https://sputnik-georgia.ru/20211115/golodovku-v-podderzhku-saakashvili-obyavili-shestero-deputatov-rustavskogo-gorsoveta-262085560.html
Голодовку в поддержку Саакашвили объявили шестеро депутатов Руставского горсовета
Голодовку в поддержку Саакашвили объявили шестеро депутатов Руставского горсовета
Голодовка протеста с требованием перевода экс-президента в гражданскую клинику проходит и в парламенте Грузии 15.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-15T16:59+0400
2021-11-15T16:59+0400
2021-11-15T16:59+0400
новости
грузия
рустави
голодовка
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24133/38/241333893_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_4bc4e08f1c496df921c48f607a87ddd1.jpg
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Шестеро депутатов сакребуло (горсовет) Рустави от самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" объявили голодовку с требованием перевода экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, сообщает телеканал "Формула".Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил голодовку 46 дней назад.В поддержку Саакашвили голодают десять оппозиционных депутатов парламента Грузии, среди них лидер партии "Дроа" ("Время пришло") Элене Хоштария. В отличие от своих коллег, которые объявили голодовку накануне в воскресенье, Хоштария отказывается от приема пищи уже 13-й день.Депутаты говорят, что продолжат протест до тех пор, пока Саакашвили не будет переведен из тюремной больницы в многофункциональную гражданскую клинику.С этим же требованием в Тбилиси и других городах Грузии ежедневно проходят акции протеста оппозиции. Протестующие требуют также проведения досрочных выборов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
рустави
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24133/38/241333893_110:0:1890:1335_1920x0_80_0_0_b2d1063187cdaa7deb613e5442641b15.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, рустави, голодовка, возвращение и арест саакашвили
Голодовку в поддержку Саакашвили объявили шестеро депутатов Руставского горсовета
Голодовка протеста с требованием перевода экс-президента в гражданскую клинику проходит и в парламенте Грузии
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik.
Шестеро депутатов сакребуло (горсовет) Рустави от самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" объявили голодовку с требованием перевода экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, сообщает телеканал "Формула"
.
"Саакашвили не дают возможность получить полноценную медицинскую помощь, поэтому мы приняли решение присоединиться к крайней форме протеста - голодовке. Мы будем продолжать голодовку до тех пор, пока требование не будет удовлетворено", - заявил один из депутатов.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил голодовку 46 дней назад.
В поддержку Саакашвили голодают десять оппозиционных депутатов парламента Грузии, среди них лидер партии "Дроа" ("Время пришло") Элене Хоштария. В отличие от своих коллег, которые объявили голодовку накануне в воскресенье, Хоштария отказывается от приема пищи уже 13-й день.
Депутаты говорят, что продолжат протест до тех пор, пока Саакашвили не будет переведен из тюремной больницы в многофункциональную гражданскую клинику.
С этим же требованием в Тбилиси и других городах Грузии ежедневно проходят акции протеста оппозиции. Протестующие требуют также проведения досрочных выборов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.