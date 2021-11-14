https://sputnik-georgia.ru/20211114/sbornaya-gruzii-po-regbi-ustupila-frantsii-v-test-matche-262058801.html

Сборная Грузии по регби уступила Франции в тест-матче

Сборная Грузии по регби уступила Франции в тест-матче

Сборная Грузии 20 ноября проведет еще один тест-матч - встреча против Фиджи пройдет в Мадриде 14.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 ноя – Sputnik. Сборная Грузии по регби уступила Франции 15:41 в тест-матче, состоявшемся в Бордо.Судьбу встречи хозяева решили еще в первом тайме, выиграв его со счетом 24:3. "Трехцветные" организовали четыре удачные попытки и две реализации. Грузинские регбисты ответили одним точным штрафным в исполнении Давида Ниниашвили.Сразу после перерыва подопечные Левана Маисашвили сумели сократить отставание. Васил Лобжанидзе занес мяч в зачетную зону соперника, а Тедо Абжандадзе выполнил реализацию. Однако буквально через пять минут Франция вновь увеличила отрыв благодаря удачной попытке и реализации.За 10 минут до финального свистка Акаки Табуцадзе осуществил еще одну попытку за "лелос", но последнее слово все же осталось за хозяевами, которые под занавес встречи организовали два заноса в зачетную зону Грузии.Итоговые 15:41, и сборная Грузии во второй раз в своей истории проигрывает Франции. Первый раз команды пересеклись на Кубке мира в 2007 году, и тогда "трехцветные" одержали убедительную победу 64:7.20 ноября сборная Грузии проведет еще один тест-матч против Фиджи. Встреча состоится в Мадриде.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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