https://sputnik-georgia.ru/20211114/srazu-devyat-gruzinskikh-deputatov-obyavili-o-golodovku-v-podderzhku-saakashvili-262055714.html

Сразу девять грузинских депутатов объявили голодовку в поддержку Саакашвили

Сразу девять грузинских депутатов объявили голодовку в поддержку Саакашвили

Объявление голодовки последовало вслед за заявлением личного врача Саакашвили о резком ухудшении состояния экс-президента 14.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-14T17:01+0400

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политика

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грузия

михаил саакашвили

единое нацдвижение

голодовка

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Девять депутатов парламента Грузии от оппозиции объявили голодовку, требуя перевести экс-президента страны Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, заявил на брифинге один из лидеров "Единого национального движения" Давид Киркитадзе.Накануне вечером в СМИ появилась информация об ухудшении состояния голодающего 44-й день третьего президента Грузии. По словам личного врача Саакашвили Николоза Кипшидзе, экс-президент сильно ослаб и весь день не вставал с кровати. Специальная пенитенциарная служба позже опровергла эту информацию.По словам Киркитадзе, голодовка будет продолжаться до тех пор, пока третьего президента Грузии Михаила Саакашвили не переведут в гражданскую клинику.О голодовке объявили: Давид Киркитадзе, Акакий Минашвили, Темур Джанашия, Бачуки Кардава, Ника Мачутадзе, Георгий Годабрелидзе, Сулхан Сибашвили, Леван Бежашвили, Абдулла Исмаилов.Кроме того, уже 12-й день с тем же требованием голодает еще один депутат парламента, лидер партии "Дроа" ( "Время пришло") Элене Хоштария. Состояние Хоштария ухудшалось несколько раз, к ней вызывали врачей скорой.Саакашвили, объявивший голодовку 45 дней назад, в понедельник был переведен в глданскую тюремную больницу №18. Сам Саакашвили был против этого. Перевода Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику требовали также его адвокаты и личный врач.Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся в суде. Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, единое нацдвижение, голодовка, возвращение и арест саакашвили