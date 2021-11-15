https://sputnik-georgia.ru/20211115/evrokomissiya-priznala-kovid-pasporta-gruzii-262085908.html
Еврокомиссия признала ковид-паспорта Грузии
Еврокомиссия признала ковид-паспорта Грузии
Гражданам Грузии дан зеленый свет по ковид-паспортам путешествовать по Европе 15.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-15T16:32+0400
2021-11-15T16:32+0400
2021-11-15T16:38+0400
пятая волна
новости
грузия
евросоюз
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23432/93/234329334_0:11:1500:855_1920x0_80_0_0_bfe0d0e93ae6bdd43ebc23da2a4b3d63.jpg
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Еврокомиссия признала ковид-паспорта Грузии, говорится в сообщении министерства иностранных дел Грузии.Соответствующий документ обнародован на официальном сайте Еврокомиссии. Согласно указанному решению, граждане Грузии, обладающие сертификатом о полном курсе вакцинации, смогут передвигаться по территории Евросоюза."Ковид-сертификат, выданный Грузией о вакцинации, тестах и выздоровлении от ковид, признан Европейским Союзом и приравнен к сертификатам, выданным в соответствии с регуляциями Евросоюза, цель которых - содействовать свободному перемещению людей на территории Евросоюза", - говорится в сообщении МИД Грузии.На это решение Еврокомиссии откликнулся глава внешнеполитического ведомства Грузии Давид Залкалиани."Отличные новости! Грузия присоединилась к Европейской системе ковид-сертификатов, тем самым сделав еще один важный шаг в процессе борьбы с пандемией. Грузия по-прежнему привержена своим западным ценностям и принципам и готова продолжать работать со своими европейскими партнерами", - написал Залкалиани на своей странице в Твиттер.Решение Еврокомиссии вступает в силу с момента его публикации и удостоверяет, что Грузия присоединяется к цифровой системе ковид-сертификата Евросоюза.Наряду с Грузией Еврокомиссия признала ковид-сертификты Молдовы, Сербии и Новой Зеландии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23432/93/234329334_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_57427d1e636108ee7c4aae6a807310b4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, евросоюз, коронавирус covid-19
Еврокомиссия признала ковид-паспорта Грузии
16:32 15.11.2021 (обновлено: 16:38 15.11.2021)
Гражданам Грузии дан зеленый свет по ковид-паспортам путешествовать по Европе
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Еврокомиссия признала ковид-паспорта Грузии, говорится в сообщении министерства иностранных дел Грузии.
Соответствующий документ обнародован на официальном сайте
Еврокомиссии. Согласно указанному решению, граждане Грузии, обладающие сертификатом о полном курсе вакцинации, смогут передвигаться по территории Евросоюза.
"Ковид-сертификат, выданный Грузией о вакцинации, тестах и выздоровлении от ковид, признан Европейским Союзом и приравнен к сертификатам, выданным в соответствии с регуляциями Евросоюза, цель которых - содействовать свободному перемещению людей на территории Евросоюза", - говорится в сообщении МИД Грузии.
На это решение Еврокомиссии откликнулся глава внешнеполитического ведомства Грузии Давид Залкалиани.
"Отличные новости! Грузия присоединилась к Европейской системе ковид-сертификатов, тем самым сделав еще один важный шаг в процессе борьбы с пандемией. Грузия по-прежнему привержена своим западным ценностям и принципам и готова продолжать работать со своими европейскими партнерами", - написал Залкалиани на своей странице в Твиттер
.
Решение Еврокомиссии вступает в силу с момента его публикации и удостоверяет, что Грузия присоединяется к цифровой системе ковид-сертификата Евросоюза.
Наряду с Грузией Еврокомиссия признала ковид-сертификты Молдовы, Сербии и Новой Зеландии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.