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Босния и Герцеговина – Украина: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу

Босния и Герцеговина – Украина: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Боснии и Герцеговины и Украины 15.11.2021, Sputnik Грузия

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спорт

украина

футбол

прогнозы результатов футбольных матчей

босния и герцеговина

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В отборочной группе "D" сборная Франции у себя дома разгромила Казахстан 8:0 и обеспечила себе прямой выход на чемпионат мира в Катаре. За второе место, дающее право участия в стыковых матчах, борются Финляндия и Украина.Перед заключительным туром финны опережают украинцев на два очка (11 и 9 баллов соответственно), но в последнем матче им предстоит сыграть с Францией. Пусть "трехцветные" уже выполнили свою задачу в квалификации, но все же они действующие чемпионы мира. Так что непростую ситуацию "филинов" сборная Украины должна использовать по максимуму.Тут стоит отметить, что и сами украинцы проводят далекую от идеала отборочную кампанию. Да, "желто-синие" не проиграли ни одного матча в группе "D", но из семи проведенных матчей шесть раз (!) сыграли вничью. Единственную победу подопечные Петракова одержали как раз над Финляндией (2:1). Причем сделали это на выезде.Что касается боснийцев, то "драконы" боролись за второе место вплоть до прошлого тура, но у себя дома команда Ивайло Петева уступила 1:3 Финляндии. Хозяевам не помогло даже численное преимущество – с 37 минуты финны играли в меньшинстве. Получается, что единственная мотивация у Боснии и Герцеговины в предстоящей игре – это достойно завершить отборочный цикл перед своими болельщиками. Естественно, что в данном случае многое, если не все, будет зависеть от главного тренера – сможет ли он должным образом настроить своих подопечных.Вполне логично, что при сложившейся ситуации именно Украина является фаворитом матча. На ее победу букмекеры предлагают коэффициент 1,77 (против 4,9 у хозяев).И вот здесь стоит обратить внимание на регламент отборочного цикла. Если Финляндия сыграет с Францией результативную ничью, то Украине победы со счетом 1:0 не хватит. Все дело в разнице забитых и пропущенных мячей. У финнов она сейчас 10:8, а у Украины 9:8. При равенстве очков, в первую очередь, считается именно разница мячей. Поэтому, чтобы чувствовать себе уверенно, украинцам надо забивать минимум два гола. На этой ставке я и остановлю свой выбор.Ставка: Украина забьет минимум два мяча за 1,92.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, украина, футбол, прогнозы результатов футбольных матчей, босния и герцеговина