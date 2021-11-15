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Георгий Чакветадзе снова не поможет сборной Грузии по футболу
Георгий Чакветадзе снова не поможет сборной Грузии по футболу
Тренер отметил, Чакветадзе очень талантливый футболист, но это всего 25-30% успеха 15.11.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 15 ноя – Sputnik. Атакующий полузащитник сборной Грузии по футболу Георгий Чакветадзе получил небольшое повреждение и не сможет принять участие в товарищеском матче против Узбекистана, который состоится 15 ноября в Гори, говорится в сообщении на сайте ФФГ.Чакветадзе не принял участия в заключительной тренировке сборной Грузии, состоявшейся на базе "Зестафони" в Тбилиси. Помимо полузащитника "Гента", сборной Грузии в предстоящей игре не смогут помочь еще два футболиста. Это Лука Лочошвили, у которого небольшая травма, и капитан команды Джаба Канкава, покинувший расположение национальной команды по семейным причинам.На предматчевой пресс-конференции главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль отдельно коснулся темы Чакветадзе.При этом он подчеркнул, что Чакветадзе очень талантливый футболист, но талант – это всего 25-30% от того, что необходимо игроку в целом.Под руководством Саньоля сборная Грузии провела 11 матчей. Чакветадзе принял участие в четырех из них и только один раз в стартовом составе.Товарищеский матч против Узбекистана станет для сборной Грузии заключительным в текущем календарном году. Отборочный цикл ЧМ-2022 грузинская команда завершила двумя победами – над Косово (2:1) и Швецией (2:0).Матч между сборными Грузии и Узбекистаном начнется в 18:00 по тбилисскому времени.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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спорт, грузия, футбол, федерация футбола грузии, сборная грузии по футболу

Георгий Чакветадзе снова не поможет сборной Грузии по футболу

11:19 15.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliМатч между сборными Грузии и Казахстана по футболу в рамках Лиги наций УЕФА - Георгий Чакветадзе радуется забитому голу
Матч между сборными Грузии и Казахстана по футболу в рамках Лиги наций УЕФА - Георгий Чакветадзе радуется забитому голу - Sputnik Грузия, 1920, 15.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Тренер отметил, Чакветадзе очень талантливый футболист, но это всего 25-30% успеха
ТБИЛИСИ, 15 ноя – Sputnik. Атакующий полузащитник сборной Грузии по футболу Георгий Чакветадзе получил небольшое повреждение и не сможет принять участие в товарищеском матче против Узбекистана, который состоится 15 ноября в Гори, говорится в сообщении на сайте ФФГ.
Чакветадзе не принял участия в заключительной тренировке сборной Грузии, состоявшейся на базе "Зестафони" в Тбилиси. Помимо полузащитника "Гента", сборной Грузии в предстоящей игре не смогут помочь еще два футболиста. Это Лука Лочошвили, у которого небольшая травма, и капитан команды Джаба Канкава, покинувший расположение национальной команды по семейным причинам.
© Facebook / Georgian Football FederationГлавный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль
Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль - Sputnik Грузия, 1920, 15.11.2021
Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль
© Facebook / Georgian Football Federation
На предматчевой пресс-конференции главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль отдельно коснулся темы Чакветадзе.

"Я стараюсь быть справедливым с тех пор, как пришел в сборную Грузии. Некоторые мои решения кому-то могут нравиться, а кому-то нет. Это вполне нормально. Мы должны принять во внимание тот факт, что Чакветадзе, фактически, пропустил два года. Он сейчас возвращается после травмы и пытается набрать форму. Для этого нужно много работать и иметь постоянную игровую практику в клубе. На данный момент Чакветадзе не заслужил играть за сборную, исходя из того, что он показывал на тренировках", - приводит слова Саньоля пресс-служба ФФГ.

При этом он подчеркнул, что Чакветадзе очень талантливый футболист, но талант – это всего 25-30% от того, что необходимо игроку в целом.
Под руководством Саньоля сборная Грузии провела 11 матчей. Чакветадзе принял участие в четырех из них и только один раз в стартовом составе.
Товарищеский матч против Узбекистана станет для сборной Грузии заключительным в текущем календарном году. Отборочный цикл ЧМ-2022 грузинская команда завершила двумя победами – над Косово (2:1) и Швецией (2:0).
Матч между сборными Грузии и Узбекистаном начнется в 18:00 по тбилисскому времени.
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