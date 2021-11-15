Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211115/bosniya-i-gertsegovina--ukraina-prognoz-na-otborochnyy-match-chm-2022-po-futbolu-262088992.html
Босния и Герцеговина – Украина: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу
Босния и Герцеговина – Украина: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Боснии и Герцеговины и Украины 15.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-15T20:06+0400
2021-11-15T20:06+0400
спорт
украина
футбол
прогнозы результатов футбольных матчей
босния и герцеговина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/1e/252166300_1381:363:3187:1379_1920x0_80_0_0_e70d81bb33b2bb5c67177957b7dd8c46.jpg
В отборочной группе "D" сборная Франции у себя дома разгромила Казахстан 8:0 и обеспечила себе прямой выход на чемпионат мира в Катаре. За второе место, дающее право участия в стыковых матчах, борются Финляндия и Украина.Перед заключительным туром финны опережают украинцев на два очка (11 и 9 баллов соответственно), но в последнем матче им предстоит сыграть с Францией. Пусть "трехцветные" уже выполнили свою задачу в квалификации, но все же они действующие чемпионы мира. Так что непростую ситуацию "филинов" сборная Украины должна использовать по максимуму.Тут стоит отметить, что и сами украинцы проводят далекую от идеала отборочную кампанию. Да, "желто-синие" не проиграли ни одного матча в группе "D", но из семи проведенных матчей шесть раз (!) сыграли вничью. Единственную победу подопечные Петракова одержали как раз над Финляндией (2:1). Причем сделали это на выезде.Что касается боснийцев, то "драконы" боролись за второе место вплоть до прошлого тура, но у себя дома команда Ивайло Петева уступила 1:3 Финляндии. Хозяевам не помогло даже численное преимущество – с 37 минуты финны играли в меньшинстве. Получается, что единственная мотивация у Боснии и Герцеговины в предстоящей игре – это достойно завершить отборочный цикл перед своими болельщиками. Естественно, что в данном случае многое, если не все, будет зависеть от главного тренера – сможет ли он должным образом настроить своих подопечных.Вполне логично, что при сложившейся ситуации именно Украина является фаворитом матча. На ее победу букмекеры предлагают коэффициент 1,77 (против 4,9 у хозяев).И вот здесь стоит обратить внимание на регламент отборочного цикла. Если Финляндия сыграет с Францией результативную ничью, то Украине победы со счетом 1:0 не хватит. Все дело в разнице забитых и пропущенных мячей. У финнов она сейчас 10:8, а у Украины 9:8. При равенстве очков, в первую очередь, считается именно разница мячей. Поэтому, чтобы чувствовать себе уверенно, украинцам надо забивать минимум два гола. На этой ставке я и остановлю свой выбор.Ставка: Украина забьет минимум два мяча за 1,92.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
украина
босния и герцеговина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Нодар Майсурадзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22949/06/229490639_0:11:292:304_100x100_80_0_0_62d00a3cae474c3abeac55cb86ed8f82.jpg
Нодар Майсурадзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22949/06/229490639_0:11:292:304_100x100_80_0_0_62d00a3cae474c3abeac55cb86ed8f82.jpg
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/1e/252166300_1432:369:3387:1836_1920x0_80_0_0_a5fed2287efeb2024e36621d147baa92.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спорт, украина, футбол, прогнозы результатов футбольных матчей, босния и герцеговина

Босния и Герцеговина – Украина: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу

20:06 15.11.2021
© REUTERS / ROBERT PERRYФутбол. ЕВРО 2020. Украина и Швеция. Артем Довбик празднует забитый гол
Футбол. ЕВРО 2020. Украина и Швеция. Артем Довбик празднует забитый гол - Sputnik Грузия, 1920, 15.11.2021
© REUTERS / ROBERT PERRY
Подписаться на
Нодар Майсурадзе - Sputnik Грузия
Нодар Майсурадзе
спортивный журналист
Все материалы
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Боснии и Герцеговины и Украины
В отборочной группе "D" сборная Франции у себя дома разгромила Казахстан 8:0 и обеспечила себе прямой выход на чемпионат мира в Катаре. За второе место, дающее право участия в стыковых матчах, борются Финляндия и Украина.
Перед заключительным туром финны опережают украинцев на два очка (11 и 9 баллов соответственно), но в последнем матче им предстоит сыграть с Францией. Пусть "трехцветные" уже выполнили свою задачу в квалификации, но все же они действующие чемпионы мира. Так что непростую ситуацию "филинов" сборная Украины должна использовать по максимуму.
Тут стоит отметить, что и сами украинцы проводят далекую от идеала отборочную кампанию. Да, "желто-синие" не проиграли ни одного матча в группе "D", но из семи проведенных матчей шесть раз (!) сыграли вничью. Единственную победу подопечные Петракова одержали как раз над Финляндией (2:1). Причем сделали это на выезде.
© photo: Sputnik / Alexander Wilf / Перейти в фотобанкФутбол. Чемпионат мира - 2014. Матч Аргентина - Босния и Герцеговина
Футбол. Чемпионат мира - 2014. Матч Аргентина - Босния и Герцеговина - Sputnik Грузия, 1920, 15.11.2021
Футбол. Чемпионат мира - 2014. Матч Аргентина - Босния и Герцеговина
© photo: Sputnik / Alexander Wilf
/
Перейти в фотобанк
Что касается боснийцев, то "драконы" боролись за второе место вплоть до прошлого тура, но у себя дома команда Ивайло Петева уступила 1:3 Финляндии. Хозяевам не помогло даже численное преимущество – с 37 минуты финны играли в меньшинстве. Получается, что единственная мотивация у Боснии и Герцеговины в предстоящей игре – это достойно завершить отборочный цикл перед своими болельщиками. Естественно, что в данном случае многое, если не все, будет зависеть от главного тренера – сможет ли он должным образом настроить своих подопечных.
Вполне логично, что при сложившейся ситуации именно Украина является фаворитом матча. На ее победу букмекеры предлагают коэффициент 1,77 (против 4,9 у хозяев).
И вот здесь стоит обратить внимание на регламент отборочного цикла. Если Финляндия сыграет с Францией результативную ничью, то Украине победы со счетом 1:0 не хватит. Все дело в разнице забитых и пропущенных мячей. У финнов она сейчас 10:8, а у Украины 9:8. При равенстве очков, в первую очередь, считается именно разница мячей. Поэтому, чтобы чувствовать себе уверенно, украинцам надо забивать минимум два гола. На этой ставке я и остановлю свой выбор.
Ставка: Украина забьет минимум два мяча за 1,92.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:36В конце недели в парламенте Грузии выступят два министра
20:19Сборная Грузии по футболу обыграла Узбекистан в товарищеском матче
19:48Космический мусор пролетел мимо МКС дважды за день
19:23Сторонники Саакашвили перекрыли правую набережную в Тбилиси - видео
19:18Четыре депутата горсобрания Зугдиди объявили голодовку в поддержку Саакашвили
19:01Певица Меги Гогитидзе даст концерты в Москве и Санкт-Петербурге
18:43На развитие семи муниципалитетов Грузии потратят четыре миллиона лари
18:07Трагедия в Шатили: суд вынес приговор обвиняемым
17:31Премьера балета "Медея" пройдет в Тбилиси в декабре
17:15Ансамбль "Сухишвили" даст концерты в Тбилиси
16:59Голодовку в поддержку Саакашвили объявили шестеро депутатов Руставского горсовета
16:44Исполнители из Италии и Германии выступят в Тбилиси на Новый год
16:32Еврокомиссия признала ковид-паспорта Грузии
16:29В Грузии похолодает – возможен снег и туман
15:58Сторонники Саакашвили перекрыли одну из основных дорог в центре Тбилиси
15:48Мощное землетрясение в Иране: более 100 пострадавших
15:38Следующее заседание по делу Саакашвили назначено на 2 декабря
15:33У директора тюремной больницы, где содержится Саакашвили, выявили коронавирус
14:43Омбудсмен Украины назвала пыткой перевод Саакашвили в тюремную больницу
14:28Кардиологи назвали продукт, который увеличивает риск развития болезни сердца