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Сборная Грузии по футболу продолжает подготовку к матчу против Узбекистана
Сборная Грузии по футболу продолжает подготовку к матчу против Узбекистана
Товарищеский матч против Узбекистана станет для сборной Грузии заключительным в нынешнем году 14.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-14T17:31+0400
2021-11-14T17:31+0400
2021-11-14T17:31+0400
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ТБИЛИСИ, 14 ноя – Sputnik. Национальная сборная Грузии по футболу продолжает подготовку к товарищескому матчу против Узбекистана, который состоится 15 ноября в Гори. К предстоящей игре подопечные Вилли Саньоля готовятся на базе "Зестафони" в Тбилиси.В распоряжении главного тренера сборной Грузии 23 футболиста. В матче против Узбекистана своим партнерам по команде не смогут помочь Лука Лочошвили, у которого небольшое повреждение, и капитан сборной Джаба Канкава, покинувший расположение команды по семейным причинам."К предстоящей игре мы подходим с полной концентрацией. Постараемся ее провести так же, как и официальную встречу. Когда выступаешь за национальную сборную – товарищеских игр не существует. Мы сделаем все возможное, чтобы завершить год на мажорной ноте", - сказал нападающий сборной Грузии Давид Волков пресс-службе ФФГ.В аналогичном ключе высказался и защитник национальной команды Давид Хочолава.Товарищеский матч против Узбекистана станет для сборной Грузии заключительным в нынешнем году. Встреча начнется в 18:00 по тбилисскому времени.11 ноября сборная Грузии завершила свое выступление в отборочном цикле ЧМ-2022, обыграв в Батуми Швецию со счетом 2:0. В восьми матчах квалификации команда Саньоля набрала семь очков и заняла четвертое место в группе "В".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, футбол, узбекистан, сборная грузии по футболу
Сборная Грузии по футболу продолжает подготовку к матчу против Узбекистана
Товарищеский матч против Узбекистана станет для сборной Грузии заключительным в нынешнем году
ТБИЛИСИ, 14 ноя – Sputnik. Национальная сборная Грузии по футболу продолжает подготовку к товарищескому матчу против Узбекистана, который состоится 15 ноября в Гори. К предстоящей игре подопечные Вилли Саньоля готовятся на базе "Зестафони" в Тбилиси.
В распоряжении главного тренера сборной Грузии 23 футболиста. В матче против Узбекистана своим партнерам по команде не смогут помочь Лука Лочошвили, у которого небольшое повреждение, и капитан сборной Джаба Канкава, покинувший расположение команды по семейным причинам.
"К предстоящей игре мы подходим с полной концентрацией. Постараемся ее провести так же, как и официальную встречу. Когда выступаешь за национальную сборную – товарищеских игр не существует. Мы сделаем все возможное, чтобы завершить год на мажорной ноте", - сказал нападающий сборной Грузии Давид Волков пресс-службе
ФФГ.
В аналогичном ключе высказался и защитник национальной команды Давид Хочолава.
"Два последних отборочных матча для нас сложились очень хорошо. Особенно это относится к игре против Швеции, когда мы играли в потрясающей атмосфере при поддержке болельщиков. Их присутствие на трибунах добавило нам сил и помогло победить. В сборной сейчас отличное настроение, и мы полны решимости выиграть и заключительный матч в году" - , заявил футболист.
Товарищеский матч против Узбекистана станет для сборной Грузии заключительным в нынешнем году. Встреча начнется в 18:00 по тбилисскому времени.
11 ноября сборная Грузии завершила свое выступление в отборочном цикле ЧМ-2022, обыграв в Батуми Швецию со счетом 2:0. В восьми матчах квалификации команда Саньоля набрала семь очков и заняла четвертое место в группе "В".
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