в две тысячи человек, многие из них стремятся в ЕС семьями с маленькими детьми. С белорусской стороны им доставляют гуманитарную помощь: воду, еду, дрова, теплые вещи.
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видео, беженцы, мультимедиа, беларусь, польша, мигранты, видео

Пункт обогрева и генератор: как выглядит пристанище для мигрантов - видео

15:52 14.11.2021 (обновлено: 15:56 14.11.2021)
© video: Sputnik
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Уже неделю на белорусско-польской границе напряженно: мигранты обустраивают временные жилища и периодически пытаются прорваться через колючую проволоку на территорию Польши
Стихийный лагерь мигрантов появился на границе Беларуси с Польшей в минувший понедельник, 8 ноября. Тысячи мигрантов не теряют решимости перебраться на польскую территорию и оттуда продолжить свой путь в Германию.
К воскресенью количество собравшихся в лагере оценивается более чем в две тысячи человек, многие из них стремятся в ЕС семьями с маленькими детьми. С белорусской стороны им доставляют гуманитарную помощь: воду, еду, дрова, теплые вещи.
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