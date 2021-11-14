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https://sputnik-georgia.ru/20211114/zemletryasenie-zafiksirovano-na-vostoke-gruzii-262051501.html
Землетрясение зафиксировано на востоке Грузии
Землетрясение зафиксировано на востоке Грузии
Магнитуда землетрясения составляла 3,2, эпицентр находился в 24-х километрах от города Дманиси 14.11.2021, Sputnik Грузия
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происшествия
новости
грузия
центр сейсмического мониторинга
землетрясения в грузии
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ТБИЛИСИ, 14 ноя - Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Восточной Грузии в 10:23 по тбилисскому времени в 58 километрах от Тбилиси, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Эпицентр землетрясения находился у села Самеба в 24 километрах юга-западнее от города Дманиси на глубине 8 км.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, центр сейсмического мониторинга, землетрясения в грузии

Землетрясение зафиксировано на востоке Грузии

11:38 14.11.2021 (обновлено: 12:04 14.11.2021)
© AP Photo / Marco UgarteСейсмограф и сейсмологи
Сейсмограф и сейсмологи - Sputnik Грузия, 1920, 14.11.2021
© AP Photo / Marco Ugarte
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Магнитуда землетрясения составляла 3,2, эпицентр находился в 24-х километрах от города Дманиси
ТБИЛИСИ, 14 ноя - Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Восточной Грузии в 10:23 по тбилисскому времени в 58 километрах от Тбилиси, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.
Эпицентр землетрясения находился у села Самеба в 24 километрах юга-западнее от города Дманиси на глубине 8 км.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
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