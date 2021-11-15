https://sputnik-georgia.ru/20211115/georgiy-chakvetadze-snova-ne-pomozhet-sbornoy-gruzii-po-futbolu-262067136.html

Георгий Чакветадзе снова не поможет сборной Грузии по футболу

Георгий Чакветадзе снова не поможет сборной Грузии по футболу

Тренер отметил, Чакветадзе очень талантливый футболист, но это всего 25-30% успеха 15.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 ноя – Sputnik. Атакующий полузащитник сборной Грузии по футболу Георгий Чакветадзе получил небольшое повреждение и не сможет принять участие в товарищеском матче против Узбекистана, который состоится 15 ноября в Гори, говорится в сообщении на сайте ФФГ.Чакветадзе не принял участия в заключительной тренировке сборной Грузии, состоявшейся на базе "Зестафони" в Тбилиси. Помимо полузащитника "Гента", сборной Грузии в предстоящей игре не смогут помочь еще два футболиста. Это Лука Лочошвили, у которого небольшая травма, и капитан команды Джаба Канкава, покинувший расположение национальной команды по семейным причинам.На предматчевой пресс-конференции главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль отдельно коснулся темы Чакветадзе.При этом он подчеркнул, что Чакветадзе очень талантливый футболист, но талант – это всего 25-30% от того, что необходимо игроку в целом.Под руководством Саньоля сборная Грузии провела 11 матчей. Чакветадзе принял участие в четырех из них и только один раз в стартовом составе.Товарищеский матч против Узбекистана станет для сборной Грузии заключительным в текущем календарном году. Отборочный цикл ЧМ-2022 грузинская команда завершила двумя победами – над Косово (2:1) и Швецией (2:0).Матч между сборными Грузии и Узбекистаном начнется в 18:00 по тбилисскому времени.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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спорт, грузия, футбол, федерация футбола грузии, сборная грузии по футболу