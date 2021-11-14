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Саакашвили не смог встать с кровати, заявил его личный врач
Саакашвили не смог встать с кровати, заявил его личный врач
Саакашвили принял два лекарства, среди которых одно для повышения уровня калия в организме 14.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-14T00:22+0400
2021-11-14T00:22+0400
2021-11-14T00:23+0400
новости
грузия
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. У экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, объявившего голодовку 44 дня назад, сильная слабость, и он не смог встать с кровати, заявил его личный врач Николоз Кипшидзе.Он отметил, что Саакашвили принял два лекарства – для повышения калия и еще одно.Кипшидзе отметил, что в случае ухудшения ситуации, ему позвонит врач клиники.В Специальной пенитенциарной службе заявили об отсутствии необходимости помещения Саакашвили в реанимацию.Саакашвили, объявивший голодовку 44 дня назад, в понедельник был переведен в глданскую тюремную больницу №18. Сам Саакашвили был против этого. Перевода Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику требовали также его адвокаты и личный врач.Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся в суде. Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили
Саакашвили не смог встать с кровати, заявил его личный врач
00:22 14.11.2021 (обновлено: 00:23 14.11.2021)
Саакашвили принял два лекарства, среди которых одно для повышения уровня калия в организме
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. У экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, объявившего голодовку 44 дня назад, сильная слабость, и он не смог встать с кровати, заявил его личный врач Николоз Кипшидзе.
"Сегодня первый день, когда он не смог встать с кровати, у него сильная слабость, он лежит. Мы сделали анализы. Я был у него в камере, так как он не смог спуститься. Он ослаб. Болей нет. Показатель калия очень низкий. Ему немного трудно говорить, но он смотрит телепередачи. Там остался главврач учреждения", - сказал Кипшидзе.
Он отметил, что Саакашвили принял два лекарства – для повышения калия и еще одно.
Кипшидзе отметил, что в случае ухудшения ситуации, ему позвонит врач клиники.
В Специальной пенитенциарной службе заявили об отсутствии необходимости помещения Саакашвили в реанимацию.
"Состояние здоровья Михаила Саакашвили стабильное, и он находится под постоянным наблюдением медперсонала. Несмотря на то, что Саакашвили не нуждается в реанимации, для превенции он находится в палате, которая находится рядом с реанимацией. Реанимационная палата снабжена всей современной необходимой техникой и медикаментами. Медицинскую помощь Саакашвили окажут без эвакуации заключенных", - говорится в сообщении.
Саакашвили, объявивший голодовку 44 дня назад, в понедельник был переведен в глданскую тюремную больницу №18. Сам Саакашвили был против этого. Перевода Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику требовали также его адвокаты и личный врач.
Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся в суде. Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.
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