https://sputnik-georgia.ru/20211115/k-tbilisskomu-sudu-prinesli-pidzhaki---performans-storonnikov-saakashvili-262078512.html
К Тбилисскому суду принесли пиджаки - перформанс сторонников Саакашвили
К Тбилисскому суду принесли пиджаки - перформанс сторонников Саакашвили
Процесс по так называемому "делу о пиджаках", обвиняемым по которому проходит экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, в Тбилисском городском суде идет... 15.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-15T13:58+0400
2021-11-15T13:58+0400
2021-11-15T14:21+0400
видео
мультимедиа
акции протеста
видео-новости из грузии
возвращение и арест саакашвили
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Несколько сторонников Саакашвили принесли к зданию горсуда несколько пиджаков, чистящие средства, шампунь, туалетную бумагу, тюбик зубной пасты и венок. По их мнению, эти предметы свидетельствует об абсурдности выдвинутых против Саакашвили обвинений.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!"Мы проводим этот перформанс, чтобы показать, насколько глупы выдвинутые против Михаила Саакашвили обвинения", - сказала участница акции Ирина Цаадзе. Сам Саакашвили на судебном процессе не присутствует.Участники акции также выразили протест в связи с тем, что Специальная пенитенциарная служба Грузии снова отказалась доставить заключенного экс-президента в суд. Судебный процесс по так называемому "делу о пиджаках" проходит без обвиняемого. Пенитенциарная служба отказалась этапировать его в суд, опасаясь провокаций.Саакашвили обвиняется в нецелевой трате бюджетных средств, 8,8 миллиона лари, на предметы роскоши в период его президентства. В списке, на что тратились бюджетные средства, значатся приобретенные в Лондоне пиджаки и кашемировое пальто стоимостью 49,5 тысячи лари, а также другая дорогая одежда, счета за дорогие номера в гостиницах, за спа-салоны и т. д.Третьему президенту Грузии предъявлено обвинение в растрате в крупных размерах, совершенной группой лиц по предварительному сговору и с использованием служебного положения (статья 182).
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видео, мультимедиа, акции протеста, видео-новости из грузии, возвращение и арест саакашвили, видео
К Тбилисскому суду принесли пиджаки - перформанс сторонников Саакашвили
13:58 15.11.2021 (обновлено: 14:21 15.11.2021)
Процесс по так называемому "делу о пиджаках", обвиняемым по которому проходит экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, в Тбилисском городском суде идет параллельно с акцией оппозиции. Подробнее - смотрите в видео Sputnik Грузия
Несколько сторонников Саакашвили принесли к зданию горсуда несколько пиджаков, чистящие средства, шампунь, туалетную бумагу, тюбик зубной пасты и венок. По их мнению, эти предметы свидетельствует об абсурдности выдвинутых против Саакашвили обвинений.
"Мы проводим этот перформанс, чтобы показать, насколько глупы выдвинутые против Михаила Саакашвили обвинения", - сказала участница акции Ирина Цаадзе. Сам Саакашвили на судебном процессе не присутствует.
Участники акции также выразили протест в связи с тем, что Специальная пенитенциарная служба Грузии снова отказалась доставить заключенного экс-президента в суд. Судебный процесс по так называемому "делу о пиджаках" проходит без обвиняемого. Пенитенциарная служба отказалась этапировать его в суд, опасаясь провокаций.
Саакашвили обвиняется в нецелевой трате бюджетных средств, 8,8 миллиона лари, на предметы роскоши в период его президентства. В списке, на что тратились бюджетные средства, значатся приобретенные в Лондоне пиджаки и кашемировое пальто стоимостью 49,5 тысячи лари, а также другая дорогая одежда, счета за дорогие номера в гостиницах, за спа-салоны и т. д.
Третьему президенту Грузии предъявлено обвинение в растрате в крупных размерах, совершенной группой лиц по предварительному сговору и с использованием служебного положения (статья 182).