https://sputnik-georgia.ru/20211115/evrokomissiya-priznala-kovid-pasporta-gruzii-262085908.html

Еврокомиссия признала ковид-паспорта Грузии

Еврокомиссия признала ковид-паспорта Грузии

Гражданам Грузии дан зеленый свет по ковид-паспортам путешествовать по Европе 15.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Еврокомиссия признала ковид-паспорта Грузии, говорится в сообщении министерства иностранных дел Грузии.Соответствующий документ обнародован на официальном сайте Еврокомиссии. Согласно указанному решению, граждане Грузии, обладающие сертификатом о полном курсе вакцинации, смогут передвигаться по территории Евросоюза."Ковид-сертификат, выданный Грузией о вакцинации, тестах и выздоровлении от ковид, признан Европейским Союзом и приравнен к сертификатам, выданным в соответствии с регуляциями Евросоюза, цель которых - содействовать свободному перемещению людей на территории Евросоюза", - говорится в сообщении МИД Грузии.На это решение Еврокомиссии откликнулся глава внешнеполитического ведомства Грузии Давид Залкалиани."Отличные новости! Грузия присоединилась к Европейской системе ковид-сертификатов, тем самым сделав еще один важный шаг в процессе борьбы с пандемией. Грузия по-прежнему привержена своим западным ценностям и принципам и готова продолжать работать со своими европейскими партнерами", - написал Залкалиани на своей странице в Твиттер.Решение Еврокомиссии вступает в силу с момента его публикации и удостоверяет, что Грузия присоединяется к цифровой системе ковид-сертификата Евросоюза.Наряду с Грузией Еврокомиссия признала ковид-сертификты Молдовы, Сербии и Новой Зеландии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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