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Пункт обогрева и генератор: как выглядит пристанище для мигрантов - видео

Пункт обогрева и генератор: как выглядит пристанище для мигрантов - видео

Уже неделю на белорусско-польской границе напряженно: мигранты обустраивают временные жилища и периодически пытаются прорваться через колючую проволоку на... 14.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-14T15:52+0400

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Стихийный лагерь мигрантов появился на границе Беларуси с Польшей в минувший понедельник, 8 ноября. Тысячи мигрантов не теряют решимости перебраться на польскую территорию и оттуда продолжить свой путь в Германию.К воскресенью количество собравшихся в лагере оценивается более чем в две тысячи человек, многие из них стремятся в ЕС семьями с маленькими детьми. С белорусской стороны им доставляют гуманитарную помощь: воду, еду, дрова, теплые вещи.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, беженцы, мультимедиа, беларусь, польша, мигранты, видео