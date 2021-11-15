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Еврокомиссия признала ковид-паспорта Грузии
Еврокомиссия признала ковид-паспорта Грузии
Гражданам Грузии дан зеленый свет по ковид-паспортам путешествовать по Европе 15.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-15T16:32+0400
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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Еврокомиссия признала ковид-паспорта Грузии, говорится в сообщении министерства иностранных дел Грузии.Соответствующий документ обнародован на официальном сайте Еврокомиссии. Согласно указанному решению, граждане Грузии, обладающие сертификатом о полном курсе вакцинации, смогут передвигаться по территории Евросоюза."Ковид-сертификат, выданный Грузией о вакцинации, тестах и выздоровлении от ковид, признан Европейским Союзом и приравнен к сертификатам, выданным в соответствии с регуляциями Евросоюза, цель которых - содействовать свободному перемещению людей на территории Евросоюза", - говорится в сообщении МИД Грузии.На это решение Еврокомиссии откликнулся глава внешнеполитического ведомства Грузии Давид Залкалиани."Отличные новости! Грузия присоединилась к Европейской системе ковид-сертификатов, тем самым сделав еще один важный шаг в процессе борьбы с пандемией. Грузия по-прежнему привержена своим западным ценностям и принципам и готова продолжать работать со своими европейскими партнерами", - написал Залкалиани на своей странице в Твиттер.Решение Еврокомиссии вступает в силу с момента его публикации и удостоверяет, что Грузия присоединяется к цифровой системе ковид-сертификата Евросоюза.Наряду с Грузией Еврокомиссия признала ковид-сертификты Молдовы, Сербии и Новой Зеландии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, евросоюз, коронавирус covid-19

Еврокомиссия признала ковид-паспорта Грузии

16:32 15.11.2021 (обновлено: 16:38 15.11.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЗдание МИД Грузии
Здание МИД Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 15.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Гражданам Грузии дан зеленый свет по ковид-паспортам путешествовать по Европе
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Еврокомиссия признала ковид-паспорта Грузии, говорится в сообщении министерства иностранных дел Грузии.
Соответствующий документ обнародован на официальном сайте Еврокомиссии. Согласно указанному решению, граждане Грузии, обладающие сертификатом о полном курсе вакцинации, смогут передвигаться по территории Евросоюза.
"Ковид-сертификат, выданный Грузией о вакцинации, тестах и выздоровлении от ковид, признан Европейским Союзом и приравнен к сертификатам, выданным в соответствии с регуляциями Евросоюза, цель которых - содействовать свободному перемещению людей на территории Евросоюза", - говорится в сообщении МИД Грузии.
На это решение Еврокомиссии откликнулся глава внешнеполитического ведомства Грузии Давид Залкалиани.
"Отличные новости! Грузия присоединилась к Европейской системе ковид-сертификатов, тем самым сделав еще один важный шаг в процессе борьбы с пандемией. Грузия по-прежнему привержена своим западным ценностям и принципам и готова продолжать работать со своими европейскими партнерами", - написал Залкалиани на своей странице в Твиттер.
Решение Еврокомиссии вступает в силу с момента его публикации и удостоверяет, что Грузия присоединяется к цифровой системе ковид-сертификата Евросоюза.
Наряду с Грузией Еврокомиссия признала ковид-сертификты Молдовы, Сербии и Новой Зеландии.
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