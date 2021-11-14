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Сборная Грузии по регби уступила Франции в тест-матче
Сборная Грузии по регби уступила Франции в тест-матче
Сборная Грузии 20 ноября проведет еще один тест-матч - встреча против Фиджи пройдет в Мадриде 14.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-14T19:26+0400
2021-11-14T19:26+0400
2021-11-14T19:43+0400
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ТБИЛИСИ, 14 ноя – Sputnik. Сборная Грузии по регби уступила Франции 15:41 в тест-матче, состоявшемся в Бордо.Судьбу встречи хозяева решили еще в первом тайме, выиграв его со счетом 24:3. "Трехцветные" организовали четыре удачные попытки и две реализации. Грузинские регбисты ответили одним точным штрафным в исполнении Давида Ниниашвили.Сразу после перерыва подопечные Левана Маисашвили сумели сократить отставание. Васил Лобжанидзе занес мяч в зачетную зону соперника, а Тедо Абжандадзе выполнил реализацию. Однако буквально через пять минут Франция вновь увеличила отрыв благодаря удачной попытке и реализации.За 10 минут до финального свистка Акаки Табуцадзе осуществил еще одну попытку за "лелос", но последнее слово все же осталось за хозяевами, которые под занавес встречи организовали два заноса в зачетную зону Грузии.Итоговые 15:41, и сборная Грузии во второй раз в своей истории проигрывает Франции. Первый раз команды пересеклись на Кубке мира в 2007 году, и тогда "трехцветные" одержали убедительную победу 64:7.20 ноября сборная Грузии проведет еще один тест-матч против Фиджи. Встреча состоится в Мадриде.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, франция, товарищеский матч, сборная грузии по регби, регби
Сборная Грузии по регби уступила Франции в тест-матче
19:26 14.11.2021 (обновлено: 19:43 14.11.2021)
Сборная Грузии 20 ноября проведет еще один тест-матч - встреча против Фиджи пройдет в Мадриде
ТБИЛИСИ, 14 ноя – Sputnik. Сборная Грузии по регби уступила Франции 15:41 в тест-матче, состоявшемся в Бордо.
Судьбу встречи хозяева решили еще в первом тайме, выиграв его со счетом 24:3. "Трехцветные" организовали четыре удачные попытки и две реализации. Грузинские регбисты ответили одним точным штрафным в исполнении Давида Ниниашвили.
Сразу после перерыва подопечные Левана Маисашвили сумели сократить отставание. Васил Лобжанидзе занес мяч в зачетную зону соперника, а Тедо Абжандадзе выполнил реализацию. Однако буквально через пять минут Франция вновь увеличила отрыв благодаря удачной попытке и реализации.
За 10 минут до финального свистка Акаки Табуцадзе осуществил еще одну попытку за "лелос", но последнее слово все же осталось за хозяевами, которые под занавес встречи организовали два заноса в зачетную зону Грузии.
Итоговые 15:41, и сборная Грузии во второй раз в своей истории проигрывает Франции. Первый раз команды пересеклись на Кубке мира в 2007 году, и тогда "трехцветные" одержали убедительную победу 64:7.
20 ноября сборная Грузии проведет еще один тест-матч против Фиджи. Встреча состоится в Мадриде.
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