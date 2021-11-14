https://sputnik-georgia.ru/20211114/zhiltsy-mnogokvartirnogo-doma-v-tbilisi-chudom-izbezhali-vzryva-gaza-262062202.html

Жильцы многоквартирного дома в Тбилиси чудом избежали взрыва газа

Жильцы многоквартирного дома в Тбилиси чудом избежали взрыва газа

Газораспределительная компания еще раз призывает отказаться население от обогревателей с открытыми камерами сгорания 14.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-14T23:26+0400

2021-11-14T23:26+0400

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. В жилом доме на улице Саканделидзе в Тбилиси едва удалось избежать взрыва после утечки бытового газа, говорится в заявлении газораспределительной компании "Тбилиси Энерджи" (Tbilisi Energy).По данным компании , несмотря на многочисленные предупреждения, некоторые абоненты не соблюдают даже простых правил безопасности.Компания еще раз призывает отказаться население от обогревателей с открытыми камерами сгорания.По данным газораспределительной компании, специалисты "Тбилиси Энерджи" периодически осматривают жилые дома, проводят демонтаж опасных приборов и отключают их от газораспределительной сети. Несмотря на это, некоторые из жильцов произвольно подключают опасные газовые приборы.Газораспределительная компания призывает жителей города к бдительности и в случае необходимости просит звонить на горячую линию - 2 404 004.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210423/V-Tbilisi-predotvraschen-vzryv-gaza-v-odnom-iz-zhilykh-domov-251550768.html

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