https://sputnik-georgia.ru/20211114/saakashvili-ne-smog-vstat-s-krovati-zayavil-ego-lichnyy-vrach-262049387.html

Саакашвили не смог встать с кровати, заявил его личный врач

Саакашвили не смог встать с кровати, заявил его личный врач

Саакашвили принял два лекарства, среди которых одно для повышения уровня калия в организме 14.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-14T00:22+0400

2021-11-14T00:22+0400

2021-11-14T00:23+0400

новости

грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1d/259988989_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1f3afca6c0d6f3b577d59c5bacebde93.jpg

ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. У экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, объявившего голодовку 44 дня назад, сильная слабость, и он не смог встать с кровати, заявил его личный врач Николоз Кипшидзе.Он отметил, что Саакашвили принял два лекарства – для повышения калия и еще одно.Кипшидзе отметил, что в случае ухудшения ситуации, ему позвонит врач клиники.В Специальной пенитенциарной службе заявили об отсутствии необходимости помещения Саакашвили в реанимацию.Саакашвили, объявивший голодовку 44 дня назад, в понедельник был переведен в глданскую тюремную больницу №18. Сам Саакашвили был против этого. Перевода Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику требовали также его адвокаты и личный врач.Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся в суде. Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили