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В Грузии стали совершать меньше преступлений
В Грузии стали совершать меньше преступлений
Самым распространенным преступлением в Грузии остается воровство - за девять месяцев было зарегистрировано около 12,5 тысячи подобных случаев 14.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-14T09:01+0400
2021-11-14T09:01+0400
2021-11-14T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Число преступлений в Грузии в период с 1 января по 30 сентября сократилось на 0,56% по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.По данным ведомства, за девять месяцев 2021 года в Грузии было зафиксировано около 43,8 тысячи преступлений, из которых раскрыть удалось лишь 45,6%.При этом только в сентябре было совершено 4,6 тысячи преступлений, что на 25,7% ниже аналогичного показателя прошлого года.Согласно материалам министерства внутренних дел, в среднем за месяц в Грузии фиксируется около 4,5-5 тысяч преступлений.Топ-5 преступленийСамым распространенным преступлением в Грузии остается воровство – в период с января по сентябрь включительно было зарегистрировано около 12,5 тысячи подобных случаев, из которых раскрыто 32,6%.На втором месте – семейное насилие. За девять месяцев сотрудники следственных органов зафиксировали около 3,9 тысячи подобных преступлений. Раскрыть удалось 71,1%.А вот на третьем оказались преступления, связанные с наркотиками, – 2,9 тысячи преступлений с 1 января по 30 сентября, из которых раскрыто 85,5%.Пятерка наиболее часто совершаемых преступлений выглядит следующим образом:Кроме того, по данным МВД Грузии, за период с 1 января по 30 сентября в стране было зарегистрировано 56 убийств, из которых 28 с особой жестокостью, 230 случаев нанесения вреда здоровью, 133 случаев изнасилования, четыре случая взятия в заложники, девять случаев торговли людьми, 23 случая взяточничества и девять случаев терроризма.Скольких наказали?В период с 1 января по 30 сентября за совершение различных преступлений к уголовной ответственности было привлечено 13 955 человек, из которых 934 отбывали условный срок. При этом 4 099 задержанных привлекли к уголовной ответственности в Тбилиси.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия
В Грузии стали совершать меньше преступлений
Самым распространенным преступлением в Грузии остается воровство - за девять месяцев было зарегистрировано около 12,5 тысячи подобных случаев
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik.
Число преступлений в Грузии в период с 1 января по 30 сентября сократилось на 0,56% по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в материалах на сайте
МВД Грузии.
По данным ведомства, за девять месяцев 2021 года в Грузии было зафиксировано около 43,8 тысячи преступлений, из которых раскрыть удалось лишь 45,6%.
При этом только в сентябре было совершено 4,6 тысячи преступлений, что на 25,7% ниже аналогичного показателя прошлого года.
Согласно материалам министерства внутренних дел, в среднем за месяц в Грузии фиксируется около 4,5-5 тысяч преступлений.
Топ-5 преступлений
Самым распространенным преступлением в Грузии остается воровство – в период с января по сентябрь включительно было зарегистрировано около 12,5 тысячи подобных случаев, из которых раскрыто 32,6%.
На втором месте – семейное насилие. За девять месяцев сотрудники следственных органов зафиксировали около 3,9 тысячи подобных преступлений. Раскрыть удалось 71,1%.
А вот на третьем оказались преступления, связанные с наркотиками, – 2,9 тысячи преступлений с 1 января по 30 сентября, из которых раскрыто 85,5%.
Пятерка наиболее часто совершаемых преступлений выглядит следующим образом:
Наркопреступления – 2 933
Транспортные преступления – 2 395
Кроме того, по данным МВД Грузии, за период с 1 января по 30 сентября в стране было зарегистрировано 56 убийств, из которых 28 с особой жестокостью, 230 случаев нанесения вреда здоровью, 133 случаев изнасилования, четыре случая взятия в заложники, девять случаев торговли людьми, 23 случая взяточничества и девять случаев терроризма.
Скольких наказали?
В период с 1 января по 30 сентября за совершение различных преступлений к уголовной ответственности было привлечено 13 955 человек, из которых 934 отбывали условный срок. При этом 4 099 задержанных привлекли к уголовной ответственности в Тбилиси.
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