https://sputnik-georgia.ru/20211115/ansambl-sukhishvili-dast-kontserty-v-tbilisi-262086582.html

Ансамбль "Сухишвили" даст концерты в Тбилиси

Ансамбль "Сухишвили" даст концерты в Тбилиси

Культовый ансамбль представит новейшие постановки современной хореографии 15.11.2021, Sputnik Грузия

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нино сухишвили

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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Национальный балет Грузии "Сухишвили" проведет концерты 15 и 16 ноября в Новом театре имени Васо Абашидзе в Тбилиси.Культовый ансамбль подготовил для зрителей новый проект, который объединяет три хореографические постановки: "Артефакты", "Трансформация" и "Карабша". Последний танец - это новейшая программа ансамбля, где также традиционно использованы старинные танцевальные мотивы.Что касается остальных программ, то "Трансформация" собрала как положительные, так и отрицательные отклики. Этот проект сочетает в себе элементы фольклора с клубным стилем, в этом и заключена его неповторимость. Изменились и костюмы танцоров: девушек одели в длинные облегающие черные платья, разноцветные платки и кеды, парней - в костюмы с галстуками. Неизменными остались лишь грузинские характер и национальные мотивы. Над проектом "Артефакты" танцоры работали три месяца.Основатели "Сухишвили" – профессиональные танцоры, супруги Илико Сухишвили и Нино Рамишвили – начали возрождать грузинский танцевальный фольклор сразу после Второй мировой войны. Грузинский национальный балет им. Сухишвили и Рамишвили был основан в 1945 году. Это был первый профессиональный ансамбль в Грузии, на примере которого создавались все последующие.Сегодня всемирно известным ансамблем руководит уже третье поколение династии Сухишвили-Рамишвили. С 2007 года художественным руководителем ансамбля является Илико Сухишвили-младший, а директором - Нино Сухишвили.Ансамбль осуществил инновационную в грузинском танце реформу, приближенную к так называемым принципам "модерн-балета". Но, несмотря на это, по сути, это грузинская национальная хореография - поставленные ансамблем танцы основаны на грузинском фольклоре.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, новости, грузия, тбилиси, ансамбль "сухишвили", илико сухишвили, нино сухишвили