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https://sputnik-georgia.ru/20211115/golodovku-v-podderzhku-saakashvili-obyavili-shestero-deputatov-rustavskogo-gorsoveta-262085560.html
Голодовку в поддержку Саакашвили объявили шестеро депутатов Руставского горсовета
Голодовку в поддержку Саакашвили объявили шестеро депутатов Руставского горсовета
Голодовка протеста с требованием перевода экс-президента в гражданскую клинику проходит и в парламенте Грузии 15.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-15T16:59+0400
2021-11-15T16:59+0400
новости
грузия
рустави
голодовка
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Шестеро депутатов сакребуло (горсовет) Рустави от самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" объявили голодовку с требованием перевода экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, сообщает телеканал "Формула".Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил голодовку 46 дней назад.В поддержку Саакашвили голодают десять оппозиционных депутатов парламента Грузии, среди них лидер партии "Дроа" ("Время пришло") Элене Хоштария. В отличие от своих коллег, которые объявили голодовку накануне в воскресенье, Хоштария отказывается от приема пищи уже 13-й день.Депутаты говорят, что продолжат протест до тех пор, пока Саакашвили не будет переведен из тюремной больницы в многофункциональную гражданскую клинику.С этим же требованием в Тбилиси и других городах Грузии ежедневно проходят акции протеста оппозиции. Протестующие требуют также проведения досрочных выборов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, рустави, голодовка, возвращение и арест саакашвили

Голодовку в поддержку Саакашвили объявили шестеро депутатов Руставского горсовета

16:59 15.11.2021
© Sputnik / STRINGERГлавна площадь города Рустави
Главна площадь города Рустави - Sputnik Грузия, 1920, 15.11.2021
© Sputnik / STRINGER
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Голодовка протеста с требованием перевода экс-президента в гражданскую клинику проходит и в парламенте Грузии
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Шестеро депутатов сакребуло (горсовет) Рустави от самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" объявили голодовку с требованием перевода экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, сообщает телеканал "Формула".
"Саакашвили не дают возможность получить полноценную медицинскую помощь, поэтому мы приняли решение присоединиться к крайней форме протеста - голодовке. Мы будем продолжать голодовку до тех пор, пока требование не будет удовлетворено", - заявил один из депутатов.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил голодовку 46 дней назад.
В поддержку Саакашвили голодают десять оппозиционных депутатов парламента Грузии, среди них лидер партии "Дроа" ("Время пришло") Элене Хоштария. В отличие от своих коллег, которые объявили голодовку накануне в воскресенье, Хоштария отказывается от приема пищи уже 13-й день.
Депутаты говорят, что продолжат протест до тех пор, пока Саакашвили не будет переведен из тюремной больницы в многофункциональную гражданскую клинику.
С этим же требованием в Тбилиси и других городах Грузии ежедневно проходят акции протеста оппозиции. Протестующие требуют также проведения досрочных выборов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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