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Сразу девять грузинских депутатов объявили голодовку в поддержку Саакашвили
Сразу девять грузинских депутатов объявили голодовку в поддержку Саакашвили
Объявление голодовки последовало вслед за заявлением личного врача Саакашвили о резком ухудшении состояния экс-президента 14.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-14T17:01+0400
2021-11-14T17:36+0400
политика
новости
грузия
михаил саакашвили
единое нацдвижение
голодовка
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Девять депутатов парламента Грузии от оппозиции объявили голодовку, требуя перевести экс-президента страны Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, заявил на брифинге один из лидеров "Единого национального движения" Давид Киркитадзе.Накануне вечером в СМИ появилась информация об ухудшении состояния голодающего 44-й день третьего президента Грузии. По словам личного врача Саакашвили Николоза Кипшидзе, экс-президент сильно ослаб и весь день не вставал с кровати. Специальная пенитенциарная служба позже опровергла эту информацию.По словам Киркитадзе, голодовка будет продолжаться до тех пор, пока третьего президента Грузии Михаила Саакашвили не переведут в гражданскую клинику.О голодовке объявили: Давид Киркитадзе, Акакий Минашвили, Темур Джанашия, Бачуки Кардава, Ника Мачутадзе, Георгий Годабрелидзе, Сулхан Сибашвили, Леван Бежашвили, Абдулла Исмаилов.Кроме того, уже 12-й день с тем же требованием голодает еще один депутат парламента, лидер партии "Дроа" ( "Время пришло") Элене Хоштария. Состояние Хоштария ухудшалось несколько раз, к ней вызывали врачей скорой.Саакашвили, объявивший голодовку 45 дней назад, в понедельник был переведен в глданскую тюремную больницу №18. Сам Саакашвили был против этого. Перевода Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику требовали также его адвокаты и личный врач.Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся в суде. Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, единое нацдвижение, голодовка, возвращение и арест саакашвили

Сразу девять грузинских депутатов объявили голодовку в поддержку Саакашвили

17:01 14.11.2021 (обновлено: 17:36 14.11.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliАкция протеста сторонников оппозиции и ЕНД в поддержку Саакашвили у здания минздрава
Акция протеста сторонников оппозиции и ЕНД в поддержку Саакашвили у здания минздрава - Sputnik Грузия, 1920, 14.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Объявление голодовки последовало вслед за заявлением личного врача Саакашвили о резком ухудшении состояния экс-президента
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Девять депутатов парламента Грузии от оппозиции объявили голодовку, требуя перевести экс-президента страны Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, заявил на брифинге один из лидеров "Единого национального движения" Давид Киркитадзе.
Накануне вечером в СМИ появилась информация об ухудшении состояния голодающего 44-й день третьего президента Грузии. По словам личного врача Саакашвили Николоза Кипшидзе, экс-президент сильно ослаб и весь день не вставал с кровати. Специальная пенитенциарная служба позже опровергла эту информацию.
По словам Киркитадзе, голодовка будет продолжаться до тех пор, пока третьего президента Грузии Михаила Саакашвили не переведут в гражданскую клинику.

"Мы, члены парламента Грузии, на данном этапе девять депутатов, приняли решение о голодовке с одним-единственным требованием - чтобы Михаил Саакашвили был переведен в многофункциональную гражданскую клинику, чтобы его жизнь и здоровье были защищены", - сказал Киркитадзе.

О голодовке объявили: Давид Киркитадзе, Акакий Минашвили, Темур Джанашия, Бачуки Кардава, Ника Мачутадзе, Георгий Годабрелидзе, Сулхан Сибашвили, Леван Бежашвили, Абдулла Исмаилов.
Кроме того, уже 12-й день с тем же требованием голодает еще один депутат парламента, лидер партии "Дроа" ( "Время пришло") Элене Хоштария. Состояние Хоштария ухудшалось несколько раз, к ней вызывали врачей скорой.
Саакашвили, объявивший голодовку 45 дней назад, в понедельник был переведен в глданскую тюремную больницу №18. Сам Саакашвили был против этого. Перевода Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику требовали также его адвокаты и личный врач.
Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся в суде. Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.
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