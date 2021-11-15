https://sputnik-georgia.ru/20211115/golodovku-v-podderzhku-saakashvili-obyavili-shestero-deputatov-rustavskogo-gorsoveta-262085560.html

Голодовку в поддержку Саакашвили объявили шестеро депутатов Руставского горсовета

Голодовку в поддержку Саакашвили объявили шестеро депутатов Руставского горсовета

Голодовка протеста с требованием перевода экс-президента в гражданскую клинику проходит и в парламенте Грузии 15.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-15T16:59+0400

2021-11-15T16:59+0400

2021-11-15T16:59+0400

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грузия

рустави

голодовка

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Шестеро депутатов сакребуло (горсовет) Рустави от самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" объявили голодовку с требованием перевода экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, сообщает телеканал "Формула".Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил голодовку 46 дней назад.В поддержку Саакашвили голодают десять оппозиционных депутатов парламента Грузии, среди них лидер партии "Дроа" ("Время пришло") Элене Хоштария. В отличие от своих коллег, которые объявили голодовку накануне в воскресенье, Хоштария отказывается от приема пищи уже 13-й день.Депутаты говорят, что продолжат протест до тех пор, пока Саакашвили не будет переведен из тюремной больницы в многофункциональную гражданскую клинику.С этим же требованием в Тбилиси и других городах Грузии ежедневно проходят акции протеста оппозиции. Протестующие требуют также проведения досрочных выборов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, рустави, голодовка, возвращение и арест саакашвили