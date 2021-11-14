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Жильцы многоквартирного дома в Тбилиси чудом избежали взрыва газа
Жильцы многоквартирного дома в Тбилиси чудом избежали взрыва газа
Газораспределительная компания еще раз призывает отказаться население от обогревателей с открытыми камерами сгорания 14.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-14T23:26+0400
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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. В жилом доме на улице Саканделидзе в Тбилиси едва удалось избежать взрыва после утечки бытового газа, говорится в заявлении газораспределительной компании "Тбилиси Энерджи" (Tbilisi Energy).По данным компании , несмотря на многочисленные предупреждения, некоторые абоненты не соблюдают даже простых правил безопасности.Компания еще раз призывает отказаться население от обогревателей с открытыми камерами сгорания.По данным газораспределительной компании, специалисты "Тбилиси Энерджи" периодически осматривают жилые дома, проводят демонтаж опасных приборов и отключают их от газораспределительной сети. Несмотря на это, некоторые из жильцов произвольно подключают опасные газовые приборы.Газораспределительная компания призывает жителей города к бдительности и в случае необходимости просит звонить на горячую линию - 2 404 004.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Жильцы многоквартирного дома в Тбилиси чудом избежали взрыва газа

23:26 14.11.2021 (обновлено: 23:37 14.11.2021)
© Sputnik / Levan AvlabreliСтроительный рынок Элиава
Строительный рынок Элиава - Sputnik Грузия, 1920, 14.11.2021
© Sputnik / Levan Avlabreli
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Газораспределительная компания еще раз призывает отказаться население от обогревателей с открытыми камерами сгорания
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. В жилом доме на улице Саканделидзе в Тбилиси едва удалось избежать взрыва после утечки бытового газа, говорится в заявлении газораспределительной компании "Тбилиси Энерджи" (Tbilisi Energy).
По данным компании , несмотря на многочисленные предупреждения, некоторые абоненты не соблюдают даже простых правил безопасности.
"В результате своевременной реакции здание, расположенное на улице Саканделидзе, 8, уцелело от взрыва и от возможных крупных жертв. Еще трое молодых людей вчера выжили после отравления угарным газом", - говорится в заявлении.
Компания еще раз призывает отказаться население от обогревателей с открытыми камерами сгорания.
По данным газораспределительной компании, специалисты "Тбилиси Энерджи" периодически осматривают жилые дома, проводят демонтаж опасных приборов и отключают их от газораспределительной сети. Несмотря на это, некоторые из жильцов произвольно подключают опасные газовые приборы.
Тбилиси Энерджи - муниципальная служба газа - Sputnik Грузия, 1920, 23.04.2021
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23 апреля, 19:15
Газораспределительная компания призывает жителей города к бдительности и в случае необходимости просит звонить на горячую линию - 2 404 004.
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