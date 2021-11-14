https://sputnik-georgia.ru/20211114/sbornaya-gruzii-po-futbolu-prodolzhaet-podgotovku-k-matchu-protiv-uzbekistana-262055522.html

Сборная Грузии по футболу продолжает подготовку к матчу против Узбекистана

Сборная Грузии по футболу продолжает подготовку к матчу против Узбекистана

Товарищеский матч против Узбекистана станет для сборной Грузии заключительным в нынешнем году 14.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-14T17:31+0400

2021-11-14T17:31+0400

2021-11-14T17:31+0400

спорт

новости

грузия

футбол

узбекистан

сборная грузии по футболу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0e/262055496_73:228:1138:827_1920x0_80_0_0_1c5b11f240b2c89d3c577070d4f46418.jpg

ТБИЛИСИ, 14 ноя – Sputnik. Национальная сборная Грузии по футболу продолжает подготовку к товарищескому матчу против Узбекистана, который состоится 15 ноября в Гори. К предстоящей игре подопечные Вилли Саньоля готовятся на базе "Зестафони" в Тбилиси.В распоряжении главного тренера сборной Грузии 23 футболиста. В матче против Узбекистана своим партнерам по команде не смогут помочь Лука Лочошвили, у которого небольшое повреждение, и капитан сборной Джаба Канкава, покинувший расположение команды по семейным причинам."К предстоящей игре мы подходим с полной концентрацией. Постараемся ее провести так же, как и официальную встречу. Когда выступаешь за национальную сборную – товарищеских игр не существует. Мы сделаем все возможное, чтобы завершить год на мажорной ноте", - сказал нападающий сборной Грузии Давид Волков пресс-службе ФФГ.В аналогичном ключе высказался и защитник национальной команды Давид Хочолава.Товарищеский матч против Узбекистана станет для сборной Грузии заключительным в нынешнем году. Встреча начнется в 18:00 по тбилисскому времени.11 ноября сборная Грузии завершила свое выступление в отборочном цикле ЧМ-2022, обыграв в Батуми Швецию со счетом 2:0. В восьми матчах квалификации команда Саньоля набрала семь очков и заняла четвертое место в группе "В".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

узбекистан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, новости, грузия, футбол, узбекистан, сборная грузии по футболу