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Землетрясение зафиксировано на востоке Грузии
Землетрясение зафиксировано на востоке Грузии
Магнитуда землетрясения составляла 3,2, эпицентр находился в 24-х километрах от города Дманиси 14.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-14T11:38+0400
2021-11-14T11:38+0400
2021-11-14T12:04+0400
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землетрясения в грузии
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ТБИЛИСИ, 14 ноя - Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Восточной Грузии в 10:23 по тбилисскому времени в 58 километрах от Тбилиси, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Эпицентр землетрясения находился у села Самеба в 24 километрах юга-западнее от города Дманиси на глубине 8 км.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, центр сейсмического мониторинга, землетрясения в грузии
Землетрясение зафиксировано на востоке Грузии
11:38 14.11.2021 (обновлено: 12:04 14.11.2021)
Магнитуда землетрясения составляла 3,2, эпицентр находился в 24-х километрах от города Дманиси
ТБИЛИСИ, 14 ноя - Sputnik.
Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Восточной Грузии в 10:23 по тбилисскому времени в 58 километрах от Тбилиси, сообщается на сайте
Национального центра сейсмического мониторинга.
Эпицентр землетрясения находился у села Самеба в 24 километрах юга-западнее от города Дманиси на глубине 8 км.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
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